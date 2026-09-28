이 프레임워크는 사이버 인시던트가 발생해도 필수 서비스를 유지할 수 있도록 규제의 초점을 바꿉니다. 침해 예방에 의존하는 방식에서 벗어나 운영 안정성, 신속한 위협 확산 차단, 영향 관리를 명문화하는 방향으로 전환합니다.
핵심 내용
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CIRMP 프레임워크를 준수하려면 경계 방어를 넘어서는 접근이 필요합니다.
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기존의 침해 예방 방식으로는 최신 AI 위협을 막지 못해 필수 서비스 전반에 심각한 중단이 발생할 리스크가 있습니다. 기업과 기관은 피해 범위를 제한하고 연속성을 유지하기 위해 위협 확산 차단 전략을 도입해야 합니다.
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경계 방어만으로는 취약한 내부 영역이 그대로 남습니다.
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모니터링되지 않는 섀도 API와 과도한 권한이 허용된 내부 연결은 침입한 공격자가 측면 이동을 할 수 있는 통로가 됩니다. 방어 가능한 아키텍처는 피해가 발생하기 전에 측면 이동을 차단하는 데 필요한 가시성을 제공합니다.
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SOCI를 준수하기 위해 마이크로세그멘테이션을 실제 운영에 적용하려면 자동화가 필수적입니다.
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수동으로 정책을 생성하는 방식은 복잡한 하이브리드 환경을 따라가지 못해 시스템을 위협에 노출시킵니다. AI 기반 탐지와 매핑은 시스템 격리를 자동화해 진행 중인 사이버 공격에 대응할 수 있도록 합니다.
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이제 CIRMP의 규제 요건을 충족하려면 API 및 AI 거버넌스가 필수적입니다.
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보호되지 않는 머신 간 연결로 인해 민감한 데이터와 AI 워크로드가 은밀한 정보 유출 위험에 노출됩니다. 런타임 API에 대한 지속적인 가시성과 선제적 테스트를 통해 숨겨진 침입 경로를 제거할 수 있습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
강화된 CIRMP는 시스템 분리, AI 리스크 평가, 레거시 기술 관리, 공급망 안정성, 내부자 리스크 관리, 로깅 및 모니터링 강화, API 및 애플리케이션 가시성, 장애 발생 시 필수 서비스의 연속성 유지에 중점을 둡니다.
지나치게 허용적인 내부 접속 권한, 시스템 간 과도한 신뢰, 애플리케이션 의존성 관계와 API 및 AI 서비스에 대한 제한적인 가시성으로 인해 내부에 취약한 영역이 형성됩니다. 공격자는 침입 후 이 영역에서 측면 이동을 할 수 있습니다.
모든 AI 워크로드는 API, 데이터 파이프라인, 통합 기능에 의존합니다. 보호되지 않는 API는 AI 데이터 노출과 모델 조작으로 이어지는 주요 경로가 됩니다.
호주의 API 보안 인시던트 발생 비율은 12개월간 96%로 가장 높았습니다. 하지만 어떤 API가 민감한 데이터를 반환하는지 파악한 응답자는 30%에 불과했으며, 헬스케어, 제조, 금융 서비스 분야에서는 API를 실시간으로 테스트한다는 응답이 전혀 없었습니다.
AI는 자산 탐지 및 레이블링, 애플리케이션 의존성 관계 매핑, 정책 생성, 노출 분석을 자동화해 정책을 수동으로 적용할 때 발생하는 운영상의 복잡성을 해소합니다.