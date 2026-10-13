Alodokter ist eine der weltweit größten Erfolgsgeschichten im digitalen Gesundheitswesen. Die Plattform verbindet mehr als 40 Millionen Menschen mit zehntausenden Ärzten und Krankenhäusern in ganz Indonesien. Da Alodokter allen, die medizinische Versorgung benötigen oder Antworten auf ihre medizinische Fragen suchen, ein hochwertiges Erlebnis bereitstellen wollte, wandte sich das Unternehmen an Akamai. Es benötigte zuverlässige Online-Konnektivität und hohe Netzwerkgeschwindigkeiten, damit die Plattform jederzeit für alle zugänglich ist.
Die größte indonesische digitale Gesundheitsplattform ist überall und jederzeit verfügbar
Ein besserer Zugang zur Gesundheitsversorgung
Wie kann eine hochwertige Gesundheitsversorgung in einem Land mit 270 Millionen Menschen zugänglicher und erschwinglicher gestaltet werden? Diese Herausforderung wollte Alodokter, ein Start-up mit Sitz in Jakarta, mit der Einführung seiner Online-Gesundheitsplattform in Indonesien meistern.
Das Land mit der vierthöchsten Bevölkerungsdichte der Welt hat pro Kopf deutlich weniger Ärzte als der Durchschnitt der Länder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Daher haben viele Menschen keinen Zugang zu zuverlässiger Gesundheitsversorgung. Das gilt insbesondere für diejenigen, die in abgelegenen Gebieten leben, in denen der Zugang zu nahe gelegenen Krankenhäusern und Kliniken eingeschränkt ist.
„Unsere Bemühungen sind darauf ausgerichtet, Patienten zu unterstützen, unabhängig davon, wo sie leben oder wie viel sie verdienen. Sowohl Menschen im Stadtzentrum als auch in abgelegenen Regionen verdienen den Zugang zu einer hochwertigen medizinischen Versorgung.“– Nathanael Faibis, Gründer und CEO, Alodokter
Nathanael Faibis, Gründer und CEO von Alodokter, war entschlossen, diese Hindernisse zu überwinden und die Gesundheit der Indonesier zu verbessern. So führte das Unternehmen die Alodokter-App und -Website ein, auf der Menschen mit medizinischen Fachkräften in Kontakt treten und Termine vereinbaren können.
„Gesundheitsversorgung sollte für jeden erschwinglich und einfach zu verwalten sein“, so Faibis. „Unsere Bemühungen sind darauf ausgerichtet, Patienten zu unterstützen, unabhängig davon, wo sie leben oder wie viel sie verdienen. Sowohl Menschen im Stadtzentrum als auch in abgelegenen Regionen verdienen den Zugang zu einer hochwertigen medizinischen Versorgung.“
Nutzer von Alodokter können nach einem geeigneten Krankenhaus suchen, die neuesten Gesundheitsartikel durchstöbern und die von Alodokter angebotene Krankenversicherung nutzen. Sie können sogar Medikamente bestellen, die ihr Arzt Ihnen verschrieben hat, und diese in nur wenigen Stunden bis an die Haustür liefern lassen.
Herausforderungen beim Netzwerkzugriff überwinden
Da Indonesien eine Inselgruppe ist, kann der Netzwerkzugriff eine Herausforderung darstellen. Als die Anzahl der Nutzer von Alodokter die Millionenmarke überschritt, wurde deutlich, dass die Plattform einen neuen CDN-Partner (Content Delivery Network) benötigte – einen Partner mit einer umfassenden Präsenz in Indonesien, der langsame Seitenladezeiten und andere Unterbrechungen beim Nutzererlebnis verhindern kann.
Für das Team von Alodokter war Akamai am besten geeignet, um diese Herausforderungen zu meistern. „Nachdem wir uns alle Anbieter angesehen hatten, war klar, dass keiner bei der Zusammenarbeit mit den wichtigsten ISP-Netzwerken in Indonesien mit Akamai konkurrieren konnte“, so Kiagus Arief Adriansyah, CTO bei Alodokter.
Diese Partnerschaften unterstützen den Edge DNS-Dienst von Akamai, der Nutzern der Alodokter-App und -Website ein schnelles und konsistentes Erlebnis bietet, selbst an den entlegensten Orten. Die große Anzahl der DNS-Server von Akamai in Indonesien bedeutet auch, dass der Website-Traffic von Alodokter das Land nur selten verlässt, wodurch Datensicherheit und -schutz besser kontrolliert werden können.
