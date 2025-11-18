制造业是勒索软件的首要目标，而 Sigma 面临着与同行相同的安全隐患：系统老旧、运营复杂以及高度依赖于连续生产。当它在某个国家/地区的运营受到勒索软件攻击的影响时，这给该企业敲响了警钟。Sigma 欧洲首席信息官 Jose Carlos Herrera 解释道：“我们对此问题高度重视。必须保障业务连续性和不间断运营，这样我们的客户才能持续获得他们所期待的高品质产品。我们无法承受声誉受损的代价。”

Sigma 开始着手寻找一种解决方案，该方案不仅能帮助抵御勒索软件，还能提供监测能力和敏捷性以快速适应新的威胁，同时不会拖慢生产速度。