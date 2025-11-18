Sigma Alimentos, ein multinationaler Lebensmittel- und Getränkehersteller, betreibt ca. 64 Werke und 189 Vertriebszentren in 17 Ländern und beliefert mehr als 500.000 Einzelhändler. Diese Produkte sind in den Supermärkten in Amerika, Westeuropa und der Karibik nicht mehr wegzudenken. Für einUnternehmen, bei dem es auf Frische ankommt, ist Kontinuität von entscheidender Bedeutung. Als also ein Ransomware-Angriff auf eine kritische Anwendung stattfand, wandte sich Sigma Akamai Guardicore Segmentation zu, um die Sicherheit und Transparenz zu gewährleisten und den Betrieb aufrechtzuerhalten.
Entwickelt für Frische, angetrieben durch Kontinuität
Schutz des Betriebs in einer unbeständigen Bedrohungslandschaft
Der Fertigungssektor ist eines der Hauptziele von Ransomware und Sigma hatte die gleichen Schwachstellen wie seine Mitbewerber: Legacy-Systeme, komplexe Betriebsabläufe und hohe Abhängigkeit von der kontinuierlichen Produktion. Als der Betrieb in einem Land von einem Ransomware-Angriff betroffen war, wirkte dies wie ein Weckruf, der die Notwendigkeit einer erhöhten Vorsicht und Vorbereitung auf solche Bedrohungen verdeutlichte. „Wir haben das sehr ernst genommen. Es ist wichtig, Geschäftskontinuität und unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten, damit unsere Kunden Zugang zu den hochwertigen Produkten erhalten, die sie von uns erwarten. Wir können uns es nicht leisten, unseren Ruf zu schädigen“, erklärte Jose Carlos Herrera, der Chief Information Security Officer (CISO) von Sigma für Europa.
Sigma suchte nach einer Lösung, die nicht nur vor Ransomware schützt, sondern auch Transparenz und Flexibilität bietet, um sich schnell an neue Bedrohungen anzupassen, ohne die Produktion zu verlangsamen.
Akamai Guardicore Segmentation bietet einfache Transparenz und Bereitstellung
Bei der Bewertung von Lösungen standen Klarheit und Nutzerfreundlichkeit an erster Stelle. „Wir wollten leicht zugängliche Transparenz“, so Herrera. „Akamai Guardicore Segmentation bietet eine umfassende Visualisierungen, die jeder nutzen kann.“
Dank der Fähigkeit der Lösung, Anwendungsflüsse und Netzwerkkommunikation in einer intuitiven visuellen Karte anzuzeigen, konnten Teams den Traffic schnell verstehen und sichern, ohne Rohdaten durchsuchen zu müssen. Dies war entscheidend für die Zusammenarbeit zwischen IT-, Betriebs- und Anwendungseigentümern.
Ein weiterer entscheidender Faktor: Einfache Bereitstellung. „Wir haben 201 Agents einfach für die Durchsetzung von Workloads und die Steigerung der Transparenz eingesetzt“, fügte Herrera hinzu. „Sobald die Lösung implementiert war, haben wir sie für unsere Umgebung und verschiedene Anwendungsanforderungen konfiguriert.“
Mikrosegmentierung bildet das Fundament von Zero Trust
Die Mikrosegmentierung wurde zu einem Eckpfeiler der sich weiterentwickelnden Zero-Trust-Strategie von Sigma. Vor Akamai Guardicore Segmentation war der Netzwerktraffic von Sigma offen und chaotisch. „Jeder konnte mit allem kommunizieren“, erinnert sich Herrera. „Mit Akamai haben wir die Transparenz gewonnen, um alle Trafficflüsse zu verstehen.“
Ebenso wichtig ist, dass Akamai Guardicore Segmentation es dem Unternehmen ermöglichte, Workloads zu isolieren, unbekannte Kommunikation einzuschränken und kritische Dienste zu schützen, ohne den Betrieb zu unterbrechen.