Durch die Zusammenarbeit mit Akamai konnte Alodokter seinen Service schnell skalieren. Im Jahr 2020 hat sich die Nutzung der Plattform verdreifacht, da die Menschen zuverlässige Informationen über COVID-19 suchten und ihre Symptome mit Ärzten besprechen wollten. „Akamai hat uns über die möglichen Auswirkungen der Pandemie informiert und mit ihrer Hilfe konnten wir den Service ohne Unterbrechung skalieren“, so Adriansyah.
Unmittelbare Auswirkung auf die Performance
Heute ist Alodokter die am schnellsten wachsende Gesundheitsplattform in Südostasien und verbindet mehr als 40 Millionen monatlich aktive Nutzer mit 45.000 Ärzten und 1.500 Krankenhäusern und Kliniken. Die App und die Website können nun mehr Traffic verarbeiten als zuvor, was die enormen Auswirkungen der Akamai-Technologie auf die Performance zeigt.
„Mit Akamai können wir ein einheitliches, schnelles Erlebnis auf Computern und Mobilgeräten gewährleisten. Akamai hilft uns nicht nur dabei, die Interaktion mit unserer App zu verbessern, sondern verbessert auch den Zugang zum Gesundheitswesen. Das ist von unschätzbarem Wert.“– Kiagus Arief Adriansyah, CTO, Alodokter
Der Alodokter-Chat für Patienten und Ärzte ist eine Funktion, bei der sich die Verbesserungen der Performance stark bemerkbar machten. In der Vergangenheit stellte das Alodokter-Überwachungsteam fest, dass Patienten den Service verlassen, wenn es beim Senden oder Empfangen von Nachrichten zu Verzögerungen kam. Mit Akamai erhalten sie jetzt wesentlich schnellere Antworten, unabhängig davon, ob sie sich in einer Stadt oder auf einer abgelegenen Insel befinden. Und sie beenden die Sitzung erst, wenn ihre Fragen beantwortet wurden.
Als Alodokter seinen neuen Apothekenservice einführte, war dem Unternehmen bewusst, dass Spitzenbelastungen keine Auswirkungen auf das allgemeine Kundenerlebnis hätten. Durch dieses stabile und konsistente Erlebnis konnte Alodokter nun guten Gewissens neue Funktionen und Services einführen.
Mehr als nur Technologie
Adriansyah weiß, dass das Team von Akamai seine Service-Level Agreements sogar noch übertrifft, um Alodokter zu unterstützen. Zusätzlich zu den geplanten Berichten sendet Akamai auch Zwischenupdates, die die Bandbreitennutzung, potenzielle Bedrohungen durch schädlichen Traffic und andere wichtige Kennzahlen enthalten.
„Akamai ist eher ein strategischer Partner als ein Dienstleister“, so Adriansyah. „Dadurch wird unser Technologieteam entlastet und wir können eine aktivere Rolle im Unternehmen einnehmen, die über die ständige Überprüfung der Netzwerkperformance hinausgeht.“
Mehr Vertrauen und besserer Zugang zum Gesundheitswesen
In Zukunft plant Alodokter die Integration in Krankenhaussysteme, um ein einheitlicheres Erlebnis zu schaffen und nicht nur Online-Termine, sondern auch Sprechstunden zu vereinfachen. Dazu müssen vertrauliche Patientendaten jedoch vollständig vor unbefugtem Zugriff geschützt werden. „Jedes Krankenhaus verfügt über eine eigene Plattform, sodass man ein hochentwickeltes API-Management und höchste Datensicherheit benötigt“, erklärt Adriansyah. „Aber nach allem, was ich bisher gesehen habe, kann Akamai bei der Entwicklung dieser Funktion ebenfalls eine zentrale Rolle spielen.“
Dank der Technologie von Akamai konnte Alodokter das Vertrauen zwischen den Menschen in Indonesien und dem Gesundheitssystem weiter stärken. „Neben der besseren Bereitstellung von Versorgung und Informationen sorgt Akamai auch für ein konsistentes, schnelles Erlebnis auf Computern und Mobilgeräten“, so Adriansyah. „Akamai hilft uns nicht nur dabei, die Interaktion mit unserer App zu verbessern, sondern verbessert auch den Zugang zum Gesundheitswesen. Das ist von unschätzbarem Wert.“
Über Alodokter
Alodokter ist mit über 40 Millionen monatlich aktiven Nutzern und mehr als 45.000 teilnehmenden Ärzten die größte digitale Gesundheitsplattform in Indonesien. Seit 2014 ist Alodokter führend bei der Bereitstellung zuverlässiger Gesundheitsinformationen, die leicht verständlich und jederzeit und überall zugänglich sind. www.alodokter.com
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.