印度尼西亚国土分布在群岛上，这会加大网络访问的难度。随着 Alodokter 用户数量达到百万级别，该平台显然需要一家新的内容交付网络 (CDN) 合作伙伴——一家在印度尼西亚有着广泛的业务覆盖范围的合作伙伴，可助其解决页面加载时间漫长的难题，并避免其他干扰用户体验的问题。

Alodokter 的团队发现，Akamai 是助其应对这些挑战的理想选择。Alodokter 首席技术官 Kiagus Arief Adriansyah 表示，“在评估所有供应商后，我们发现在与印度尼西亚主要 ISP 网络的合作方面，Akamai 的优势无可匹敌。”

这些合作关系为 Akamai 的 Edge DNS 服务提供了有力支撑，让即便身处印尼最偏远地点的 Alodokter 应用程序或网站用户也能获得高速、一致的体验。此外，印度尼西亚境内 Akamai DNS 服务器的数量之多也意味着 Alodokter 的网站流量几乎不需要离开印度尼西亚境内，这样即可更好地掌控数据安全和隐私。

与 Akamai 的合作助力 Alodokter 快速扩展其服务。2020 年，由于人们希望获得新冠疫情的可靠信息并与医生讨论自己的症状，平台使用量增至此前的三倍。Adriansyah 表示，“Akamai 提前就提醒了我们注意疫情的潜在影响，正是有了他们的帮助，我们才能不间断地扩展服务。”