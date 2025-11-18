다국적 식음료 제조업체인 Sigma Alimentos는 17개국에 약 64개의 공장과 189개의 유통 센터를 운영하며 50만 개 이상의 리테일 기업과 거래하고 있습니다. 해당 제품은 미주, 서유럽, 카리브해의 슈퍼마켓 진열대에서 소비되고 있습니다. 신선도를 고려해야 하는 비즈니스에서는 연속성이 매우 중요합니다. 그래서 랜섬웨어 공격이 중요한 애플리케이션을 공격했을 때, Sigma는 운영을 유지하기 위한 보안과 가시성을 확보하기 위해 Akamai Guardicore Segmentation을 선택했습니다.
지속성을 기반으로 한 신선도가 핵심인 기업
변화무쌍한 위협 환경에서 운영 보호
제조 부문은 랜섬웨어의 주요 표적이 되고 있으며, Sigma는 레거시 시스템, 복잡한 운영, 지속적인 생산에 대한 높은 의존성 등, 동종 업체와 동일한 취약점에 직면했습니다. 한 국가에서 사업체가 랜섬웨어 공격을 받았을 때, Sigma는 경각심을 느꼈습니다. “이 문제를 매우 심각하게 받아들였습니다. 고객이 당사에 기대하는 고품질 제품을 사용할 수 있으려면 비즈니스 연속성과 무중단 운영을 보장하는 것이 중요합니다. 평판이 절대 훼손되어서는 안됩니다.”라고 Sigma의 유럽 CISO인 호세 카를로스 에레라는 설명했습니다.
Sigma는 랜섬웨어를 방어하는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 생산 속도를 늦추지 않고도 새로운 위협에 신속하게 적응할 수 있는 가시성과 민첩성을 제공하는 솔루션을 찾기로 했습니다.
간편한 가시성 및 배포 기능을 제공하는 Akamai Guardicore Segmentation
솔루션을 평가할 때 명확성과 사용 편의성을 가장 우선시했습니다. 에레라는 “사용하기 쉬운 가시성 기능을 원했습니다.”라고 말했습니다. “Akamai Guardicore Segmentation은 누구나 사용할 수 있는 풍부한 시각적 기능을 제공합니다.”
애플리케이션 흐름과 네트워크 통신을 직관적인 비주얼 맵에 표시할 수 있는 이 솔루션의 기능을 통해 팀은 원시 데이터를 살펴볼 필요 없이 트래픽을 신속하게 이해하고 보호할 수 있었습니다. 이것이 IT, 운영, 애플리케이션 소유자 간 협업의 핵심이었습니다.
또 다른 결정 요인은 배포 용이성입니다. 에레라는 “워크로드 적용 및 가시성을 위한 201개의 에이전트를 손쉽게 배포했습니다.”라고 덧붙였습니다. “솔루션을 구축한 후, 환경 및 다양한 애플리케이션 요구사항에 맞게 이를 설정했습니다.”
제로 트러스트의 근간이 되는 마이크로세그멘테이션
마이크로세그멘테이션은 Sigma의 진화하는 제로 트러스트 전략의 초석이 되었습니다. Akamai Guardicore Segmentation을 사용하기 전, Sigma의 네트워크 트래픽은 통제되지 않아 혼란을 초래했습니다. 에레라는 “누구나 모든 것과 통신할 수 있었습니다.”라고 회상했습니다. “Akamai를 통해 모든 트래픽 흐름을 파악할 수 있는 가시성을 확보했습니다.”
마찬가지로 중요한 점은 Akamai Guardicore Segmentation을 통해 워크로드를 격리하고, 알려지지 않은 통신을 제한하고, 운영 중단 없이 중요한 서비스를 보호할 수 있었다는 것입니다.
보안 및 안정성 대폭 개선
그 가치는 세그멘테이션을 넘어섰습니다. “애플리케이션의 상태를 알 수 없는데, 어떻게 이를 보호할 수 있을까요?” 에레라는 지적했습니다. “Akamai가 제공하는 가시성은 애플리케이션을 담당하는 직원들이 그 상태를 파악할 수 있고 필요한 통제력을 지원한다는 점에서 큰 가치를 제공합니다.”
