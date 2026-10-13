Alodokterは、世界で最も優れたデジタルヘルスケア成功事例の1つです。4,000万人以上の人々をインドネシア全域の数万の医師や病院とつなぐプラットフォームです。医療を求める人や、医療関連の質問に対する回答を求めている人に質の高い体験を提供するために、Alodokterはオンライン接続と高速ネットワークの確保、つまり誰もがいつでもアクセスできるようにすることをAkamaiに依頼しました。
いつでもどこでも利用できるインドネシア最大規模のデジタル・ヘルスケア・プラットフォーム
ヘルスケアを利用しやすく
人口2億7,000万人の国で、質の高いヘルスケアをより利用しやすく、手頃な価格にするためにはどうすればよいか、という課題は、ジャカルタを拠点とするスタートアップ企業であるAlodokterが、インドネシアでオンライン・ヘルスケア・プラットフォームを開始したときに、解決しようとしていた課題でした。
人口が世界第4位のこの国において、1人当たりの医師の数は経済協力開発機構（OECD）の平均をはるかに下回っています。その結果、多くの人々は信頼できる医療を利用できません。特に、遠隔地に住んでいる人は、利用できる近くの病院やクリニックが限られています。
「当社の事業はすべて、住所や所得に関係なく、患者の転帰向上に重点を置いています。都市部に住んでいる人でも、遠隔地に住んでいる人でも、誰もが質の高い医療を受けられるようにすべきです」—Nathanael Faibis氏、Alodokter創業者兼CEO
このような障壁を克服し、インドネシアの人々の健康向上を図ることを決意し、Alodokterの創設者兼CEOのNathanael Faibis氏は、ヘルスケアの専門家と連携し、予約を行うことができるAlodokterアプリとWebサイトを立ち上げました。
「ヘルスケアは、すべての人にとって手頃な価格で手間のかからないものにするべきです」とFaibis氏は言います。「当社の事業はすべて、住所や所得に関係なく、患者の転帰向上に重点を置いています。都市部に住んでいる人でも、遠隔地に住んでいる人でも、誰もが質の高い医療を受けられるようにすべきです」。
Alodokterのユーザーは、適切な病院の検索、最新の健康記事の閲覧、Alodokterが提供する健康保険の利用ができます。医者が処方した薬を注文してから、わずか数時間で玄関先に届けてもらうこともできます。
地形によるネットワークの課題を克服
インドネシアは群島であるため、ネットワークのアクセスが困難な場合があります。Alodokterのユーザー数が100万人台になると、プラットフォームに新しいコンテンツ・デリバリー・ネットワーク（CDN）パートナーが必要なことが明らかになりました。ページの読み込み時間の遅延を回避し、各種の要因によるユーザー体験の中断を防ぐために、インドネシアを広範囲にわたってカバーできるパートナーが必要でした。
Alodokterのチームは、Akamaiがその課題解決に最適であると判断しました。「あらゆるプロバイダーを検討してみましたが、インドネシアの主要なISPネットワークとの協力の観点からすると、Akamaiが抜きん出ていることは明らかでした」と、AlodokterのCTO、Kiagus Arief Adriansyah氏は述べています。
このようなパートナーシップの後ろ盾を得てAkamaiのEdge DNSサービスは、遠隔地であっても、AlodokterのアプリやWebサイトを使用する人々に高速で一貫した体験を提供しています。インドネシアのAkamai DNSサーバーの数は多く、AlodokterのWebサイトトラフィックが国外に出ることはほとんどありません。したがって、データのセキュリティとプライバシーの制御が強化されます。
Akamaiと協力して、Alodokterはサービスを迅速に拡張できるようになりました。2020年には、プラットフォームの使用率は3倍になりました。人々がCOVID-19（新型コロナウイルス感染症）に関する信頼性の高い情報を求め、症状を医師と話し合うようになったためです。「Akamaiは、パンデミックの潜在的な影響を警告してくれました。そのおかげで、サービスを中断することなく拡張できました」とAdriansyah氏は述べています。
パフォーマンスに瞬時に影響
現在、Alodokterは東南アジアで最も急成長しているヘルスケアプラットフォームです。毎月4,000万人以上のアクティブユーザーを45,000人の医師、1,500の病院とクリニックにつなげています。アプリとWebサイトは、これまでよりも多くのトラフィックを処理でき、Akamaiのテクノロジーがパフォーマンスに劇的な影響を与えることを実証しています。
「Akamaiは、コンピューターとモバイルデバイスで一貫した高速な体験を提供できるように支援してくれます。当社のアプリとの関係向上だけでなく、ヘルスケアとの関わり方も向上しています。これは、お金には代えられない価値です」—Kiagus Arief Adriansyah氏、Alodokter CTO
患者と医師間のAlodokterチャットサービスは、パフォーマンス向上によって大きなメリットを受けた分野の1つです。Alodokter監視チームの見たところ、以前は、メッセージの送受信時に遅延があった場合、患者はサービスから離脱していました。現在は、Akamaiを使用することで、都市部でも、離島でも、ブラウザーの応答が大幅に速くなりました。ユーザーがセッションを終了するのは、質問の回答が得られた後だけになりました。
Alodokterが新しい薬局サービスを開始したとき、需要が急増しても顧客体験全体に影響しないことはわかっていました。このように体験に安定性と一貫性を持たせることができるため、新たな機能やサービスを導入する際に、Alodokterは何の迷いもなく導入することができます。
単なるテクノロジー以上
Adriansyah氏は、Akamaiチームがサービスレベル契約の範囲を越えてAlodokterをサポートしていることを認識しています。Akamaiは、スケジュールされたレポートに加えて、帯域幅の使用状況、悪性トラフィックによる潜在的な脅威、その他の重要な指標に基づいて最新情報を迅速に送信します。
「Akamaiは、サービスプロバイダーというよりもむしろ戦略的パートナーのような存在です」とAdriansyah氏は言います。「テクノロジーチームの負担が軽減され、それにより私達はネットワークパフォーマンスの継続的チェックを超えたより積極的な役割を、ビジネスにおいて担うことができます」。
信頼関係の構築とヘルスケアとの関わり方の向上
今後、Alodokterは病院のシステムと統合して、より一貫した体験を提供する予定です。オンライン予約から対面予約促進への移行も計画しています。ただし、そのためには、機密性の高い患者データを不正アクセスから完全に保護する必要があります。「どの病院にも独自のプラットフォームがあるため、高度なAPI管理と最高レベルのデータセキュリティが必要です」とAdriansyah氏は言います。「しかし、今までの経験から、このような機能を開発する際にAkamaiが中心的な役割を果たしてくれると考えています」。
最終的に、AlodokterはAkamaiのテクノロジーを使用することで、インドネシアの人々やヘルスケアシステムの間で信頼関係を築き続けることができました。「Akamaiは、治療と情報の提供をサポートするだけでなく、コンピューターとモバイルデバイスで一貫した高速な体験を提供できるように支援してくれます」と同氏は言います。「当社のアプリとの関係向上だけでなく、ヘルスケアとの関わり方も向上しています。これは、お金には代えられない価値です」。
Alodokterについて
Alodokterはインドネシアでナンバーワンのデジタル・ヘルスケア・プラットフォームで、アクティブユーザーは毎月4,000万人以上、参加している医師は45,000人以上です。Alodokterは、2014年以降、正確でわかりやすい健康情報を提供し、誰でも、いつでも、どこでもアクセスできるようにしています。www.alodokter.com
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。