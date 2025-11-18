Sigma Alimentos, un fabricante multinacional de alimentos y bebidas, opera aproximadamente 64 plantas y 189 centros de distribución en 17 países, y presta servicio a más de 500 000 retailers. Sus productos son básicos en los estantes de los supermercados de Estados Unidos, Europa occidental y el Caribe. Para una empresa basada en la frescura, la continuidad es fundamental. Por eso, cuando un ataque de ransomware afectó a una aplicación esencial, Sigma recurrió a Akamai Guardicore Segmentation para obtener la seguridad y la visibilidad necesarias para mantener las operaciones en funcionamiento.
Diseñado para ofrecer frescura y con continuidad
Protección de las operaciones en un panorama de amenazas volátil
El sector de la fabricación es uno de los principales objetivos de ransomware, y Sigma se enfrentó a las mismas vulnerabilidades que muchas empresas del sector: sistemas heredados, operaciones complejas y una fuerte dependencia de la producción continua. Cuando sus operaciones en uno de los países se vieron afectadas por un ataque de ransomware, fue una auténtica llamada de atención. "Nos lo tomamos muy en serio. Es clave garantizar la continuidad del negocio y operaciones ininterrumpidas para que nuestros clientes sigan recibiendo los productos de alta calidad que esperan de nosotros. No podemos permitirnos dañar nuestra reputación", explica José Carlos Herrera, director de Seguridad de la Información de Sigma para Europa.
Con este objetivo, Sigma buscó una solución capaz no solo de proteger frente al ransomware, sino también de aportar la visibilidad y agilidad necesarias para adaptarse rápidamente a nuevas amenazas, sin afectar a la producción.
Visibilidad clara y despliegue sencillo con Akamai Guardicore Segmentation
Durante la evaluación, la claridad y la facilidad de uso fueron prioridades clave. "Queríamos una visibilidad de fácil acceso", afirma Herrera. "Akamai Guardicore Segmentation ofrece visualizaciones potentes que cualquiera puede utilizar".
La capacidad de la solución para mostrar los flujos de aplicaciones y las comunicaciones de red en mapas visuales intuitivos permitió a los equipos comprender y proteger el tráfico rápidamente, sin tener que analizar datos complejos. Esto facilitó una colaboración fluida entre TI, operaciones y responsables de aplicaciones.
Otro factor decisivo fue la rapidez de implementación. "Desplegamos fácilmente 201 agentes para aplicar políticas y obtener visibilidad de las cargas de trabajo", continúa Herrera. "Una vez en marcha, la configuramos según nuestro entorno y las necesidades de cada aplicación".
La microsegmentación como base de la estrategia Zero Trust
La microsegmentación se convirtió en la piedra angular de la estrategia Zero Trust en constante evolución de Sigma. Antes de Akamai Guardicore Segmentation, el tráfico de red era abierto y difícil de controlar. "Cualquiera podía comunicarse con todo", recuerda Herrera. "Con Akamai, obtuvimos la visibilidad necesaria para comprender cada flujo de tráfico".
Igualmente importante, Akamai Guardicore Segmentation permitió aislar cargas de trabajo, restringir comunicaciones desconocidas y proteger servicios críticos sin interrumpir las operaciones.
Resultados medibles en seguridad y tranquilidad
El valor fue mucho más allá de la segmentación. "Si no entiende cómo funciona su aplicación, ¿cómo va a protegerla?", señaló Herrera. "La visibilidad que ofrece Akamai aporta un enorme valor, porque los responsables de nuestras aplicaciones saben cómo operan y tienen el control que necesitan".
Esta visibilidad se tradujo directamente en una mayor resiliencia operativa. "Dormimos más tranquilos, mi equipo y yo", dijo Herrera. "No somos expertos en aplicaciones web, pero con Akamai Guardicore Segmentation podemos protegerlas".
Añadiendo capacidades de búsqueda de amenazas y engaño para reforzar la seguridad
Sigma amplió sus capacidades de seguridad con análisis y respuesta de exposición proporcionados por Akamai Guardicore Segmentation. En conjunto, el servicio gestionado de búsqueda de amenazas y las tecnologías de engaño ayudan a detectar y mitigar amenazas avanzadas en el entorno de red de Sigma.
"Inicialmente no teníamos previsto utilizar el servicio de engaño", afirma Herrera. "Pero cuando entendimos cómo podía reforzar la detección y respuesta ante brechas, se convirtió en una pieza clave de nuestra estrategia".
Su protección se reforzó aún más al poder identificar de forma proactiva las nuevas amenazas mediante datos de Akamai Guardicore Segmentation combinados con la inteligencia global sobre amenazas de Akamai. "Es de gran ayuda, porque de otro modo sería muy difícil obtener este tipo de información", señala Herrera.
Protección extendida a toda la empresa
De cara al futuro, Sigma planea ampliar Akamai Guardicore Segmentation a la protección de endpoints y reforzar la ciberseguridad en sus entornos de tecnología operativa. "No podemos detener nuestras operaciones", explica Herrera. "La microsegmentación es una forma eficaz y eficiente de proteger los servicios sin interrumpirlos".
Para Herrera, la relación con Akamai es claramente estratégica. "Siempre estamos pensando en cómo extraer el máximo valor posible de la plataforma de Akamai", concluye.
Transcripción del vídeo:
Sigma is a food and beverage company. We have presence in 17 countries.We manufacture the food and beverage, distribute, and sell the products.
Manufacturing sector is one of the top sectors that is a target by ransomware. So it's something important to consider in order that how you can prevent it, in order that doesn't generate a lot of impact in your business. When you see the full picture of the processes in the manufacturing
sector, if you stop a little bit in a specific process, everything change.
To guarantee the operation and to guarantee the continuity of the business is, I think, the most important. Akamai was very, very, very simple. It was very graphical, and anyone can do it. So that was, I think, one of the main points that in that way we choose Akamai.
Something that we were scared about is to how we understand all the traffic flows. Microsegmentation is something that help us a lot in order to simplify the protection of the different services for trying to complement the Zero Trust strategy that we have defined. So have applications that can give you the security that is the main goal, but at the end of the day, give you other values is very significant and is very relevant.
It's an incredible journey in trying to establish, implement, and guarantee that the business continues manufacturing the products that we sell around the world.
Transcripción del vídeo:
Acerca de Sigma
Sigma es una empresa alimentaria multinacional líder que opera en 17 países agrupados en 4 regiones: México, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Con 64 plantas y 189 centros de distribución, la empresa produce, comercializa y distribuye alimentos de marca de calidad, como carnes envasadas, quesos, yogures y otros alimentos refrigerados y congelados. La cartera diversificada de Sigma incluye más de 100 marcas en diferentes categorías y segmentos de mercado, como: FUD, Campofrio, Bar-S, San Rafael, Aoste, La Villita, Fiorucci, Chimex, Navidul y Justin Bridou y Sosua, entre otros.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de ciberseguridad y cloud computing que potencia y protege los negocios online. Nuestras soluciones de seguridad líderes en el mercado, nuestra inteligencia ante amenazas consolidada y nuestro equipo de operaciones globales proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones empresariales. Las soluciones integrales de cloud computing de Akamai garantizan el rendimiento y una buena relación calidad-precio en la plataforma más distribuida del mundo. Las grandes empresas confían en Akamai, ya que les ofrece una fiabilidad, una escalabilidad y una experiencia inigualables en el sector, idóneas para crecer con seguridad. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.