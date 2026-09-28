このフレームワークは、サイバーインシデント発生時に重要サービスを維持するために、侵害防止への依存から運用レジリエンス、迅速な封じ込め、影響範囲の制御へと規制対象を転換します。
重要ポイント
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CIRMPフレームワークへの準拠には、境界防御にとどまらないアプローチが必要です。
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従来の侵害防止策は、最新のAIの脅威に対抗できないため、重要サービス全体で壊滅的な障害が発生するリスクがあります。組織は、影響範囲を制限し、継続性を維持するために、封じ込め戦略を導入する必要があります。
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境界防御では、ソフトミドル（soft middle）と呼ばれる脆弱な領域が残ってしまいます。
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監視されていないシャドウAPIや制限の甘い内部接続が存在することで、攻撃者は侵害後に横方向に移動することができてしまいます。防御可能なアーキテクチャは、可視性を提供し、被害が生じる前にラテラルムーブメント（横方向の移動）の阻止を実現します。
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自動化は、SOCIコンプライアンスに対応したマイクロセグメンテーションを運用するうえで不可欠な要素です。
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手動のポリシー作成では複雑なハイブリッド環境に対応できず、システムはリスクにさらされた状態になります。AI主導の探索とマッピングにより、システムの隔離を自動化し、アクティブなサイバー攻撃に耐えられる体制を実現します。
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APIとAIガバナンスは、今やCIRMPにおける規制条件との整合性を確保するうえで不可欠となっています。
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保護されていないマシン間接続により、機微な情報とAIワークロードが検知されないデータ窃取のリスクにさらされます。継続的なランタイムAPIの可視化とプロアクティブなテストにより、隠れたエントリーポイントを排除します。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
強化版CIRMPは、システムの分離、AIリスク評価、レガシーテクノロジー管理、サプライチェーンのレジリエンス維持、内部者のリスク管理、ロギングと監視の強化、APIとアプリケーションの可視性、障害発生時の重要サービスの継続性を重視しています。
制限の甘い内部アクセス、システム間の過剰な信頼、アプリケーションの依存性、API、AIサービスにおける可視性の制限により、攻撃者が侵害後に横方向に移動することができるソフトミドル（soft middle）が生じます。
すべてのAIワークロードは、API、データパイプライン、統合に依存しています。保護されていないAPIが存在することで、AIデータを露出させたりモデルを操作したりするための重要な経路が作られてしまいます。
オーストラリアでは、APIセキュリティインシデントの頻度が最も高い（12か月で96%）にもかかわらず、「機微な情報を返すAPIを把握している」と答えた回答者はわずか30%でした。さらに、ヘルスケア、製造、金融サービス業界では、APIをリアルタイムでテストした回答者がいませんでした。
AIは、資産の探索とラベル付け、アプリケーションの依存関係のマッピング、ポリシーの生成、および露出分析を自動化し、手動でのポリシー適用に伴う運用上の複雑さを排除します。