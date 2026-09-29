Questo quadro normativo sposta l'attenzione legislativa dal fare affidamento sulla prevenzione delle violazioni al codificare la resilienza operativa, contenere le minacce in modo rapido e gestire l'impatto delle violazioni per preservare i servizi essenziali durante un incidente informatico.
Concetti chiave
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La conformità al quadro normativo CIRMP richiede di superare le difese perimetrali.
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La tradizionale prevenzione delle violazioni non riesce contro le moderne minacce all'AI, rischiando interruzioni catastrofiche nei servizi essenziali. Le organizzazioni devono adottare le strategie appropriate per contenere le minacce allo scopo di limitare il raggio d'azione degli attacchi e mantenere la continuità operativa.
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La difesa perimetrale lascia un nucleo vulnerabile.
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Le API ombra non monitorate e le connessioni interne eccessivamente permissive consentono ai criminali di muoversi lateralmente all'interno dei sistemi violati. Un'architettura facile da difendere fornisce la visibilità necessaria per bloccare il movimento laterale prima che si verifichino danni.
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L'automazione è essenziale per l'implementazione della microsegmentazione in vista della conformità SOCI.
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La creazione manuale di policy non può tenere il passo con ii complessi ambienti ibridi, pertanto lascia i sistemi vulnerabili. L'individuazione e la mappatura basate sull'intelligenza artificiale automatizzano l'isolamento dei sistemi per resistere agli attacchi informatici attivi.
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La governance delle API e dell'intelligenza artificiale è ora essenziale per l'allineamento alle normative CIRMP.
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Le connessioni non protette tra computer consentono di esfiltrare i dati sensibili e i carichi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale in modo invisibile. Una visibilità continua delle API di runtime e l'esecuzione proattiva dei test eliminano i punti di accesso nascosti.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
Il programma Enhanced CIRMP si concentra sulla segregazione dei sistemi, sulla valutazione dei rischi per l'AI, sulla gestione delle tecnologie legacy, sulla resilienza della supply chain, sulla gestione dei rischi interni, sul rafforzamento delle operazioni di registrazione e monitoraggio, sulla visibilità delle API e delle applicazioni e sulla continuità dei servizi essenziali durante le interruzioni.
Gli accessi interni troppo permissivi, l'eccessiva fiducia tra i sistemi e la visibilità limitata sulle dipendenze delle applicazioni, delle API e dei servizi di AI creano un "nucleo" vulnerabile in cui i criminali possono muoversi lateralmente dopo una violazione.
Tutti i carichi di lavoro basati sull'AI dipendono da API, pipeline di dati e integrazioni. Le API non protette creano percorsi critici per l'esposizione dei dati e la manipolazione dei modelli di AI.
L'Australia ha registrato la più alta frequenza di incidenti relativi alla sicurezza delle API (96% in 12 mesi), ma solo il 30% degli intervistati sapeva quali API restituivano dati sensibili e nessuno degli intervistati che operano nella sanità, nel settore manifatturiero o nei servizi finanziari ha testato le API in tempo reale.
L'intelligenza artificiale automatizza l'individuazione e l'etichettatura delle risorse, la mappatura delle dipendenze delle applicazioni, la generazione di policy e l'analisi delle vulnerabilità, eliminando la complessità operativa dell'applicazione manuale delle policy.