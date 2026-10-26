Akamai Code Guardian, con tecnología de Apiiro, es una solución de seguridad para el desarrollo de software asistido por IA diseñada para evitar el código no seguro en preproducción, corregir automáticamente las vulnerabilidades y proporcionar una visibilidad completa del código en tiempo de ejecución.
Conclusiones clave
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La velocidad sin control genera una exposición crítica.
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Las herramientas de programación con IA aceleran la creación de código, pero amplían la superficie de ataque; la prevención proactiva de las vulnerabilidades en preproducción restablece el control de seguridad antes de que el desarrollo de alta velocidad llegue al tiempo de ejecución.
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El análisis reactivo de código ya no puede seguir el ritmo del desarrollo de software moderno.
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La rápida reducción de las ventanas temporales de explotación implica que los equipos de seguridad ya no pueden confiar en el análisis reactivo; el contexto continuo de la arquitectura garantiza que los equipos prioricen y mitiguen los riesgos empresariales reales de forma inmediata.
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Se requiere visibilidad a lo largo de todo el ciclo de vida para eliminar los puntos ciegos.
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Las arquitecturas de software complejas ocultan los cambios de los desarrolladores y las dependencias de la cadena de suministro; el mapeado del código en tiempo de ejecución profundo elimina los puntos ciegos para que los equipos de seguridad mantengan el control de todos los activos.
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Los retrasos en la corrección dejan los sistemas expuestos a ataques de día cero.
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La creación manual de parches no puede seguir el ritmo de las herramientas de ataque basadas en IA; las correcciones automatizadas nativas de los desarrolladores eliminan las vulnerabilidades durante el desarrollo para reducir las métricas de la ventana de exposición.
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La democratización de la creación de aplicaciones conlleva un riesgo impredecible.
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Los usuarios sin conocimientos técnicos que utilizan prompts de lenguaje natural carecen de un reconocimiento profundo de la seguridad; la prevención automatizada y las barreras de seguridad en línea aplican un cumplimiento empresarial coherente sin obstaculizar la innovación empresarial.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Los asistentes de programación con IA aceleran la velocidad de los desarrolladores y democratizan la creación de software, pero los atacantes utilizan simultáneamente herramientas ofensivas basadas en IA para detectar y explotar las vulnerabilidades a una velocidad sin precedentes, lo que reduce el tiempo medio de ataque a cero días.
Se basa en AppSec Data Fabric de Apiiro, que combina un gráfico de software (que mapea la arquitectura de software entre repositorios, API, infraestructura, dependencias, procesos y tiempo de ejecución) y un gráfico de riesgos (que evalúa las políticas personalizadas, el cumplimiento y el riesgo empresarial).
El motor consta de una capa que enriquece los prompts de IA y ejecuta el modelado de amenazas para prevenir la creación de código no seguro, y una capa que genera automáticamente correcciones con reconocimiento del contexto de las vulnerabilidades antes de que el código llegue al control de origen.
Utiliza el contexto de IA de la estructura de datos de AppSec para generar solicitudes de extracción nativas de los desarrolladores y correcciones de código, lo que permite a los desarrolladores revisar y aplicar parches seguros y conformes directamente en sus flujos de trabajo existentes.
Entre las funciones clave se incluyen una visibilidad profunda del código en tiempo de ejecución, la priorización de riesgos con contexto profundo, la creación automatizada de correcciones, la aplicación de políticas en segundo plano y el control de procesos y agentes de IA.
Establece barreras de seguridad y control en torno a los prompts de lenguaje natural, las herramientas de IA y las plantillas de infraestructura, lo que garantiza que los usuarios sin conocimientos técnicos que crean aplicaciones se atengan a prácticas de seguridad coherentes y a los estándares corporativos.
El análisis tradicional se centra en la identificación de errores una vez que el código ya se ha escrito, lo que genera fatiga por acumulación de tareas, y se queda rezagado con respecto a las velocidades de los atacantes; la prevención proactiva detiene los riesgos antes de que entren en producción o lleguen al tiempo de ejecución.