Les assistants de développement basés sur l'IA accélèrent considérablement la productivité des développeurs et démocratisent la création logicielle. Dans le même temps, les attaquants utilisent eux aussi des outils offensifs alimentés par l'IA pour découvrir et exploiter des vulnérabilités à une vitesse sans précédent, supprimant pratiquement toute fenêtre de réaction avant l'exploitation.

