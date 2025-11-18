Al momento di scegliere una soluzione, la chiarezza e la facilità d'uso sono state le priorità principali. "Volevamo ottenere visibilità in modo semplice", ha affermato Herrera. "Akamai Guardicore Segmentation offre una grafica accurata e intuitiva.

La capacità della soluzione di visualizzare i flussi delle applicazioni e le comunicazioni di rete in una mappa visiva intuitiva ha permesso ai team di comprendere e proteggere rapidamente il traffico senza dover analizzare dati non elaborati. Questo aspetto è stato fondamentale per la collaborazione tra i responsabili IT, delle operazioni e delle applicazioni.

Un altro fattore decisivo è stato rappresentato dalla facilità di implementazione. "Abbiamo implementato facilmente 201 agenti per l'applicazione e la visibilità dei carichi di lavoro", continua Herrera. "Una volta installata la soluzione, l'abbiamo configurata per il nostro ambiente e per le diverse esigenze applicative".