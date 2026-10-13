Da Indonesien eine Inselgruppe ist, kann der Netzwerkzugriff eine Herausforderung darstellen. Als die Anzahl der Nutzer von Alodokter die Millionenmarke überschritt, wurde deutlich, dass die Plattform einen neuen CDN-Partner (Content Delivery Network) benötigte – einen Partner mit einer umfassenden Präsenz in Indonesien, der langsame Seitenladezeiten und andere Unterbrechungen beim Nutzererlebnis verhindern kann.

Für das Team von Alodokter war Akamai am besten geeignet, um diese Herausforderungen zu meistern. „Nachdem wir uns alle Anbieter angesehen hatten, war klar, dass keiner bei der Zusammenarbeit mit den wichtigsten ISP-Netzwerken in Indonesien mit Akamai konkurrieren konnte“, so Kiagus Arief Adriansyah, CTO bei Alodokter.

Diese Partnerschaften unterstützen den Edge DNS-Dienst von Akamai, der Nutzern der Alodokter-App und -Website ein schnelles und konsistentes Erlebnis bietet, selbst an den entlegensten Orten. Die große Anzahl der DNS-Server von Akamai in Indonesien bedeutet auch, dass der Website-Traffic von Alodokter das Land nur selten verlässt, wodurch Datensicherheit und -schutz besser kontrolliert werden können.

Durch die Zusammenarbeit mit Akamai konnte Alodokter seinen Service schnell skalieren. Im Jahr 2020 hat sich die Nutzung der Plattform verdreifacht, da die Menschen zuverlässige Informationen über COVID-19 suchten und ihre Symptome mit Ärzten besprechen wollten. „Akamai hat uns über die möglichen Auswirkungen der Pandemie informiert und mit ihrer Hilfe konnten wir den Service ohne Unterbrechung skalieren“, so Adriansyah.