이러한 가시성은 운영 안정성을 직접적으로 개선했습니다. 에레라는 “이제 저와 제 팀은 속 편히 잠들 수 있습니다.”라고 말했습니다. “당사는 웹 애플리케이션 전문업체가 아닙니다. 하지만 Akamai Guardicore Segmentation을 통해 이를 보호할 수 있습니다.”
위협 헌팅 및 기만 기능으로 역량 강화
Sigma는 Akamai Guardicore Segmentation이 제공하는 노출 분석 및 대응(Exposure Analysis & Response)을 도입하여 보안 역량을 강화했습니다. 매니지드 위협 헌팅 서비스와 디셉션 기술을 함께 사용하면 Sigma의 네트워크 환경 내에서 발생하는 최신 위협을 탐지하고 방어할 수 있습니다.
에레라는 “처음에는 디셉션 서비스를 사용할 계획이 없었습니다.”라고 말했습니다. “하지만 이 솔루션으로 유출 탐지 및 대응을 강화할 수 있는 방법을 이해한 후에는 이것이 당사 접근 방식의 중요한 부분이 되었습니다.”
Akamai Guardicore Segmentation의 데이터와 Akamai의 글로벌 위협 인텔리전스를 결합해 새로운 위협을 선제적으로 식별할 수 있게 되면서 보안 수준을 한층 더 강화했습니다. 에레라는 “인사이트 중 일부는 수집하기가 어렵기 때문에 이 방법은 엄청난 도움이 됩니다.”라고 말했습니다.
전사적 차원의 보호 역량 강화
Sigma는 앞으로 Akamai Guardicore Segmentation을 엔드포인트 보호 분야로 확장하고 운영 기술 환경에서 사이버 보안을 강화할 계획입니다. 에레라는 "운영이 중단되면 안 됩니다.."라고 설명했습니다. “마이크로세그멘테이션은 서비스를 중단시키지 않으면서 서비스를 보호하는 효율적이고 좋은 방법입니다.”
에레라에게 Akamai와의 파트너십은 전략적입니다. “항상 Akamai 플랫폼을 통해 가능한 최대한의 가치를 창출할 방법을 고민하고 있습니다.”라고 그는 결론지었습니다.
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Sigma is a food and beverage company. We have presence in 17 countries.We manufacture the food and beverage, distribute, and sell the products.
Manufacturing sector is one of the top sectors that is a target by ransomware. So it's something important to consider in order that how you can prevent it, in order that doesn't generate a lot of impact in your business. When you see the full picture of the processes in the manufacturing
sector, if you stop a little bit in a specific process, everything change.
To guarantee the operation and to guarantee the continuity of the business is, I think, the most important. Akamai was very, very, very simple. It was very graphical, and anyone can do it. So that was, I think, one of the main points that in that way we choose Akamai.
Something that we were scared about is to how we understand all the traffic flows. Microsegmentation is something that help us a lot in order to simplify the protection of the different services for trying to complement the Zero Trust strategy that we have defined. So have applications that can give you the security that is the main goal, but at the end of the day, give you other values is very significant and is very relevant.
It's an incredible journey in trying to establish, implement, and guarantee that the business continues manufacturing the products that we sell around the world.
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Sigma 소개
Sigma는 4개 지역, 즉 멕시코, 유럽, 미국, 라틴 아메리카의 17개국에서 사업을 전개하고 있는 대표적인 다국적 식품 회사입니다. 64개의 공장과 189개의 유통 센터를 보유한 이 회사는 포장육, 치즈, 요구르트, 기타 냉장 및 냉동 식품 등의 고품질 브랜드 식품을 생산하고, 상업화하고, 유통합니다. Sigma의 다양한 포트폴리오에는 다양한 카테고리와 시장 부문에 걸쳐 100개 이상의 브랜드가 포함되어 있으며, 그 예로는 FUD, Campofrio, Bar-S, San Rafael, Aoste, La Villita, Fiorucci, Chimex, Navidul, Justin Bridou y Sosua 등이 있습니다.
Akamai 소개
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업으로, 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 어디서나 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하기 위한 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.