A Sigma Alimentos, fabricante multinacional de alimentos e bebidas, opera aproximadamente 64 fábricas e 189 centros de distribuição em 17 países, atendendo mais de 500 mil varejistas. Seus produtos são essenciais nas prateleiras de supermercados nas Américas, Europa Ocidental e Caribe. Para um negócio cujo foco é oferecer produtos frescos, a continuidade é crucial. Então, quando um ataque de ransomware atingiu uma aplicação fundamental, a Sigma recorreu à Akamai Guardicore Segmentation para obter segurança e visibilidade a fim de manter as operações em execução.
Criada para oferecer produtos frescos, impulsionada pela continuidade
Proteger as operações em um cenário volátil de ameaças
O setor de fabricação é um dos principais alvos de ransomware, e a Sigma enfrentava as mesmas vulnerabilidades que seus parceiros: sistemas legados, operações complexas e alta dependência da produção contínua. Quando suas operações em um país foram afetadas por um ataque de ransomware, foi um alerta. "Levamos isso muito a sério. É importante garantir a continuidade dos negócios e operações ininterruptas para que nossos clientes possam acessar os produtos de alta qualidade que esperam de nós. Não podemos nos dar ao luxo de prejudicar nossa reputação", explicou Jose Carlos Herrera, CISO da Sigma na Europa.
A Sigma se propôs a encontrar uma solução que não só pudesse ajudar na defesa contra ransomware, mas também fornecer a visibilidade e a agilidade para se adaptar rapidamente a novas ameaças, sem atrasar a produção.
A Akamai Guardicore Segmentation oferece visibilidade e implantação simples
Ao avaliar soluções, as prioridades eram clareza e usabilidade. "Queríamos visibilidade de fácil acesso", disse Herrera. "A Akamai Guardicore Segmentation fornece visuais avançados que qualquer pessoa pode usar."
A capacidade da solução de exibir fluxos de aplicações e comunicações de rede em um mapa visual intuitivo significava que as equipes podiam entender rapidamente e proteger o tráfego sem precisar vasculhar dados brutos. Isso foi fundamental para a colaboração entre a TI, as operações e os proprietários de aplicações.
Outro fator decisivo: facilidade de implantação. "Implantamos com facilidade 201 agentes para aplicação e visibilidade de workloads", continuou Herrera. "Assim que a solução foi implementada, nós a configuramos para nosso ambiente e para as necessidades de aplicações diferentes."
A microssegmentação como a espinha dorsal do Zero Trust
A microssegmentação tornou-se um pilar da estratégia Zero Trust em evolução da Sigma. Antes da Akamai Guardicore Segmentation, o tráfego de rede da Sigma era aberto e caótico. "Qualquer pessoa podia se comunicar com tudo", lembrou Herrera. "Com a Akamai, ganhamos visibilidade para entender todos os fluxos de tráfego."
Igualmente importante, a Akamai Guardicore Segmentation permitiu que a empresa isolasse workloads, restringisse comunicações desconhecidas e protegesse serviços essenciais sem interromper as operações.
Realização de melhorias mensuráveis na segurança e na confiança
O valor foi além da segmentação. "Se você não entende como sua aplicação funciona, como pode protegê-la?" Herrera questionou. "A visibilidade que a Akamai oferece se traduz em muito valor, porque as pessoas responsáveis por nossas aplicações sabem como estão trabalhando e têm o controle de que precisam."
Essa visibilidade melhorou diretamente a resiliência operacional. "Eu durmo mais tranquilo e a minha equipe também", disse Herrera. "Não somos especialistas quando se trata de aplicações web. Mas podemos protegê-las com a Akamai Guardicore Segmentation."
Reforçando a segurança com recursos de threat hunting e deception
A Sigma ampliou seus recursos de segurança com o Exposure Analysis & Response, oferecido pelo Akamai Guardicore Segmentation. Combinados, o serviço gerenciado de busca de ameaças e as tecnologias deception ajudam a detectar e mitigar ameaças avançadas no ambiente de rede da Sigma.
"Inicialmente, não planejávamos usar o serviço deception", disse Herrera. "Mas após entendermos como ele poderia fortalecer a detecção e a resposta a violações, ele se tornou uma parte valiosa de nossa abordagem."
A proteção foi ainda mais reforçada pela capacidade de identificar proativamente ameaças emergentes usando dados do Akamai Guardicore Segmentation combinados com a inteligência global contra ameaças da Akamai. "Isso é de extrema ajuda, porque seria difícil obter alguns desses insights de outra forma", observou Herrera.
Proteção estendida em toda a empresa
Olhando para o futuro, a Sigma planeja expandir a Akamai Guardicore Segmentation para proteger endpoints e fortalecer a segurança cibernética em seus ambientes de tecnologia operacional. "Não podemos simplesmente parar nossas operações", explicou Herrera. "A microssegmentação é uma maneira boa e eficiente de proteger os serviços sem interrompê-los."
Para Herrera, a parceria com a Akamai é estratégica. "Estamos sempre pensando em como extrair o máximo de valor possível da plataforma da Akamai", concluiu.
Transcrição do vídeo:
Sigma is a food and beverage company. We have presence in 17 countries.We manufacture the food and beverage, distribute, and sell the products.
Manufacturing sector is one of the top sectors that is a target by ransomware. So it's something important to consider in order that how you can prevent it, in order that doesn't generate a lot of impact in your business. When you see the full picture of the processes in the manufacturing
sector, if you stop a little bit in a specific process, everything change.
To guarantee the operation and to guarantee the continuity of the business is, I think, the most important. Akamai was very, very, very simple. It was very graphical, and anyone can do it. So that was, I think, one of the main points that in that way we choose Akamai.
Something that we were scared about is to how we understand all the traffic flows. Microsegmentation is something that help us a lot in order to simplify the protection of the different services for trying to complement the Zero Trust strategy that we have defined. So have applications that can give you the security that is the main goal, but at the end of the day, give you other values is very significant and is very relevant.
It's an incredible journey in trying to establish, implement, and guarantee that the business continues manufacturing the products that we sell around the world.
Transcrição do vídeo:
Sobre a Sigma
A Sigma é uma empresa de alimentos multinacional líder que opera em 17 países em 4 regiões: México, Europa, Estados Unidos e América Latina. Com 64 fábricas e 189 centros de distribuição, a empresa produz, comercializa e distribui alimentos de marca de qualidade, incluindo carnes embaladas, queijos, iogurtes e outros alimentos refrigerados e congelados. O portfólio diversificado da Sigma inclui mais de 100 marcas em diferentes categorias e segmentos de mercado, como: FUD, Campofrio, Bar-S, San Rafael, Aoste, La Villita, Fiorucci, Chimex, Navidul e Justin Bridou y Sosua, entre outras.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai para obter a confiabilidade, a escala e a experiência necessárias para expandir seus negócios com confiança. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.