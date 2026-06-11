SBS 对未来几十年的愿景包括在 SBS TV 上制作和购买更多的原创多元文化节目时长，增设更多的数字电视和广播频道，从而为听众和观众播送更多其母语语种的节目，以及增加线上影响力。

为什么选择 Akamai

SBS 认识到了消费者对于内容的渴望，Akamai 通过在澳大利亚各地以直播和点播形式提供高质量视频和音频体验，并将其网络性能提高到 100% 正常运行时间，帮助其实现线上服务和 OTT 愿景。

SBS 简介

SBS 的创立基于这样一个信念：无论地理、年龄、文化背景或语言技能如何，所有澳大利亚人都应有机会获得高质量、独立且与文化相关的澳大利亚媒体服务。

通过 SBS Radio、SBS TV 和 SBS Online，他们通过比全球其他任何广播公司都多的语言讲述人文故事；根据最新统计数据，其广播电台提供的内容涵盖 74 种语言，电视涵盖 60 多种语言，线上服务涵盖 50 多种语言。