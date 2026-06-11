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SBS

Akamai hilft SBS dabei, die Online- und OTT-Vision des Unternehmens mit einer 100-prozentigen Verfügbarkeit Wirklichkeit werden zu lassen

Dank der Skalierbarkeit, der Zuverlässigkeit und des Service von Akamai heben sie sich von der Konkurrenz ab. Tatsächlich haben wir seit dem Wechsel zu Akamai vor einigen Jahren eine Verfügbarkeit von 100 %, was in der IT-Welt unerreicht ist!

Matt Costain, Manager Digital Platforms & Services, SBS

Die Ziele

Die SBS-Vision für die nächsten Jahrzehnte umfasst die Produktion und Übernahme eines größeren Stundenumfangs multikultureller Originalprogramme auf SBS TV, eine größere Anzahl digitaler Fernseh- und Radiosender, die Zugang zu zusätzlichen fremdsprachlichen Shows bieten, sowie eine verstärkte Online-Präsenz.

Gründe für Akamai

SBS erkennt den Durst seiner Kunden nach Inhalten. Akamai hilft SBS dabei, seine Online- und OTT-Vision durch Live- und On-Demand-Streaming von hochwertigen Video- und Audioerlebnissen in ganz Australien zum Leben zu erwecken und seine Web-Performance auf eine Verfügbarkeit von 100 % zu erhöhen.

Über SBS

SBS wurde mit der Überzeugung gegründet, dass alle Australier, unabhängig von Region, Alter, kulturellem Hintergrund oder Sprachkenntnissen, Zugang zu hochwertigen, unabhängigen und kulturell relevanten australischen Medien haben sollten.

Über SBS Radio, SBS Television und SBS Online erzählen diese Medien Geschichten der Menschheit in mehr Sprachen als jeder andere Broadcaster weltweit. Zuletzt waren es 74 Sprachen im Radio, mehr als 60 im Fernsehen und mehr als 50 online.

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