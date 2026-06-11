향후 수십 년을 위한 SBS의 비전은 프로덕션 및 인수를 통해 SBS TV에서 오리지널 다문화 프로그램 배포 시간을 늘리고 더 많은 언어로 된 쇼를 제공하는 디지털 TV 및 라디오 채널을 증가시키고 온라인 입지를 향상하는 것입니다.

Akamai를 선택하는 이유

SBS는 콘텐츠에 대한 소비자들의 높은 수요를 인식하고 있습니다. Akamai는 호주 전역에서 고품질 비디오 및 오디오 경험의 라이브 및 온디맨드 스트리밍을 통해 온라인 및 OTT 비전을 실현하며 웹 성능을 100% 가동 시간으로 개선합니다.

SBS 소개

SBS는 지리적 조건, 나이, 문화적 배경 또는 언어 능력에 관계없이 모든 호주인들이 문화적으로 연결되어 있어야 하며 독립적인 고품질 미디어를 이용할 수 있어야 한다는 믿음을 기반으로 설립되었습니다.

SBS Radio, SBS Television, SBS Online을 통해 SBS는 전 세계 어느 방송사보다 다양한 언어로 인류의 이야기를 들려줍니다. 최근 수집된 기록에 따르면 현재 SBS는 라디오에서 74개 언어, TV에서 60개가 넘는 언어, 온라인에서 50개가 넘는 언어를 제공합니다.