La vision de SBS pour les prochaines décennies comprend la production et l'acquisition de plus d'heures de programmation multiculturelle originale sur SBS TV, de plus de chaînes de télévision et de radio digitales donnant accès à davantage d'émissions dans différentes langues et une présence accrue en ligne.

Pourquoi Akamai

SBS sait à quel point ses clients affectionnent les contenus. Or, Akamai l'aide à concrétiser sa vision des services en ligne et OTT grâce à la diffusion live et à la demande d'expériences audio et vidéo de haute qualité en Australie, tout en améliorant les performances Web jusqu'à atteindre une disponibilité de 100 %.

À propos de la SBS

La société SBS a été fondée avec la conviction que tous les Australiens, indépendamment de leur situation géographique, de leur âge, de leur milieu culturel ou de leurs compétences linguistiques, devraient avoir accès à des médias australiens de haute qualité, indépendants et pertinents d'un point de vue culturel.

Par l'intermédiaire de SBS Radio, SBS Television et SBS Online, l'entreprise raconte l'histoire de l'humanité dans plus de langues que tout autre diffuseur dans le monde ; au dernier compte, cela représentait ainsi 74 langues à la radio, plus de 60 à la télévision et plus de 50 en ligne.