Akamai Code Guardian, unterstützt von Apiiro, ist eine Sicherheitslösung für die KI‑unterstützte Softwareentwicklung, die unsicheren Code vor der Produktion verhindert, Schwachstellen automatisch behebt und vollständige Transparenz vom Code bis zur Laufzeit bietet.
Wichtige Erkenntnisse
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Geschwindigkeit ohne Governance schafft kritische Risiken:
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KI‑Programmiertools beschleunigen die Codeerstellung, erweitern aber auch die Angriffsfläche. Indem Sie Schwachstellen noch vor der Produktion proaktiv vermeiden, können Sie die Sicherheit gewährleisten, bevor Ihr Code die Laufzeit erreicht.
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Reaktive Codescans können nicht mehr mit der modernen Softwareentwicklung Schritt halten:
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Die rasante Beschleunigung von Exploits bedeutet, dass sich Sicherheitsteams heute nicht mehr auf reaktive Scans verlassen können. Kontinuierlicher Architekturkontext gewährleistet, dass Teams sofort reale Geschäftsrisiken priorisieren und mindern können.
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Um blinde Flecken zu beseitigen, braucht es umfassende Einblicke in den gesamten Lebenszyklus:
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Komplexe Softwarearchitekturen sorgen dafür, dass Entwickleränderungen und Lieferketten-Abhängigkeiten übersehen werden. Eine tiefgreifende Zuordnung vom Code bis zur Laufzeit beseitigt blinde Flecken, damit Sicherheitsteams die Kontrolle über jedes einzelne Asset behalten.
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Mit verzögerten Korrekturen sind Systeme Zero‑Day-Exploits ausgesetzt:
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Manuelle Patch-Erstellung kann nicht mit KI‑gestützten Angriffstools Schritt halten. Entwicklungsnative Korrekturen können Schwachstellen noch während der Entwicklung beseitigen, damit Angreifer keine Zeit haben, sie auszunutzen.
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Demokratisierte Anwendungsentwicklung führt zu unvorhersehbaren Risiken:
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Nicht-technischen Nutzern, die Prompts in natürlicher Sprache verwenden, mangelt es oft am nötigen Sicherheitsbewusstsein. Automatisierte Prävention und Inline-Leitplanken sorgen für beständige Compliance im gesamten Unternehmen, ohne dabei die Innovation zu behindern.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
KI‑Programmierassistenten beschleunigen die Entwicklung und demokratisieren die Softwareerstellung. Doch gleichzeitig nutzen auch Angreifer KI‑gestützte Tools, um Schwachstellen in beispiellosem Tempo zu erkennen und auszunutzen, wodurch die mittlere Zeit bis zum Exploit mittlerweile auf null Tage gesunken ist.
Die Lösung basiert auf dem AppSec Data Fabric von Apiiro, das ein Softwarediagramm (Zuordnung der Softwarearchitektur über Repositorys, APIs, Infrastruktur, Abhängigkeiten, Pipelines und Laufzeit hinweg) und ein Risikodiagramm (Bewertung von nutzerdefinierten Richtlinien, Compliance und Geschäftsrisiken) kombiniert.
Die Engine umfasst eine Ebene, die KI‑Prompts anreichert und Bedrohungsmodellierung ausführt, um die Generierung unsicheren Codes zu verhindern, und einer Ebene, die automatisch kontextabhängige Korrekturen für Schwachstellen generiert, bevor Code die Quellcodeverwaltung erreicht.
Die Lösung verwendet KI‑Kontext aus dem AppSec Data Fabric, um entwicklungsnative Pull-Anfragen und Codekorrekturen zu generieren. So können Entwickler direkt innerhalb ihrer bestehenden Workflows Code überprüfen und sichere, konforme Patches anwenden.
Zu den wichtigsten Funktionen gehören detaillierte Transparenz vom Code bis zur Laufzeit, Risikopriorisierung mit umfassendem Kontext, automatisierte Erstellung von Korrekturen, Shift‑Left-Richtliniendurchsetzung sowie KI‑Agenten- und Pipeline-Governance.
Sie richtet Leitplanken und Governance für Prompts in natürlicher Sprache ein und stellt KI‑Tools und Infrastrukturvorlagen bereit, um zu gewährleisten, dass nicht-technische Nutzer die Sicherheitspraktiken und Unternehmensstandards einhalten, wenn sie Anwendungen entwickeln.
Herkömmliche Scans konzentrieren sich darauf, Fehler zu erkennen, nachdem der Code bereits geschrieben wurde. Das schafft nicht nur Backlogs, sondern sorgt auch dafür, dass Teams nicht dem Tempo der Angreifer mithalten können. Proaktive Prävention stoppt Risiken, bevor sie in die Produktion gelangen oder die Laufzeit erreichen.