A visão da SBS para as próximas décadas inclui a produção e aquisição de mais horas de programação original multicultural na SBS TV, mais canais digitais de televisão e rádio, dando acesso a mais programas em linguagem e uma presença on-line maior.

Por que a Akamai

A SBS reconhece a sede de conteúdo de seus consumidores, e a Akamai ajuda a dar vida à sua visão on-line e OTT por meio de transmissão ao vivo e sob demanda de experiências de áudio e vídeo de alta qualidade na Austrália, além de aumentar seu desempenho na Web para 100% de tempo de atividade.

Sobre a SBS

A SBS foi fundada com base na crença de que todos os australianos, independentemente da geografia, idade, histórico cultural ou habilidades linguísticas, deve ter acesso à mídia australiana de alta qualidade, independente e culturalmente relevante.

Por meio do SBS Radio, SBS Television e SBS Online, eles contam as histórias da humanidade em mais idiomas do que qualquer outra emissora do mundo: 74 idiomas no rádio, mais de 60 na televisão e mais de 50 on-line até o momento.