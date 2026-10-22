O Akamai Code Guardian, impulsionado pela Apiiro, é uma solução de segurança para o desenvolvimento de software com assistência de IA, desenvolvida para evitar a pré-produção de código inseguro, corrigir automaticamente vulnerabilidades e oferecer visibilidade completa entre o código e o tempo de execução.
Principais conclusões
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Velocidade sem governança gera riscos significativos.
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Ferramentas de codificação baseadas em IA aceleram a produção de código e ampliam a superfície de ataque. Prevenir proativamente vulnerabilidades na fase de pré-produção permite recuperar o controle da segurança antes que o desenvolvimento em alta velocidade chegue à fase de execução.
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A análise de código reativa já não consegue acompanhar o ritmo do desenvolvimento de software moderno.
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As janelas de exploração que se reduzem rapidamente impedem que as equipes de segurança dependam exclusivamente de verificações reativas. Um contexto arquitetônico contínuo garante que as equipes priorizem e mitiguem imediatamente os riscos reais aos negócios.
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A visibilidade em todo o ciclo de vida é essencial para eliminar pontos cegos.
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Arquiteturas de software complexas dificultam a visualização das alterações feitas pelos desenvolvedores e das dependências da cadeia de fornecimento. Um mapeamento detalhado entre o código e o tempo de execução elimina pontos cegos, permitindo que as equipes de segurança mantenham o controle sobre todos os ativos.
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Atrasos na correção de problemas deixam os sistemas vulneráveis a exploração de dia zero.
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A criação manual de patches não consegue acompanhar as ferramentas ofensivas impulsionadas por IA. As correções automatizadas integradas nativas do desenvolvedor eliminam vulnerabilidades durante a fase de criação, reduzindo o tempo de exposição a riscos.
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A criação democratizada de aplicações traz riscos imprevisíveis.
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Usuários não técnicos que utilizam prompts em linguagem natural geralmente não possuem um conhecimento profundo sobre segurança. A prevenção automatizada e as barreiras de proteção integradas garantem a conformidade corporativa de forma consistente, sem comprometer a inovação empresarial.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
Assistentes de codificação baseados em IA aceleram a produtividade dos desenvolvedores e democratizam a criação de software, mas, ao mesmo tempo, invasores utilizam ferramentas ofensivas com IA para identificar e explorar vulnerabilidades com uma velocidade sem precedentes, reduzindo o tempo médio de exploração a zero dia.
É impulsionado pelo Apiiro AppSec Data Fabric, que combina um gráfico de software (mapeando a arquitetura de software em repositórios, APIs, infraestrutura, dependências, pipelines e ambiente de execução) e um gráfico de risco (que avalia políticas personalizadas, conformidade e riscos empresariais).
O mecanismo é composto por duas camadas: uma que enriquece os prompts de IA e realiza modelagem de ameaças para evitar a geração de código inseguro, e outra que gera automaticamente correções contextualizadas para vulnerabilidades antes que o código seja enviado ao controle de origem.
Ele utiliza o contexto de IA do AppSec Data Fabric para gerar solicitações de pull e correções de código nativas para desenvolvedores, permitindo revisar e aplicar patches seguros e compatíveis diretamente em seus fluxos de trabalho.
As principais funcionalidades incluem visibilidade detalhada do código à execução, priorização de riscos com base em contexto aprofundado, geração automática de correções, aplicação de políticas de shift-left e governança de agentes de IA e pipelines.
Estabelece diretrizes e governança para prompts em linguagem natural, ferramentas de IA e modelos de infraestrutura, garantindo que usuários não técnicos que desenvolvem aplicações sigam práticas de segurança consistentes e padrões corporativos.
A análise tradicional concentra-se em identificar bugs após a escrita do código, o que gera acúmulo de tarefas pendentes e dificulta acompanhar a velocidade dos invasores. Já a prevenção proativa elimina os riscos antes que eles cheguem à fase de produção ou sejam executados.