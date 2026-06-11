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O escalonamento, a confiabilidade e o conjunto de serviços diferenciam a Akamai da concorrência. Na verdade, temos 100% de tempo de atividade desde que mudamos para a Akamai há alguns anos e não se ouve esse número no mundo de TI!Matt Cotain, Gerente, Plataformas e Serviços Digitais, SBS
Os objetivos
A visão da SBS para as próximas décadas inclui a produção e aquisição de mais horas de programação original multicultural na SBS TV, mais canais digitais de televisão e rádio, dando acesso a mais programas em linguagem e uma presença on-line maior.
Por que a Akamai
A SBS reconhece a sede de conteúdo de seus consumidores, e a Akamai ajuda a dar vida à sua visão on-line e OTT por meio de transmissão ao vivo e sob demanda de experiências de áudio e vídeo de alta qualidade na Austrália, além de aumentar seu desempenho na Web para 100% de tempo de atividade.
Sobre a SBS
A SBS foi fundada com base na crença de que todos os australianos, independentemente da geografia, idade, histórico cultural ou habilidades linguísticas, deve ter acesso à mídia australiana de alta qualidade, independente e culturalmente relevante.
Por meio do SBS Radio, SBS Television e SBS Online, eles contam as histórias da humanidade em mais idiomas do que qualquer outra emissora do mundo: 74 idiomas no rádio, mais de 60 na televisão e mais de 50 on-line até o momento.