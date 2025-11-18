제조 부문은 랜섬웨어의 주요 표적이 되고 있으며, Sigma는 레거시 시스템, 복잡한 운영, 지속적인 생산에 대한 높은 의존성 등, 동종 업체와 동일한 취약점에 직면했습니다. 한 국가에서 사업체가 랜섬웨어 공격을 받았을 때, Sigma는 경각심을 느꼈습니다. “이 문제를 매우 심각하게 받아들였습니다. 고객이 당사에 기대하는 고품질 제품을 사용할 수 있으려면 비즈니스 연속성과 무중단 운영을 보장하는 것이 중요합니다. 평판이 절대 훼손되어서는 안됩니다.”라고 Sigma의 유럽 CISO인 호세 카를로스 에레라는 설명했습니다.

Sigma는 랜섬웨어를 방어하는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 생산 속도를 늦추지 않고도 새로운 위협에 신속하게 적응할 수 있는 가시성과 민첩성을 제공하는 솔루션을 찾기로 했습니다.