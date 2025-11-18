O setor de fabricação é um dos principais alvos de ransomware, e a Sigma enfrentava as mesmas vulnerabilidades que seus parceiros: sistemas legados, operações complexas e alta dependência da produção contínua. Quando suas operações em um país foram afetadas por um ataque de ransomware, foi um alerta. "Levamos isso muito a sério. É importante garantir a continuidade dos negócios e operações ininterruptas para que nossos clientes possam acessar os produtos de alta qualidade que esperam de nós. Não podemos nos dar ao luxo de prejudicar nossa reputação", explicou Jose Carlos Herrera, CISO da Sigma na Europa.

A Sigma se propôs a encontrar uma solução que não só pudesse ajudar na defesa contra ransomware, mas também fornecer a visibilidade e a agilidade para se adaptar rapidamente a novas ameaças, sem atrasar a produção.