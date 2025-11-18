多国籍の食品・飲料メーカーである Sigma Alimentos は、17 か国で約 64 の工場と 189 の流通センターを運営し、50 万以上の小売企業に製品を提供しています。同社の製品は、南北アメリカ、西ヨーロッパ、カリブ海のスーパーマーケットの棚に並ぶ定番アイテムです。鮮度を重視するビジネスにとって、継続性は不可欠です。そのため、重要なアプリケーションがランサムウェア攻撃を受けたことをきっかけに、Sigma は、業務を継続するためのセキュリティと可視性を確保する目的で Akamai Guardicore Segmentation を導入しました。
鮮度を守る仕組み、継続性がもたらす信頼
変化の激しい脅威環境における業務の保護
製造業はランサムウェアの主要な標的であり、同業他社と同じく、Sigma には、レガシーシステム、複雑な業務構造、継続的な生産への依存度の高さといった脆弱性がありました。ある国での業務がランサムウェア攻撃によって影響を受けたことが、大きな契機となりました。「当社ではこのできごとを非常に真剣に受け止めました。お客様が当社に期待する高品質の製品にアクセスできるように、事業継続性と業務を止めない体制を保証することが重要です。当社の評判を傷つけることは許されません」と、Sigma ヨーロッパの CISO である Jose Carlos Herrera 氏は説明します。
Sigma は、ランサムウェアからの防御に役立つだけでなく、生産を遅らせることなく新たな脅威にも迅速に適応するための可視性とアジリティを提供するソリューションを探し始めました。
Akamai Guardicore Segmentation が高い可視性と容易な導入を実現
ソリューションを評価する際の最優先事項は、分かりやすさと使いやすさでした。「簡単にアクセスできる可視性を獲得したいと考えていました」と Herrera 氏は述べます。「Akamai Guardicore Segmentation は、誰でも使える、豊富な視覚情報を提供してくれます」
アプリケーションフローとネットワーク通信を直感的なビジュアルマップに表示できるソリューションにより、チームは生データを選別することなく、トラフィックを迅速に把握してセキュリティを確保することができました。これは、IT、運用、アプリケーション所有者間のコラボレーションにとって不可欠でした。
もう 1 つの決定打は、導入の容易さでした。「ワークロードの適用と可視化のための 201 個のエージェントを簡単に導入できたのです」と Herrera 氏は続けます。「ソリューションを導入した後は、環境とさまざまなアプリケーションの要件に合わせて設定しました」
ゼロトラストの基盤となるマイクロセグメンテーション
マイクロセグメンテーションは、Sigma の進化するゼロトラスト戦略の基盤となりました。Akamai Guardicore Segmentation を導入する前、Sigma のネットワークトラフィックは無防備で混沌としていました。「誰でも、何とでも通信できる状態でした」と Herrera 氏は振り返ります。「Akamai のおかげで、すべてのトラフィックフローを把握するための可視性が得られました」
同様に重要なのは、Akamai Guardicore Segmentation により、Sigma は業務を停止することなくワークロードを分離し、未知の通信を制限し、重要なサービスを保護することができたことです。
セキュリティと自信に関する測定可能な改善を実現する
その価値はセグメンテーションにとどまりませんでした。「アプリケーションの動作を理解していなければ、どうして保護できるというのでしょうか」Herrera 氏は指摘します。「Akamai が提供する可視性は大きな価値につながります。アプリケーションの担当者がアプリケーションの動作を把握し、必要な制御を行えるからです」
この可視性により、業務のレジリエンスが直接向上しました。「私もチームも、安心して眠れるようになりました」と Herrera 氏は言います。「Web アプリケーションに関しては、私たちは専門家ではありませんが、Akamai Guardicore Segmentation を活用して保護することができています」
脅威ハンティングとデセプション機能でセキュリティを強化
Sigmaは、Akamai Guardicore Segmentationが提供するExposure Analysis & Responseによって、セキュリティ機能を拡張しました。マネージド脅威ハンティングサービスとディセプションテクノロジーを組み合わせることで、Sigma のネットワーク環境内で高度な脅威を検知して緩和することができています。
「当初、ディセプションサービスを使用する予定はありませんでした」と、Herrera 氏は述べています。「しかし、セキュリティ侵害の検知と対応を強化する方法を理解したことで、これが当社のアプローチの重要な部分になりました」
Akamai Guardicore SegmentationのデータとAkamaiのグローバルな脅威インテリジェンスを組み合わせることで、新たな脅威をプロアクティブに特定できるようになり、保護をさらに強化しました。「他の方法では得られない知見があり、非常に大きな助けになっています」と同氏は述べます。
企業全体に保護を拡張する
将来的に、Sigma は Akamai Guardicore Segmentation をエンドポイント保護に拡張し、オペレーショナルテクノロジー環境におけるサイバーセキュリティを強化する予定です。「業務を止めるわけにはいきません」と Herrera 氏は説明します。「マイクロセグメンテーションは、サービスを停止させることなく保護するための優れた効率的な方法です」
Herrera 氏にとって、Akamai とのパートナーシップは戦略的なものです。「私たちは常に、Akamai のプラットフォームから最大限の価値を引き出す方法を考えています」と同氏は締めくくりました。
動画の文字起こし
Sigma is a food and beverage company. We have presence in 17 countries.We manufacture the food and beverage, distribute, and sell the products.
Manufacturing sector is one of the top sectors that is a target by ransomware. So it's something important to consider in order that how you can prevent it, in order that doesn't generate a lot of impact in your business. When you see the full picture of the processes in the manufacturing
sector, if you stop a little bit in a specific process, everything change.
To guarantee the operation and to guarantee the continuity of the business is, I think, the most important. Akamai was very, very, very simple. It was very graphical, and anyone can do it. So that was, I think, one of the main points that in that way we choose Akamai.
Something that we were scared about is to how we understand all the traffic flows. Microsegmentation is something that help us a lot in order to simplify the protection of the different services for trying to complement the Zero Trust strategy that we have defined. So have applications that can give you the security that is the main goal, but at the end of the day, give you other values is very significant and is very relevant.
It's an incredible journey in trying to establish, implement, and guarantee that the business continues manufacturing the products that we sell around the world.
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Sigmaについて
Sigma は、メキシコ、ヨーロッパ、米国、ラテンアメリカの 4 地域にまたがる 17 か国で事業を展開する、大手多国籍食品企業です。64 の工場と 189 の物流センターを擁し、パックされた食用肉、チーズ、ヨーグルト、その他の冷蔵・冷凍食品など、高品質なブランド食品を製造し、商品化し、販売しています。Sigma の多様なポートフォリオには、FUD、Campofrio、Bar-S、San Rafael、Aoste、La Villita、Fiorucci、Chimex、Navidul、Justin Bridou y Sosua などを含む 100 以上のブランドがあり、さまざまなカテゴリーおよび市場セグメントをカバーしています。
Akamaiについて
Akamaiは、オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamai のフルスタック・クラウド・コンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで高いパフォーマンスとコスト効率を実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できるAkamaiに信頼を寄せています。詳細については、akamai.com/ja および akamai.com/ja/blog をご覧いただくか、X や LinkedIn で Akamai Technologies をフォローしてください。