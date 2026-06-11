La visión de SBS para las próximas décadas incluye la producción y adquisición de más horas de programación multicultural original en SBS TV, más canales de radio y televisión digital que proporcionen acceso a más programas en el idioma y una mayor presencia online.

¿Por qué Akamai?

En SBS son conscientes de la sed de contenidos de sus consumidores, y Akamai les ofrece la posibilidad de hacer realidad su visión online y de OTT a través del streaming a la carta y en directo de experiencias de vídeo y audio de alta calidad en toda Australia. Además, con Akamai pueden lograr un aumento del rendimiento de su web con un tiempo de actividad del 100 %.

Acerca de SBS

SBS se fundó con el convencimiento de que todos los australianos, independientemente de la ubicación, la edad, el bagaje cultural o las habilidades lingüísticas, debían tener acceso a medios de comunicación australianos de alta calidad, independientes y culturalmente relevantes.

A través de SBS Radio, SBS Television y SBS Online, cuentan las historias de hombres y mujeres en más idiomas que cualquier otra emisora en el mundo. En el último recuento, se contabilizaron 74 idiomas en la radio, más de 60 en televisión y más de 50 online.