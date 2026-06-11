Die SBS-Vision für die nächsten Jahrzehnte umfasst die Produktion und Übernahme eines größeren Stundenumfangs multikultureller Originalprogramme auf SBS TV, eine größere Anzahl digitaler Fernseh- und Radiosender, die Zugang zu zusätzlichen fremdsprachlichen Shows bieten, sowie eine verstärkte Online-Präsenz.

Gründe für Akamai

SBS erkennt den Durst seiner Kunden nach Inhalten. Akamai hilft SBS dabei, seine Online- und OTT-Vision durch Live- und On-Demand-Streaming von hochwertigen Video- und Audioerlebnissen in ganz Australien zum Leben zu erwecken und seine Web-Performance auf eine Verfügbarkeit von 100 % zu erhöhen.

Über SBS

SBS wurde mit der Überzeugung gegründet, dass alle Australier, unabhängig von Region, Alter, kulturellem Hintergrund oder Sprachkenntnissen, Zugang zu hochwertigen, unabhängigen und kulturell relevanten australischen Medien haben sollten.

Über SBS Radio, SBS Television und SBS Online erzählen diese Medien Geschichten der Menschheit in mehr Sprachen als jeder andere Broadcaster weltweit. Zuletzt waren es 74 Sprachen im Radio, mehr als 60 im Fernsehen und mehr als 50 online.