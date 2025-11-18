Sigma Alimentos, un fabricant international d'aliments et de boissons, gère environ 64 usines et 189 centres de distribution dans 17 pays, desservant plus de 500 000 détaillants. Ses produits sont des incontournables sur les étagères des supermarchés en Amérique, en Europe de l'Ouest et dans les Caraïbes. Dans une activité où la fraîcheur est impérative, la continuité est essentielle. Ainsi, lorsqu'une attaque par ransomware a touché une application critique, Sigma a opté pour Akamai Guardicore Segmentation afin d'améliorer sa visibilité et de protéger ses systèmes sans perturber sa production.
Une entreprise bâtie sur la fraîcheur et la continuité
Protéger les opérations dans un écosystème des menaces instable
Le secteur manufacturier figure parmi les principales cibles des attaques par ransomware. Sigma a été confronté aux mêmes vulnérabilités que ses pairs : des systèmes hérités, des opérations complexes et une forte dépendance à la continuité de la production. Lorsque ses activités ont été perturbées par une attaque par ransomware dans un pays, cela a été un véritable électrochoc. « Nous avons pris l'incident très au sérieux. Il est important de garantir la continuité des activités ainsi que des opérations ininterrompues, afin que nos clients puissent toujours accéder aux produits de grande qualité auxquels ils s'attendent en nous choisissant. Nous ne pouvons pas nous permettre de compromettre notre réputation », explique Jose Carlos Herrera, RSSI chez Sigma pour l'Europe.
Sigma s'est fixé comme objectif de trouver une solution capable non seulement de contrer les ransomware, mais aussi d'offrir la visibilité et la souplesse nécessaires pour réagir rapidement à de nouvelles menaces, tout cela sans ralentir la production.
Akamai Guardicore Segmentation offre une visibilité et un déploiement faciles
Lors de l'évaluation des solutions, la clarté et la facilité d'utilisation ont été les principales priorités. « Nous avions besoin d'une visibilité simple d'accès », explique Jose Carlos Herrera. « Akamai Guardicore Segmentation fournit des visuels riches que tout le monde peut utiliser. »
La capacité de la solution à illustrer les flux applicatifs et les communications réseau sous forme de cartes visuelles intuitives a permis aux équipes de comprendre et de sécuriser rapidement le trafic, sans avoir à trier des données brutes. Cela a fortement facilité la collaboration entre les équipes informatiques, les opérations et les propriétaires d'applications.
Un autre point déterminant fut la simplicité de déploiement. « Nous avons facilement déployé 201 agents dédiés au contrôle et à la visibilité des charges de travail », poursuit Jose Carlos Herrera. « Une fois la solution mise en place, nous l'avons configurée pour notre environnement et les besoins spécifiques de nos différentes applications. »
La microsegmentation est le pilier du Zero Trust
La microsegmentation est progressivement devenue l'un des éléments clés de la stratégie Zero Trust de Sigma en pleine évolution. Avant de déployer Akamai Guardicore Segmentation, le trafic réseau de Sigma était largement ouvert et difficile à maîtriser. « Il était possible pour n'importe quel système de communiquer avec n'importe quel autre », se souvient Jose Carlos Herrera. « Avec Akamai, nous avons obtenu la visibilité nécessaire pour comprendre précisément l'ensemble des flux de trafic. »
Tout aussi important, Akamai Guardicore Segmentation a permis à l'entreprise d'isoler les charges de travail, de bloquer les communications non reconnues et de protéger les services essentiels sans interrompre les opérations.