Messbare Verbesserungen in Bezug auf Sicherheit und Vertrauen
Der Wert ging über die Segmentierung hinaus. „Wenn Sie nicht verstehen, wie Ihre Anwendung funktioniert, wie können Sie sie schützen?“ Herrera wies auf diese Tatsache hin. „Die Transparenz, die Akamai bietet, bedeutet einen großen Mehrwert, da die Verantwortlichen für unsere Anwendungen wissen, wie sie funktionieren und die Kontrolle haben, die sie benötigen.“
Diese Transparenz hat die betriebliche Resilienz direkt verbessert. „Ich schlafe besser und mein Team auch“, sagte Herrera. „Wir sind keine Experten, wenn es um Webanwendungen geht. Aber wir können sie mit Akamai Guardicore Segmentation schützen.“
Mehr Schutz durch Threat Hunting und Täuschungstechnologien
Sigma erweiterte seine Sicherheitsfunktionen um Exposure Analysis & Response von Akamai Guardicore Segmentation. Zusammen tragen der „Managed Threat Hunting“-Dienst und die Täuschungstechnologien dazu bei, hoch entwickelte Bedrohungen in der Netzwerkumgebung von Sigma zu erkennen und abzuwehren.
„Wir hatten ursprünglich nicht geplant, den Täuschungsdienst zu nutzen“, sagte Herrera. „Als wir jedoch verstanden haben, wie er die Erkennung und Reaktion auf Sicherheitsverletzungen stärken kann, wurde er zu einem wertvollen Bestandteil unseres Ansatzes.“
Su protección se reforzó aún más al poder identificar de forma proactiva las amenazas emergentes mediante datos de Akamai Guardicore Segmentation combinados con la inteligencia global sobre amenazas de Akamai. „Es hilft enorm, weil es ansonsten schwierig wäre, einige dieser Erkenntnisse zu gewinnen“, so Herrera.
Erweiterung des Schutzes im gesamten Unternehmen
Mit Blick auf die Zukunft plant Sigma, Akamai Guardicore Segmentation auf den Endpoint-Schutz auszuweiten und die Cybersicherheit in den operativen Technologieumgebungen zu stärken. „Wir können unseren Betrieb nicht einfach unterbrechen“, erklärt Herrera. „Die Mikrosegmentierung ist eine gute, effiziente Möglichkeit, Dienste zu schützen, ohne sie zu stoppen.“
Für Herrera ist die Partnerschaft mit Akamai strategisch. „Wir denken immer darüber nach, wie wir den größtmöglichen Nutzen aus der Akamai-Plattform ziehen können“, schloss er.
Video-Transkript:
Sigma is a food and beverage company. We have presence in 17 countries.We manufacture the food and beverage, distribute, and sell the products.
Manufacturing sector is one of the top sectors that is a target by ransomware. So it's something important to consider in order that how you can prevent it, in order that doesn't generate a lot of impact in your business. When you see the full picture of the processes in the manufacturing
sector, if you stop a little bit in a specific process, everything change.
To guarantee the operation and to guarantee the continuity of the business is, I think, the most important. Akamai was very, very, very simple. It was very graphical, and anyone can do it. So that was, I think, one of the main points that in that way we choose Akamai.
Something that we were scared about is to how we understand all the traffic flows. Microsegmentation is something that help us a lot in order to simplify the protection of the different services for trying to complement the Zero Trust strategy that we have defined. So have applications that can give you the security that is the main goal, but at the end of the day, give you other values is very significant and is very relevant.
It's an incredible journey in trying to establish, implement, and guarantee that the business continues manufacturing the products that we sell around the world.
Video-Transkript:
Über Sigma
Sigma ist ein führendes multinationales Lebensmittelunternehmen, das in 17 Ländern in 4 Regionen tätig ist: Mexiko, Europa, USA und Lateinamerika. Mit 64 Fabriken und 189 Vertriebszentren produziert, vermarktet und vertreibt das Unternehmen hochwertige Markenprodukte, einschließlich verpackter Fleischwaren, Käse, Joghurts und anderer gekühlter und gefrorener Lebensmittel. Das diversifizierte Portfolio von Sigma umfasst mehr als 100 Marken in verschiedenen Kategorien und Marktsegmenten, darunter: FUD, Campofrio, Bar-S, San Rafael, Aoste, La Villita, Fiorucci, Chimex, Navidul und Justin Bridou y Sosua.
Über Akamai
Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.