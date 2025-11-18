Der Fertigungssektor ist eines der Hauptziele von Ransomware und Sigma hatte die gleichen Schwachstellen wie seine Mitbewerber: Legacy-Systeme, komplexe Betriebsabläufe und hohe Abhängigkeit von der kontinuierlichen Produktion. Als der Betrieb in einem Land von einem Ransomware-Angriff betroffen war, wirkte dies wie ein Weckruf, der die Notwendigkeit einer erhöhten Vorsicht und Vorbereitung auf solche Bedrohungen verdeutlichte. „Wir haben das sehr ernst genommen. Es ist wichtig, Geschäftskontinuität und unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten, damit unsere Kunden Zugang zu den hochwertigen Produkten erhalten, die sie von uns erwarten. Wir können uns es nicht leisten, unseren Ruf zu schädigen“, erklärte Jose Carlos Herrera, der Chief Information Security Officer (CISO) von Sigma für Europa.

Sigma suchte nach einer Lösung, die nicht nur vor Ransomware schützt, sondern auch Transparenz und Flexibilität bietet, um sich schnell an neue Bedrohungen anzupassen, ohne die Produktion zu verlangsamen.