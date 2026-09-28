A estrutura muda o foco regulatório, deixando de depender apenas da prevenção de violações para estabelecer formalmente a resiliência operacional, a contenção rápida e a gestão de impactos, a fim de preservar os serviços essenciais durante um incidente cibernético.
Principais conclusões
-
A conformidade com a estrutura CIRMP exige ir além das defesas de perímetro.
-
A prevenção tradicional de violações não é suficiente diante das ameaças modernas impulsionadas por IA, aumentando o risco de interrupções catastróficas em serviços essenciais. As organizações precisam adotar estratégias de contenção para limitar o alcance de um ataque e manter a continuidade das operações.
-
A defesa de perímetro deixa o ambiente interno vulnerável.
-
APIs não monitoradas e conexões internas com permissões excessivas permitem que invasores se movimentem lateralmente após uma violação. Uma arquitetura defensável oferece a visibilidade necessária para impedir a movimentação lateral antes que ocorram danos.
-
A automação é essencial para colocar a microssegmentação em prática e atender aos requisitos de conformidade com a SOCI.
-
A criação manual de políticas não consegue acompanhar a complexidade dos ambientes híbridos, deixando os sistemas expostos. A descoberta e o mapeamento orientados por IA automatizam o isolamento de sistemas para que possam resistir a ataques cibernéticos em andamento.
-
A governança de APIs e IA tornou-se essencial para o alinhamento regulatório no âmbito do CIRMP.
-
Conexões não protegidas entre máquinas expõem dados confidenciais e workloads de IA à exfiltração silenciosa. A visibilidade contínua das APIs em tempo de execução e os testes proativos eliminam pontos de entrada ocultos.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
O CIRMP aprimorado concentra-se na segregação de sistemas, avaliação de riscos relacionados à IA, gestão de tecnologias legadas, resiliência da cadeia de suprimentos, gestão de riscos internos, fortalecimento de logs e monitoramento, visibilidade de APIs e aplicações e continuidade dos serviços essenciais durante interrupções.
Acesso interno excessivamente permissivo, confiança excessiva entre sistemas e visibilidade limitada das dependências entre aplicações, APIs e serviços de IA criam uma camada interna vulnerável, na qual os invasores podem se movimentar lateralmente após uma violação.
Todas as workloads de IA dependem de APIs, pipelines de dados e integrações. APIs desprotegidas criam caminhos críticos que podem levar à exposição de dados de IA e à manipulação de modelos.
A Austrália apresentou a maior frequência de incidentes de segurança de APIs, com 96% das organizações registrando algum incidente em um período de 12 meses. Ainda assim, apenas 30% dos entrevistados sabiam quais APIs retornavam dados confidenciais, e nenhuma organização dos setores de saúde, manufatura ou serviços financeiros realizava testes de APIs em tempo real.
A IA automatiza a descoberta e a classificação de ativos, o mapeamento das dependências entre aplicações, a geração de políticas e a análise de exposição, reduzindo a complexidade operacional da aplicação manual dessas políticas.