Des gains mesurables en matière de sécurité et de confiance
Les bénéfices ne se sont pas limités à la segmentation. « Si vous ne comprenez pas le fonctionnement de votre application, comment pouvez-vous la sécuriser ? » Ainsi souligne Jose Carlos Herrera. « La visibilité offerte par Akamai apporte une grande valeur, car les responsables de nos applications disposent d'une compréhension précise de leur fonctionnement et du niveau de contrôle nécessaire. »
Cette visibilité renforcée a directement amélioré la résilience opérationnelle. « Je dors mieux et mon équipe aussi », confie Jose Carlos Herrera. « Nous ne sommes pas des experts en matière d'applications Web. Mais nous sommes en mesure de les protéger grâce à Akamai Guardicore Segmentation. »
Renforcer la sécurité grâce aux fonctionnalités de threat hunting et de déception
Sigma a renforcé ses capacités de sécurité grâce à Exposure Analysis & Response, proposé par Akamai Guardicore Segmentation. Ensemble, le service de recherche des menaces géré et les technologies de leurre permettent d'identifier et de contrer des menaces avancées au sein de l'environnement réseau de Sigma.
« Au départ, nous n'avions pas l'intention d'utiliser les fonctions de leurre », explique Jose Carlos Herrera. « Mais une fois que nous avons compris en quoi elles renforçaient la détection et la réponse aux incidents, elles se sont révélées être un élément précieux de notre stratégie. »
Leur protection a été encore renforcée grâce à la capacité d’identifier de manière proactive les menaces émergentes en utilisant les données d’Akamai Guardicore Segmentation combinées aux renseignements mondiaux sur les menaces d’Akamai. « Cette approche est extrêmement précieuse, car il serait très difficile d'obtenir certaines de ces informations autrement », souligne Jose Carlos Herrera.
Renforcer la protection à l'échelle de l'entreprise
À l'avenir, Sigma prévoit d'étendre l'utilisation d'Akamai Guardicore Segmentation à la protection des points de terminaison et de renforcer la cybersécurité dans ses environnements de technologies opérationnelles. « Nous ne pouvons pas nous permettre d'interrompre nos opérations », explique Jose Carlos Herrera. « La microsegmentation est une méthode efficace et optimisée pour protéger les services sans les interrompre. »
Pour Jose Carlos Herrera, le partenariat avec Akamai est stratégique. « Nous cherchons constamment à exploiter pleinement la valeur que peut offrir la plateforme d'Akamai », conclut-il.
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Sigma is a food and beverage company. We have presence in 17 countries.We manufacture the food and beverage, distribute, and sell the products.
Manufacturing sector is one of the top sectors that is a target by ransomware. So it's something important to consider in order that how you can prevent it, in order that doesn't generate a lot of impact in your business. When you see the full picture of the processes in the manufacturing
sector, if you stop a little bit in a specific process, everything change.
To guarantee the operation and to guarantee the continuity of the business is, I think, the most important. Akamai was very, very, very simple. It was very graphical, and anyone can do it. So that was, I think, one of the main points that in that way we choose Akamai.
Something that we were scared about is to how we understand all the traffic flows. Microsegmentation is something that help us a lot in order to simplify the protection of the different services for trying to complement the Zero Trust strategy that we have defined. So have applications that can give you the security that is the main goal, but at the end of the day, give you other values is very significant and is very relevant.
It's an incredible journey in trying to establish, implement, and guarantee that the business continues manufacturing the products that we sell around the world.
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À propos de Sigma
Sigma est une multinationale agro-alimentaire de premier plan, opérant dans 17 pays répartis en 4 régions : le Mexique, l'Europe, les États‑Unis et l'Amérique latine. Avec 64 usines et 189 centres de distribution, l'entreprise produit, commercialise et distribue des aliments de marque de qualité, notamment des viandes transformées, des fromages, des yaourts et d'autres aliments réfrigérés ou surgelés. Le portefeuille diversifié de Sigma comprend plus de 100 marques couvrant différents segments et catégories du marché, telles que : FUD, Campofrío, Bar-S, San Rafael, Aoste, La Villita, Fiorucci, Chimex, Navidul, Justin Bridou et Sosua, entre autres.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège la vie en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de cloud computing complètes d'Akamai offrent des performances de pointe à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.