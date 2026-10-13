Alodokter est l'une des plus grandes réussites dans le domaine de la santé digitale au monde. La plateforme connecte plus de 40 millions de personnes à des dizaines de milliers de médecins et d'hôpitaux dans toute l'Indonésie. Afin de garantir une expérience de qualité à toute personne recherchant des soins médicaux ou des réponses à des questions médicales, Alodokter s'est tourné vers Akamai pour bénéficier d'une connectivité en ligne garantie et de vitesses de réseau rapides, ce qui la rend accessible à tout le monde, à tout moment.
La plus grande plateforme de santé digitale indonésienne disponible partout et à tout moment
Rendre les soins de santé plus accessibles
Comment rendre les soins de santé de haute qualité plus accessibles et abordables dans un pays de 270 millions d'habitants ? C'est le défi qu'Alodokter, une start-up basée à Jakarta, a décidé de relever lors du lancement de sa plateforme de santé en ligne en Indonésie.
Le quatrième pays le plus peuplé compte beaucoup moins de médecins par habitant que la moyenne de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). En conséquence, beaucoup de personnes n'ont pas accès à des sources de soins fiables, en particulier celles qui vivent dans des régions reculées où l'accès aux hôpitaux et cliniques à proximité est limité.
« Notre priorité consiste à fournir de meilleurs résultats aux patients, quels que soient leurs lieux de vie ou leurs revenus. Les personnes qui vivent en centre-ville ou dans les régions les plus reculées de notre pays méritent toutes un accès à des soins médicaux de qualité. »— Nathanael Faibis, fondateur et PDG d'Alodokter
Déterminé à surmonter ces obstacles et à améliorer la santé des Indonésiens, Nathanael Faibis, fondateur et PDG d'Alodokter, a lancé l'application et le site Web d'Alodokter, où les gens peuvent contacter des professionnels de la santé et prendre des rendez-vous.
« Les soins de santé devraient être abordables et faciles à gérer pour tous », explique Nathanael Faibis. « Notre priorité consiste à fournir de meilleurs résultats aux patients, quels que soient leurs lieux de vie ou leurs revenus. Les personnes qui vivent en centre-ville ou dans les régions les plus reculées de notre pays méritent toutes un accès à des soins médicaux de qualité. »
Les utilisateurs d'Alodokter peuvent rechercher un hôpital qui leur convienne, parcourir les derniers articles de santé et profiter de l'assurance maladie offerte par Alodokter. Ils peuvent même commander des médicaments prescrits par leur médecin et se les faire livrer chez eux en quelques heures.
Surmonter les difficultés liées au réseau
L'Indonésie est un archipel, ce qui peut compliquer l'accès au réseau. Lorsque le nombre d'utilisateurs d'Alodokter a atteint plusieurs millions, il est devenu évident que la plateforme avait besoin d'un nouveau partenaire de réseau de diffusion de contenu (CDN) bien implanté en Indonésie pour aider à surmonter les longs délais de chargement de pages et éviter d'autres interruptions de l'expérience utilisateur.
L'équipe d'Alodokter a constaté qu'Akamai était la mieux placée pour relever ces défis. « Une fois que nous avons passé tous les fournisseurs en revue, il était clair qu'ils ne pouvaient pas rivaliser avec Akamai concernant la coopération avec les principaux réseaux de FAI en Indonésie », déclare Kiagus Arief Adriansyah, directeur technique d'Alodokter.
Ces partenariats s'appuient sur le service Edge DNS d'Akamai, qui offre une expérience rapide et cohérente aux utilisateurs de l'application ou du site Web Alodokter, même dans les endroits les plus reculés. Le nombre de serveurs DNS Akamai en Indonésie signifie également que le trafic du site Web d'Alodokter quitte rarement le pays, ce qui permet un meilleur contrôle de la sécurité et de la confidentialité des données.
