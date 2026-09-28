기존의 침해 예방 방식으로는 최신 AI 위협을 막지 못해 필수 서비스 전반에 심각한 중단이 발생할 리스크가 있습니다. 기업과 기관은 피해 범위를 제한하고 연속성을 유지하기 위해 위협 확산 차단 전략을 도입해야 합니다.