製造業はランサムウェアの主要な標的であり、同業他社と同じく、Sigma には、レガシーシステム、複雑な業務構造、継続的な生産への依存度の高さといった脆弱性がありました。ある国での業務がランサムウェア攻撃によって影響を受けたことが、大きな契機となりました。「当社ではこのできごとを非常に真剣に受け止めました。お客様が当社に期待する高品質の製品にアクセスできるように、事業継続性と業務を止めない体制を保証することが重要です。当社の評判を傷つけることは許されません」と、Sigma ヨーロッパの CISO である Jose Carlos Herrera 氏は説明します。

Sigma は、ランサムウェアからの防御に役立つだけでなく、生産を遅らせることなく新たな脅威にも迅速に適応するための可視性とアジリティを提供するソリューションを探し始めました。