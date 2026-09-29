Das Framework verlagert den gesetzlichen Schwerpunkt weg von der Angriffsprävention und hin betrieblicher Resilienz, schneller Eindämmung und Folgenmanagement, um während eines Cybervorfalls kritische Services aufrechtzuerhalten.
Wichtige Erkenntnisse
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Die Einhaltung des CIRMP‑Frameworks erfordert es, über Netzwerkverteidigung hinauszugehen:
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Herkömmliche Maßnahmen zur Verhinderung von Angriffen versagen angesichts moderner KI‑Bedrohungen und bergen das Risiko katastrophaler Ausfälle kritischer Services. Entsprechend müssen Unternehmen Eindämmungsstrategien anwenden, um den Auswirkungsradius zu begrenzen und die Kontinuität zu wahren.
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Netzwerkverteidigung lässt einen verwundbaren Kern zurück:
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Unüberwachte Schatten‑APIs und interne Verbindungen mit übermäßigen Berechtigungen ermöglichen es Angreifern, sich nach einer Attacke lateral im Netzwerk zu bewegen. Eine Verteidigungsarchitektur bietet Transparenz, um diese laterale Netzwerkbewegung zu stoppen, bevor ein Schaden entsteht.
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Automatisierung ist unerlässlich, um Mikrosegmentierung zu operationalisieren und SOCI‑Compliance zu erreichen:
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Die manuelle Erstellung von Richtlinien kann mit komplexen hybriden Umgebungen nicht Schritt halten, wodurch Systeme ungeschützt bleiben. KI‑gestützte Erkennung und Zuordnung automatisieren die Systemisolierung, um aktiven Cyberangriffen standzuhalten.
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API- und KI‑Governance sind heute für CIRMP‑Compliance entscheidend:
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Ungeschützte Verbindungen zwischen Maschinen setzen sensible Daten und KI‑Workloads dem Risiko aus, dass Daten unbemerkt gestohlen werden. Kontinuierliche API‑Transparenz zur Laufzeit und proaktive Tests beseitigen versteckte Einstiegspunkte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Das erweiterte CIRMP konzentriert sich auf Systemtrennung, KI‑Risikobewertung, Management veralteter Technologien, Resilienz der Lieferkette, Insider-Risikomanagement, verstärkte Protokollierung und Überwachung, Transparenz von APIs und Anwendungen sowie die Aufrechterhaltung kritischer Services bei Störungen.
Übermäßige interne Zugriffsrechte, übermäßiges Vertrauen zwischen Systemen und eingeschränkte Transparenz hinsichtlich Anwendungsabhängigkeiten, APIs und KI‑Services schaffen einen verwundbaren Kern, in dem sich Angreifer nach einer Attacke lateral bewegen können.
Alle KI‑Workloads sind auf APIs, Datenpipelines und Integrationen angewiesen. Ungeschützte APIs schaffen kritische Einfallstore für KI‑Datenoffenlegung und die Manipulation von Modellen.
Australien wies die höchste Häufigkeit von API‑Sicherheitsvorfällen auf (96 % in 12 Monaten), doch nur 30 % der Befragten wussten, welche APIs sensible Daten zurückgeben – und im Gesundheitswesen, in der Fertigung oder im Finanzdienstleistungssektor hat niemand seine APIs in Echtzeit getestet.
KI automatisiert die Erkennung und Kennzeichnung von Assets, die Zuordnung von Anwendungsabhängigkeiten, die Erstellung von Richtlinien und die Risikoanalyse und beseitigt so die operative Komplexität einer manuellen Durchsetzung.