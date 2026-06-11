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SBS

Akamai aiuta SBS a passare online e a realizzare la visione OTT con un tempo di attività del 100%

La scalabilità, l'affidabilità e l'assistenza di Akamai l'hanno distinta dalla concorrenza. In effetti, da quando siamo passati ad Akamai alcuni anni fa, abbiamo riscontrato un tempo di attività del 100%, un risultato ineguagliabile nell'ambiente IT!

Matt Costain, Manager Digital Platforms & Services, SBS

Obiettivi

La visione di SBS per il prossimo decennio comprende la produzione e l'acquisizione di più ore di programmazione multiculturale originale sulla TV SBS, un maggior numero di canali radiotelevisivi digitali con un accesso a più programmi in lingua originale e una maggiore presenza online.

Perché Akamai

SBS riconosce la sete di contenuti dei suoi clienti e Akamai l'aiuta a passare online e a realizzare la visione OTT tramite lo streaming live/on-demand di audio/video di alta qualità in Australia, aumentando, al contempo, le web performance con tempi di attività del 100%.

Informazioni su SBS

SBS è stata fondata sulla convinzione che tutti gli australiani, a prescindere da vari fattori, come area geografica, età, background culturale o competenze linguistiche, dovessero avere la possibilità di accedere a contenuti multimediali di alta qualità, indipendenti e culturalmente rilevanti.

Con i propri canali radiotelevisivi e online, SBS racconta varie storie in più lingue, come nessun'altra emittente al mondo: attualmente, 74 lingue sui canali radiofonici, più di 60 sui canali televisivi e oltre 50 online.

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