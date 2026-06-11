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SBS

Akamaiは、SBSのオンラインおよびOTTビジョンを100%のアップタイムで実現しています

Akamaiの拡張性、信頼性、サービスは他社を引き離しています。実際、数年前にAkamaiに切り替えてから100%のアップタイムを実現できています。IT業界でこの数字は聞いたことがありません。

SBS、Manager Digital Platforms & Services、Matt Costain氏

目標

SBSの今後数十年間のビジョンの中には、SBS TVでの局オリジナルの多文化プログラムの制作と取得、デジタルテレビやラジオチャンネルの拡充による幅広い多言語放送の提供、オンラインプレゼンスの向上などがあります。

Akamaiを選ぶ理由

SBSはコンテンツに対する消費者の強いニーズを認識しています。Akamaiは、オーストラリア全土で、高品質の動画・オーディオ体験のライブおよびオンデマンドストリーミングを提供することで、同社のビジョンの実現をサポートするとともに、100%のアップタイムによりWebパフォーマンス向上にも寄与しています。

SBSについて

SBSは、地域、年齢、文化的背景、言語スキルを問わず、オーストラリアのすべての人々が高品質で独立した、文化的に関連のあるオーストラリアのメディアにアクセスできるべきだという信念に基づいて設立されました。

SBS Radio、SBS TV、SBS Onlineを通じて、世界中のどの放送局よりも多くの言語で人々のストーリーを伝えています。現在の言語数は、ラジオで74言語、テレビで60言語以上、オンラインで50言語以上に及びます。

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