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SBS

Akamai ayuda a hacer realidad la visión OTT y online de SBS con un tiempo activo del 100 %

La escala, la fiabilidad y el servicio de Akamai nos distinguen de la competencia. De hecho, hemos logrado un tiempo de actividad del 100 % desde que cambiamos a Akamai hace ya algunos años; y es una cifra inaudita en el mundo de las TI.

Matt Costain, director de Plataformas y Servicios Digitales, SBS

Objetivos

La visión de SBS para las próximas décadas incluye la producción y adquisición de más horas de programación multicultural original en SBS TV, más canales de radio y televisión digital que proporcionen acceso a más programas en el idioma y una mayor presencia online.

¿Por qué Akamai?

En SBS son conscientes de la sed de contenidos de sus consumidores, y Akamai les ofrece la posibilidad de hacer realidad su visión online y de OTT a través del streaming a la carta y en directo de experiencias de vídeo y audio de alta calidad en toda Australia. Además, con Akamai pueden lograr un aumento del rendimiento de su web con un tiempo de actividad del 100 %.

Acerca de SBS

SBS se fundó con el convencimiento de que todos los australianos, independientemente de la ubicación, la edad, el bagaje cultural o las habilidades lingüísticas, debían tener acceso a medios de comunicación australianos de alta calidad, independientes y culturalmente relevantes.

A través de SBS Radio, SBS Television y SBS Online, cuentan las historias de hombres y mujeres en más idiomas que cualquier otra emisora en el mundo. En el último recuento, se contabilizaron 74 idiomas en la radio, más de 60 en televisión y más de 50 online.

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