Grâce à sa collaboration avec Akamai, Alodokter a pu développer rapidement son service. En 2020, l'utilisation de la plateforme a triplé car les gens souhaitaient obtenir des informations fiables sur la COVID-19 et parler de leurs symptômes avec les médecins. « Akamai nous a alertés de l'impact potentiel de la pandémie et, grâce à leur aide, nous avons pu étendre le service sans interruption », déclare Kiagus Arief Adriansyah.
Un effet immédiat sur les performances
Aujourd'hui, Alodokter est la plateforme de santé qui connaît la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est, connectant plus de 40 millions d'utilisateurs actifs mensuels à 45 000 médecins et 1 500 hôpitaux et cliniques. L'application et le site Web peuvent gérer des volumes de trafic plus importants qu'auparavant, ce qui démontre l'effet remarquable de la technologie d'Akamai sur les performances.
« Akamai contribue à garantir une expérience cohérente et rapide sur les ordinateurs et les terminaux mobiles. Il ne s'agit pas uniquement d'aider à améliorer l'engagement envers notre application, mais également envers les soins de santé. Et cela n'a pas de prix. »— Kiagus Arief Adriansyah, directeur technique, Alodokter
Le service de chat patient–médecin d'Alodokter fait partie des domaines ayant le plus bénéficié de ces améliorations de performance. Par le passé, l'équipe de surveillance d'Alodokter a remarqué que les patients quittaient le service en cas de retard lors de l'envoi ou de la réception de messages. Désormais, avec Akamai, ils obtiennent des réponses beaucoup plus rapidement, qu'ils soient situés dans une ville ou sur une île éloignée, et ne ferment la session que lorsqu'ils ont obtenu des réponses à leurs questions.
Lorsque Alodokter a lancé son nouveau service de pharmacie, il savait que tout pic de demande n'influencerait pas l'expérience globale du client. Cette expérience stable et cohérente permet à Alodokter d'introduire en toute confiance de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services.
Bien plus que de la technologie
Kiagus Arief Adriansyah reconnaît que l'équipe Akamai va au-delà de ses accords de niveau de service pour soutenir Alodokter. Outre les rapports planifiés, Akamai envoie des mises à jour impromptues basées sur l'utilisation de la bande passante, les menaces potentielles du trafic malveillant et d'autres indicateurs importants.
« Akamai ressemble davantage à un partenaire stratégique qu'à un fournisseur de services », explique-t-il. « Il réduit considérablement la charge de travail de notre équipe technologique et nous permet de jouer un rôle plus actif dans l'entreprise, au-delà de la vérification constante des performances du réseau. »
Établir la confiance, accroître l'engagement dans les soins de santé
À l'avenir, Alodokter prévoit de s'intégrer aux systèmes hospitaliers pour offrir une expérience plus cohérente, en passant des rendez-vous en ligne à des rendez-vous en face à face. Toutefois, les données confidentielles du patient doivent être entièrement protégées contre tout accès non autorisé. « Chaque hôpital dispose de sa propre plateforme, il y a donc besoin d'une gestion d'API sophistiquée et des niveaux de sécurité des données les plus élevés », explique Kiagus Arief Adriansyah. « Mais d'après ce que j'ai pu constater jusqu'à présent, Akamai peut jouer un rôle central dans le développement de cette fonctionnalité. »
En fin de compte, l'utilisation de la technologie Akamai a permis à Alodokter de continuer à établir une relation de confiance entre la population indonésienne et le système de santé. « Outre l'aide apportée pour fournir des soins de santé et des informations, Akamai contribue à garantir une expérience cohérente et rapide sur les ordinateurs et les terminaux mobiles », explique-t-il. « Il ne s'agit pas uniquement d'aider à améliorer l'engagement envers notre application, mais également envers les soins de santé. Et cela n'a pas de prix. »
À propos d'Alodokter
Alodokter est la première plateforme de santé digitale en Indonésie, avec plus de 40 millions d'utilisateurs actifs chaque mois, et plus de 45 000 médecins participants. Depuis 2014, Alodokter excelle dans la fourniture d'informations de santé précises et faciles à comprendre, accessibles par n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. www.alodokter.com
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.