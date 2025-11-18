Sigma Alimentos, una multinazionale produttrice di alimenti e bevande, gestisce circa 64 impianti e 189 centri di distribuzione in 17 paesi, contando tra i suoi clienti oltre 500.000 rivenditori. I suoi prodotti sono alimenti base venduti nei supermercati nelle Americhe, in Europa occidentale e nei Caraibi. Per un'azienda che si basa su prodotti freschi, la continuità è fondamentale. Quindi, quando un attacco ransomware ha colpito una sua applicazione critica, Sigma si è rivolta alla soluzione Akamai Guardicore Segmentation per ottenere la sicurezza e la visibilità necessarie per garantire la continuità delle operazioni aziendali.
Freschezza e continuità
Protezione delle operazioni aziendali in un contesto di minacce volatile
Il settore manifatturiero è un obiettivo principale dei ransomware e Sigma ha dovuto affrontare le stesse vulnerabilità delle sue aziende concorrenti: sistemi tradizioni, operazioni complesse e un'elevata dipendenza dalla produzione continua. Quando le sue attività aziendali in un paese sono state colpite da un attacco ransomware, è stato come un campanello d'allarme. "Abbiamo preso molto sul serio questo problema. È importante garantire la continuità delle attività aziendali affinché i nostri clienti possano accedere ai prodotti di alta qualità che si aspettano da noi. Non possiamo permetterci di danneggiare la nostra reputazione", ha spiegato Jose Carlos Herrera, CISO di Sigma per l'Europa.
Sigma intendeva trovare una soluzione in grado non solo di aiutare l'azienda a difendersi dai ransomware, ma anche di fornire la visibilità e l'agilità necessarie per adattarsi rapidamente alle nuove minacce senza rallentare la produzione.
Akamai Guardicore Segmentation offre visibilità e implementazione in modo semplice
Al momento di scegliere una soluzione, la chiarezza e la facilità d'uso sono state le priorità principali. "Volevamo ottenere visibilità in modo semplice", ha affermato Herrera. "Akamai Guardicore Segmentation offre una grafica accurata e intuitiva.
La capacità della soluzione di visualizzare i flussi delle applicazioni e le comunicazioni di rete in una mappa visiva intuitiva ha permesso ai team di comprendere e proteggere rapidamente il traffico senza dover analizzare dati non elaborati. Questo aspetto è stato fondamentale per la collaborazione tra i responsabili IT, delle operazioni e delle applicazioni.
Un altro fattore decisivo è stato rappresentato dalla facilità di implementazione. "Abbiamo implementato facilmente 201 agenti per l'applicazione e la visibilità dei carichi di lavoro", continua Herrera. "Una volta installata la soluzione, l'abbiamo configurata per il nostro ambiente e per le diverse esigenze applicative".
La microsegmentazione è la base del modello Zero Trust
La microsegmentazione è diventata una pietra miliare nell'evoluzione della strategia Zero Trust di Sigma. Prima di Akamai Guardicore Segmentation, il traffico di rete di Sigma era visibile e caotico. "Chiunque poteva comunicare con tutto", ha ricordato Herrera. "Con Akamai abbiamo ottenuto la visibilità necessaria per comprendere tutti i flussi di traffico".
Inoltre, è altrettanto importante come Akamai Guardicore Segmentation abbia consentito all'azienda di isolare i carichi di lavoro, limitare le comunicazioni sconosciute e proteggere i servizi critici senza arrestare le sue attività.
Realizzare miglioramenti tangibili in termini di sicurezza e tranquillità
Il valore va oltre la segmentazione. "Se non si sa come funziona un'applicazione, come si riesce a proteggerla?", ha sottolineato Herrera. "La visibilità offerta da Akamai si traduce in un notevole valore perché le persone responsabili delle nostre applicazioni sanno come funzionano e dispongono del controllo di cui hanno bisogno".
