L'Indonésie est un archipel, ce qui peut compliquer l'accès au réseau. Lorsque le nombre d'utilisateurs d'Alodokter a atteint plusieurs millions, il est devenu évident que la plateforme avait besoin d'un nouveau partenaire de réseau de diffusion de contenu (CDN) bien implanté en Indonésie pour aider à surmonter les longs délais de chargement de pages et éviter d'autres interruptions de l'expérience utilisateur.

L'équipe d'Alodokter a constaté qu'Akamai était la mieux placée pour relever ces défis. « Une fois que nous avons passé tous les fournisseurs en revue, il était clair qu'ils ne pouvaient pas rivaliser avec Akamai concernant la coopération avec les principaux réseaux de FAI en Indonésie », déclare Kiagus Arief Adriansyah, directeur technique d'Alodokter.

Ces partenariats s'appuient sur le service Edge DNS d'Akamai, qui offre une expérience rapide et cohérente aux utilisateurs de l'application ou du site Web Alodokter, même dans les endroits les plus reculés. Le nombre de serveurs DNS Akamai en Indonésie signifie également que le trafic du site Web d'Alodokter quitte rarement le pays, ce qui permet un meilleur contrôle de la sécurité et de la confidentialité des données.

Grâce à sa collaboration avec Akamai, Alodokter a pu développer rapidement son service. En 2020, l'utilisation de la plateforme a triplé car les gens souhaitaient obtenir des informations fiables sur la COVID-19 et parler de leurs symptômes avec les médecins. « Akamai nous a alertés de l'impact potentiel de la pandémie et, grâce à leur aide, nous avons pu étendre le service sans interruption », déclare Kiagus Arief Adriansyah.