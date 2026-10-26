Apiiro 기반의 Akamai Code Guardian은 AI 지원 소프트웨어 개발을 위한 보안 솔루션으로, 프로덕션 배포 전에 안전하지 않은 코드를 방지하고 취약점을 자동으로 해결하며 코드 투 런타임 가시성을 완전히 제공하도록 설계되었습니다.
핵심 내용
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거버넌스 없는 속도 향상은 심각한 보안 위험을 초래합니다.
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AI 코딩 툴은 코드 아웃풋을 높이고 공격 표면을 확대합니다. 프로덕션 배포 전에 취약점을 선제적으로 방지하면 빠른 개발 과정이 런타임에 도달하기 전에 보안 제어를 확보할 수 있습니다.
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사후 대응 방식의 코드 스캔만으로는 더 이상 최신 소프트웨어 개발 속도를 따라갈 수 없습니다.
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악용 소요 시간이 대폭 단축되면서 보안팀은 더 이상 사후 대응 방식의 스캔에 의존할 수 없습니다. 지속적으로 아키텍처 맥락을 파악하면 실제 비즈니스 리스크의 우선순위를 즉시 지정하고 방어할 수 있습니다.
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사각지대를 제거하려면 전체 라이프사이클에 대한 가시성이 필요합니다.
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복잡한 소프트웨어 아키텍처에서는 개발자의 변경 사항과 공급망 의존성을 파악하기 어렵습니다. 코드 투 런타임 매핑은 사각지대를 제거하고 보안팀이 모든 자산에 대한 제어력을 유지할 수 있습니다.
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대응이 지연되면 시스템이 제로데이 악용에 노출됩니다.
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매뉴얼 패치 생성은 AI 기반 공격 툴의 속도를 따라갈 수 없습니다. 개발자 환경에 통합된 자동화된 수정 기능을 통해 개발 단계에서 취약점을 제거하고 위험 노출 기간 지표를 단축할 수 있습니다.
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누구나 애플리케이션을 구축할 수 있게 되면서 예측하기 어려운 리스크가 발생합니다.
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자연어 프롬프트를 활용하는 비기술 사용자는 보안에 대한 심층적인 이해가 부족할 수 있습니다. 자동화된 예방 기능과 인라인 가드레일을 통해 비즈니스 혁신을 저해하지 않으면서 일관된 기업 컴플라이언스를 적용할 수 있습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
AI 코딩 어시스턴트는 개발 속도를 높이고 소프트웨어 개발의 진입 장벽을 낮추지만 공격자 역시 AI 기반 공격 툴을 활용해 전례 없는 속도로 취약점을 발견하고 악용하고 있습니다. 이에 따라 취약점 악용까지 걸리는 시간의 중앙값이 제로데이로 단축되었습니다.
Akamai Code Guardia은 Apiiro의 AppSec Data Fabric을 기반으로 합니다. AppSec Data Fabric은 리포지토리, API, 인프라, 의존성, 파이프라인 및 런타임 전반의 소프트웨어 아키텍처를 매핑하는 Software Graph와 사용자 지정 정책, 컴플라이언스 및 비즈니스 리스크를 평가하는 Risk Graph를 결합합니다.
예방 엔진은 AI 프롬프트를 보강하고 위협 모델링을 실행해 안전하지 않은 코드 생성을 방지하는 레이어와, 코드가 소스 제어에 도달하기 전에 취약점에 대한 맥락 기반 수정 사항을 자동으로 생성하는 레이어로 구성됩니다.
AppSec Data Fabric의 AI 맥락을 활용해 개발자 환경에 최적화된 풀 리퀘스트와 코드 수정 사항을 생성합니다. 이를 통해 개발자는 기존 워크플로 내에서 안전하고 규정을 준수하는 패치를 직접 검토하고 적용할 수 있습니다.
핵심 기능으로는 코드 투 런타임의 심층적인 가시성, 심층 맥락 기반 리스크 우선순위 지정, 자동화된 수정 사항 생성, 시프트 레프트 정책 적용, AI 에이전트 및 파이프라인 거버넌스가 있습니다.
자연어 프롬프트, AI 툴 및 인프라 템플릿에 가드레일과 거버넌스를 적용해 애플리케이션을 개발하는 비기술 사용자도 일관된 보안 관행과 기업 표준을 준수하도록 합니다.
기존 스캔 방식은 코드가 작성된 후 버그를 식별하는 데 중점을 두기 때문에 백로그 누적에 따른 부담을 가중시키고 공격자의 속도를 따라가지 못합니다. 선제적인 예방 방식은 리스크가 프로덕션 환경에 유입되거나 런타임에 도달하기 전에 차단합니다.