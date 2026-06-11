X
Akamai adquirirá a LayerX para implementar o controle de uso de IA em qualquer navegador. Veja os detalhes
Akamai
Fazer login
Fazer login Close
Cloud Manager
Gerencie seus serviços de computação em nuvem
Fazer login Close
Control Center
Gerencie seus serviços de segurança e entrega

SBS

A Akamai ajuda a dar vida à visão OTT e on-line do SBS com 100% de tempo de atividade

O escalonamento, a confiabilidade e o conjunto de serviços diferenciam a Akamai da concorrência. Na verdade, temos 100% de tempo de atividade desde que mudamos para a Akamai há alguns anos e não se ouve esse número no mundo de TI!

Matt Cotain, Gerente, Plataformas e Serviços Digitais, SBS

Os objetivos

A visão da SBS para as próximas décadas inclui a produção e aquisição de mais horas de programação original multicultural na SBS TV, mais canais digitais de televisão e rádio, dando acesso a mais programas em linguagem e uma presença on-line maior.

Por que a Akamai

A SBS reconhece a sede de conteúdo de seus consumidores, e a Akamai ajuda a dar vida à sua visão on-line e OTT por meio de transmissão ao vivo e sob demanda de experiências de áudio e vídeo de alta qualidade na Austrália, além de aumentar seu desempenho na Web para 100% de tempo de atividade.

Sobre a SBS

A SBS foi fundada com base na crença de que todos os australianos, independentemente da geografia, idade, histórico cultural ou habilidades linguísticas, deve ter acesso à mídia australiana de alta qualidade, independente e culturalmente relevante.

Por meio do SBS Radio, SBS Television e SBS Online, eles contam as histórias da humanidade em mais idiomas do que qualquer outra emissora do mundo: 74 idiomas no rádio, mais de 60 na televisão e mais de 50 on-line até o momento.

Histórias de clientes relacionadas

História do cliente

Líder global em segurança

Veja como a Akamai ajudou um líder global em segurança online a fortalecer o desempenho, impulsionar a conformidade com o PCI DSS e impedir milhões de ataques maliciosos.
Leia a história do cliente
História do cliente

Housing.com

Para equilibrar a experiência do usuário e a segurança, a Housing.com utilizou soluções da Akamai para melhorar o SEO, acelerar a pesquisa e reduzir a carga de trabalho do desenvolvedor.
Leia a história do cliente
História do cliente

Sport Network

Enorme potência no setor de publicidade e mídia esportivas, a Sport Network conta com as soluções da Akamai para permanecer competitiva em um ambiente em rápidas mudanças.
Leia a história do cliente