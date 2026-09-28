監視されていないシャドウAPIや制限の甘い内部接続が存在することで、攻撃者は侵害後に横方向に移動することができてしまいます。防御可能なアーキテクチャは、可視性を提供し、被害が生じる前にラテラルムーブメント（横方向の移動）の阻止を実現します。