Alodokter 堪称全球出众的数字医疗保健业成功案例之一。该平台将印度尼西亚 4 千多万人与上万名医生和上千家医院之间建立起了联系。为了帮助确保任何寻求医疗保健服务或医疗问题解答的用户都能获得优质体验，Alodokter 求助于 Akamai，希望能实现有保障的在线连接和较快的网络速度，让每个人都能随时顺畅访问其平台。
随时随地即可访问印度尼西亚最大的数字医疗保健平台
让医疗保健服务更亲民
在一个拥有 2.7 亿人口的国家，要如何才能提供更易获得、更负担得起的优质医疗保健服务？为了化解这一挑战，总部位于雅加达的初创公司 Alodokter 在印度尼西亚推出在线医疗保健平台。
在这个人口数量排名世界第四位的国家中，人均医生数量要远低于经济合作与发展组织 (OECD) 公布的平均值。这造成大量国民无法获得可靠的医护服务，特别是那些居住在边远地区、附近医院和诊所有限的人们。
“我们所做的一切都是为了让患者获得更好的医疗效果，而无论他们住在哪里、收入有多少。住在城市中部和印尼最偏远地区的人们皆应获得优质的医疗服务。”——Alodokter 创始人兼首席执行官 Nathanael Faibis
为了克服这些障碍，改善印度尼西亚人的健康状况，Alodokter 创始人兼首席执行官 Nathanael Faibis 推出了 Alodokter 应用程序和网站，方便人们联系并预约医疗保健专业人员。
Faibis 表示，“对于所有人而言，医疗保健服务本该经济实惠且易于管理。我们所做的一切都是为了让患者获得更好的医疗效果，而无论他们住在哪里、收入有多少。住在城市中部和印尼最偏远地区的人们皆应获得优质的医疗服务。”
Alodokter 用户可以搜索合适的医院、浏览最新的健康主题文章，并利用 Alodokter 提供的医疗保险。他们甚至可以订购医生开的药品，只需短短几个小时药品即可被快递到家。
应对网络环境中的重重挑战
印度尼西亚国土分布在群岛上，这会加大网络访问的难度。随着 Alodokter 用户数量达到百万级别，该平台显然需要一家新的内容交付网络 (CDN) 合作伙伴——一家在印度尼西亚有着广泛的业务覆盖范围的合作伙伴，可助其解决页面加载时间漫长的难题，并避免其他干扰用户体验的问题。
Alodokter 的团队发现，Akamai 是助其应对这些挑战的理想选择。Alodokter 首席技术官 Kiagus Arief Adriansyah 表示，“在评估所有供应商后，我们发现在与印度尼西亚主要 ISP 网络的合作方面，Akamai 的优势无可匹敌。”
这些合作关系为 Akamai 的 Edge DNS 服务提供了有力支撑，让即便身处印尼最偏远地点的 Alodokter 应用程序或网站用户也能获得高速、一致的体验。此外，印度尼西亚境内 Akamai DNS 服务器的数量之多也意味着 Alodokter 的网站流量几乎不需要离开印度尼西亚境内，这样即可更好地掌控数据安全和隐私。
与 Akamai 的合作助力 Alodokter 快速扩展其服务。2020 年，由于人们希望获得新冠疫情的可靠信息并与医生讨论自己的症状，平台使用量增至此前的三倍。Adriansyah 表示，“Akamai 提前就提醒了我们注意疫情的潜在影响，正是有了他们的帮助，我们才能不间断地扩展服务。”
对性能的直接影响
如今，Alodokter 是东南亚增速最快的医疗保健平台，实现了 4 千多万名月活跃用户与 45,000 名医生和 1,500 家医院和诊所的对接。Alodokter 的应用程序和网站可以处理比以往更高的流量，这表明了 Akamai 技术对性能的巨大影响。
“Akamai 有助于确保我们在计算机与移动设备上提供一致、快速的体验。这不仅有助于提高我们的应用程序的互动度，而且还提高了与医疗保健体系的互动度。这其中蕴含的价值难以衡量。”——Alodokter 首席技术官 Kiagus Arief Adriansyah
Alodokter 的医患聊天服务就是从这些性能改进中受益颇多的领域之一。过去，Alodokter 监控小组注意到，如果发送或接收消息时出现延迟，患者会离开服务。现在，在 Akamai 的帮助下，患者获得响应的速度更快，无论他们从城市还是偏远岛屿访问都是如此，所以患者能够等到其问题得到回答后才会结束会话。
Alodokter 在推出新的药房服务时就已知晓，任何需求的激增都不会影响客户的整体体验。这种稳定而一致的体验为 Alodokter 自信地引入新功能和服务敞开了大门。
不单单是技术
Adriansyah 认识到，Akamai 团队为 Alodokter 提供的支持早已超越了服务级别协议的范畴。除了定期报告之外，Akamai 还会根据带宽使用情况、恶意流量的潜在威胁以及其他重要指标发送临时更新。
Adriansyah 表示，“Akamai 不单是服务提供商，更像是我们的战略伙伴。Akamai 确实减轻了我们技术团队的负担，让我们能够在业务中发挥更积极的作用，而不仅仅是不断地检查网络性能。”
在医疗保健领域建立信任、增加互动
将来，Alodokter 计划与医院系统集成，以提供更加一致的体验，从在线预约转变为方便的面对面预约。但是，这需要对患者的机密数据进行充分保护，以防未经授权的访问。Adriansyah 表示，“每家医院都有自己的平台，因此我们需要先进的 API 管理和极高等级的数据安全性。但到目前为止，我所看到的一切都表明，在我们开发这项功能时，Akamai 可以发挥核心作用。”
最终，使用 Akamai 技术使 Alodokter 能够继续加强印度尼西亚国民与医疗保健体系之间的信任关系。他表示，“除了支持提供医护服务和信息外，Akamai 还有助于确保我们在计算机与移动设备上提供一致、快速的体验。这不仅有助于提高我们的应用程序的互动度，而且还提高了与医疗保健体系的互动度。这其中蕴含的价值难以衡量。”
Alodokter 简介
Alodokter 是印度尼西亚排名第一的数字医疗平台，每月有 4 千多万名活跃用户，超过 45,000 名加盟医生。自 2014 年以来，Alodokter 在提供准确易懂的健康信息方面表现出色，任何人都能随时随地访问这些信息。如需了解详情，请访问 www.alodokter.com
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