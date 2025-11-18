Sigma Alimentos 是一家跨国食品饮料制造商，业务覆盖 17 个国家/地区，运营着约 64 家工厂和 189 个配送中心，并为超过 50 万家零售商提供服务。其产品是美洲、西欧和加勒比海地区超市货架上的常客。对于以新鲜度为立身之本的企业而言，业务连续性至关重要。当某个关键应用程序遭受勒索软件攻击时，Sigma 选择了 Akamai Guardicore Segmentation 来实现安全性和监测能力，以维持业务运营。
为新鲜度而生，以连续性为动力
在多变的威胁形势下保护运营
制造业是勒索软件的首要目标，而 Sigma 面临着与同行相同的安全隐患：系统老旧、运营复杂以及高度依赖于连续生产。当它在某个国家/地区的运营受到勒索软件攻击的影响时，这给该企业敲响了警钟。Sigma 欧洲首席信息官 Jose Carlos Herrera 解释道：“我们对此问题高度重视。必须保障业务连续性和不间断运营，这样我们的客户才能持续获得他们所期待的高品质产品。我们无法承受声誉受损的代价。”
Sigma 开始着手寻找一种解决方案，该方案不仅能帮助抵御勒索软件，还能提供监测能力和敏捷性以快速适应新的威胁，同时不会拖慢生产速度。
Akamai Guardicore Segmentation 能够轻松实现监测能力和部署
在评估解决方案时，清晰度和可用性是重中之重。Herrera 表示：“我们需要易于获取的监测能力。Akamai Guardicore Segmentation 提供了详尽直观的可视化视图，任何人都可以轻松使用。”
该解决方案能够在直观的可视化图谱中显示应用程序流和网络通信，这意味着团队可以快速了解和保护流量，而无需筛选原始数据。这对于 IT、运营和应用程序所有者之间的协作至关重要。
另一项决定性因素：部署的简便性。Herrera 继续说道：“我们轻松部署了 201 个代理，用于工作负载的执行与监测。在解决方案就绪后，我们根据自身的环境和不同的应用程序需求对其进行了配置。”
微分段是 Zero Trust 的基础
微分段已成为 Sigma 不断发展的 Zero Trust 策略的基石。在采用 Akamai Guardicore Segmentation 之前，Sigma 的网络流量是开放且混乱的。Herrera 回忆道：“过去，任何人都可以与任何对象进行通信。借助 Akamai 的解决方案，我们获得了监测能力，从而能够理清所有的流量流向。”
同样重要的是，借助 Akamai Guardicore Segmentation，该公司得以隔离工作负载、限制未知通信，并在不中断运营的情况下保护了关键服务。
在安全性与信心方面实现了可衡量的改进
其价值远不止于分段。Herrera 指出：“如果您不了解应用程序的运行机制，保护便无从谈起。Akamai 提供的监测能力带来了巨大的价值，因为它让我们的应用程序负责人能够洞悉应用程序的运行状况，并获得所需的控制能力。”
这种监测能力直接提高了运营弹性。Herrera 表示：“我和我的团队都能高枕无忧。在 Web 应用程序方面，我们并不是专家。但我们可以利用 Akamai Guardicore Segmentation 来保护它们。”
通过威胁猎捕与欺骗技术提升防御能力
Sigma 借助 Akamai Guardicore Segmentation 提供的"风险暴露分析与响应"功能，进一步拓展了其安全防护能力。 将托管威胁搜寻服务与欺骗技术相结合，有助于检测和抵御 Sigma 网络环境中的高级威胁。
Herrera 表示：“起初，我们并未打算使用欺骗服务。但在我们了解到它如何增强入侵检测和响应能力后，它便成为了我们安全策略中的重要组成部分。”
借助 Akamai Guardicore Segmentation 的数据与 Akamai 全球威胁情报的有效结合，他们能够主动识别新兴威胁，从而进一步强化了自身的安全防护。Herrera 说道：“这对我们有着巨大的帮助，因为没有它，我们很难获取到这些见解。”
将保护范围扩展到整个企业
展望未来，Sigma 计划将 Akamai Guardicore Segmentation 扩展至端点保护领域，并增强其运营技术环境中的网络安全。Herrera 解释道：“停止运营并不能解决问题。微分段是一种有效方法，能够在不停止服务的情况下保护它们。”
Herrera 认为，与 Akamai 的合作关系具有战略意义。他总结道：“我们一直在思考如何从 Akamai 的平台中获取最大价值。”
视频字幕全文：
Sigma is a food and beverage company. We have presence in 17 countries.We manufacture the food and beverage, distribute, and sell the products.
Manufacturing sector is one of the top sectors that is a target by ransomware. So it's something important to consider in order that how you can prevent it, in order that doesn't generate a lot of impact in your business. When you see the full picture of the processes in the manufacturing
sector, if you stop a little bit in a specific process, everything change.
To guarantee the operation and to guarantee the continuity of the business is, I think, the most important. Akamai was very, very, very simple. It was very graphical, and anyone can do it. So that was, I think, one of the main points that in that way we choose Akamai.
Something that we were scared about is to how we understand all the traffic flows. Microsegmentation is something that help us a lot in order to simplify the protection of the different services for trying to complement the Zero Trust strategy that we have defined. So have applications that can give you the security that is the main goal, but at the end of the day, give you other values is very significant and is very relevant.
It's an incredible journey in trying to establish, implement, and guarantee that the business continues manufacturing the products that we sell around the world.
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关于 Sigma
Sigma 是一家领先的跨国食品公司，业务遍及 4 个区域的 17 个国家/地区：墨西哥、欧洲、美国和拉丁美洲。该公司拥有 64 家工厂和 189 个配送中心，从事优质品牌食品的生产、销售和分销，产品涵盖包装肉类、奶酪、酸奶以及其他冷藏和冷冻食品。Sigma 的多元化产品组合涵盖了超过 100 个品牌，横跨不同的品类和细分市场，例如：FUD、Campofrio、Bar-S、San Rafael、Aoste、La Villita、Fiorucci、Chimex、Navidul、Justin Bridou y Sosua 等。
Akamai 简介
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