コーディング用AIアシスタントによって開発のスピードが上がり、高度な知識がなくてもソフトウェア開発がしやすくなった一方で、攻撃者側はAIを搭載した攻撃ツールを利用して、これまでにないスピードで脆弱性を即座に特定し、悪用するようになりました。その結果、脆弱性が悪用されるまでの時間の中央値がゼロ日にまで短縮されています。

