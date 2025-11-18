Le secteur manufacturier figure parmi les principales cibles des attaques par ransomware. Sigma a été confronté aux mêmes vulnérabilités que ses pairs : des systèmes hérités, des opérations complexes et une forte dépendance à la continuité de la production. Lorsque ses activités ont été perturbées par une attaque par ransomware dans un pays, cela a été un véritable électrochoc. « Nous avons pris l'incident très au sérieux. Il est important de garantir la continuité des activités ainsi que des opérations ininterrompues, afin que nos clients puissent toujours accéder aux produits de grande qualité auxquels ils s'attendent en nous choisissant. Nous ne pouvons pas nous permettre de compromettre notre réputation », explique Jose Carlos Herrera, RSSI chez Sigma pour l'Europe.

Sigma s'est fixé comme objectif de trouver une solution capable non seulement de contrer les ransomware, mais aussi d'offrir la visibilité et la souplesse nécessaires pour réagir rapidement à de nouvelles menaces, tout cela sans ralentir la production.