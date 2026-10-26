AI 코딩 어시스턴트는 개발 속도를 높이고 소프트웨어 개발의 진입 장벽을 낮추지만 공격자 역시 AI 기반 공격 툴을 활용해 전례 없는 속도로 취약점을 발견하고 악용하고 있습니다. 이에 따라 취약점 악용까지 걸리는 시간의 중앙값이 제로데이로 단축되었습니다.

