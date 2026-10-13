インドネシアは群島であるため、ネットワークのアクセスが困難な場合があります。Alodokterのユーザー数が100万人台になると、プラットフォームに新しいコンテンツ・デリバリー・ネットワーク（CDN）パートナーが必要なことが明らかになりました。ページの読み込み時間の遅延を回避し、各種の要因によるユーザー体験の中断を防ぐために、インドネシアを広範囲にわたってカバーできるパートナーが必要でした。

Alodokterのチームは、Akamaiがその課題解決に最適であると判断しました。「あらゆるプロバイダーを検討してみましたが、インドネシアの主要なISPネットワークとの協力の観点からすると、Akamaiが抜きん出ていることは明らかでした」と、AlodokterのCTO、Kiagus Arief Adriansyah氏は述べています。

このようなパートナーシップの後ろ盾を得てAkamaiのEdge DNSサービスは、遠隔地であっても、AlodokterのアプリやWebサイトを使用する人々に高速で一貫した体験を提供しています。インドネシアのAkamai DNSサーバーの数は多く、AlodokterのWebサイトトラフィックが国外に出ることはほとんどありません。したがって、データのセキュリティとプライバシーの制御が強化されます。

Akamaiと協力して、Alodokterはサービスを迅速に拡張できるようになりました。2020年には、プラットフォームの使用率は3倍になりました。人々がCOVID-19（新型コロナウイルス感染症）に関する信頼性の高い情報を求め、症状を医師と話し合うようになったためです。「Akamaiは、パンデミックの潜在的な影響を警告してくれました。そのおかげで、サービスを中断することなく拡張できました」とAdriansyah氏は述べています。