Tale visibilità ha migliorato direttamente la resilienza operativa. "Posso dormire sonni tranquilli, così come il mio team", ha affermato Herrera. "Non siamo esperti di applicazioni web, ma siamo in grado di proteggerle con Akamai Guardicore Segmentation".
Potenziare la sicurezza con funzionalità di threat hunting e deception
Sigma ha ampliato le proprie funzionalità di sicurezza con Exposure Analysis & Response, offerto da Akamai Guardicore Segmentation. Insieme, il servizio di ricerca delle minacce gestito e le tecnologie di identificazione aiutano a rilevare e a mitigare le avanzate minacce presenti all'interno dell'ambiente di rete di Sigma.
"Inizialmente, non avevamo in programma di utilizzare il servizio di identificazione", ha affermato Herrera, "ma, dopo aver capito come avrebbe potuto rafforzare le nostre funzionalità di rilevamento e risposta alle violazioni, questo servizio è diventato una parte fondamentale del nostro approccio".
La loro protezione è stata ulteriormente rafforzata dalla possibilità di identificare proattivamente le minacce emergenti utilizzando i dati di Akamai Guardicore Segmentation combinati con la threat intelligence globale di Akamai. "Questo servizio è estremamente utile perché sarebbe difficile ottenere alcune di queste informazioni in altro modo", ha osservato Herrera.
Maggiore protezione in tutta l'azienda
Per il futuro, Sigma prevede di espandere Akamai Guardicore Segmentation alla protezione degli endpoint e di rafforzare la cybersecurity negli ambienti tecnologici operativi. "Non possiamo semplicemente fermare le nostre attività aziendali", ha spiegato Herrera. "La microsegmentazione è un modo efficace ed efficiente per proteggere i servizi senza fermarli".
Per Herrera, la partnership con Akamai è strategica. "Pensiamo sempre al modo con cui ottenere il massimo valore possibile dalla piattaforma di Akamai", ha concluso.
Trascrizione del video:
Sigma is a food and beverage company. We have presence in 17 countries.We manufacture the food and beverage, distribute, and sell the products.
Manufacturing sector is one of the top sectors that is a target by ransomware. So it's something important to consider in order that how you can prevent it, in order that doesn't generate a lot of impact in your business. When you see the full picture of the processes in the manufacturing
sector, if you stop a little bit in a specific process, everything change.
To guarantee the operation and to guarantee the continuity of the business is, I think, the most important. Akamai was very, very, very simple. It was very graphical, and anyone can do it. So that was, I think, one of the main points that in that way we choose Akamai.
Something that we were scared about is to how we understand all the traffic flows. Microsegmentation is something that help us a lot in order to simplify the protection of the different services for trying to complement the Zero Trust strategy that we have defined. So have applications that can give you the security that is the main goal, but at the end of the day, give you other values is very significant and is very relevant.
It's an incredible journey in trying to establish, implement, and guarantee that the business continues manufacturing the products that we sell around the world.
Trascrizione del video:
Informazioni su Sigma
Sigma è un'azienda multinazionale leader nel settore alimentare che opera in 17 paesi all'interno di 4 aree geografiche: Messico, Europa, Stati Uniti e America Latina. Con 64 stabilimenti e 189 centri di distribuzione, l'azienda produce, commercializza e distribuisce alimenti di qualità, tra cui carne in scatola, formaggio, yogurt e altri alimenti refrigerati e surgelati. La gamma diversificata dei prodotti di Sigma comprende oltre 100 brand che rientrano in diverse categorie e segmenti di mercato, quali: FUD, Campofrio, Bar-S, San Rafael, Aoste, La Villita, Fiorucci, Chimex, Navidul e Justin Bridou y Sosua.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi per il cloud computing e la cybersecurity che potenzia e protegge le attività aziendali online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, la nostra innovativa intelligence sulle minacce e il nostro team operativo su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere i dati e le applicazioni aziendali ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi. Per ulteriori informazioni, visitate il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e seguite Akamai Technologies su X e LinkedIn.