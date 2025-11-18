El sector de la fabricación es uno de los principales objetivos de ransomware, y Sigma se enfrentó a las mismas vulnerabilidades que muchas empresas del sector: sistemas heredados, operaciones complejas y una fuerte dependencia de la producción continua. Cuando sus operaciones en uno de los países se vieron afectadas por un ataque de ransomware, fue una auténtica llamada de atención. "Nos lo tomamos muy en serio. Es clave garantizar la continuidad del negocio y operaciones ininterrumpidas para que nuestros clientes sigan recibiendo los productos de alta calidad que esperan de nosotros. No podemos permitirnos dañar nuestra reputación", explica José Carlos Herrera, director de Seguridad de la Información de Sigma para Europa.

Con este objetivo, Sigma buscó una solución capaz no solo de proteger frente al ransomware, sino también de aportar la visibilidad y agilidad necesarias para adaptarse rápidamente a nuevas amenazas, sin afectar a la producción.