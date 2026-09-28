El marco de trabajo cambia el enfoque normativo de depender de la prevención de brechas a codificar la resiliencia operativa, la contención rápida y la gestión del impacto para preservar los servicios esenciales durante un ciberincidente.
Conclusiones clave
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El cumplimiento del marco CIRMP requiere ir más allá de las defensas perimetrales.
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La prevención de brechas tradicional fracasa frente a las amenazas de IA modernas, lo que supone el riesgo de interrupciones catastróficas en los servicios esenciales. Las organizaciones deben adoptar estrategias de contención para limitar la onda expansiva y mantener la continuidad.
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La defensa perimetral deja un centro poco protegido y vulnerable.
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Las API en la sombra no supervisadas y las conexiones internas con permisos excesivos permiten que los atacantes se muevan lateralmente después de la brecha. Una arquitectura defendible proporciona visibilidad para detener el movimiento lateral antes de que se produzcan daños.
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La automatización es esencial para poner en práctica la microsegmentación para el cumplimiento de SOCI.
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La creación manual de políticas no puede seguir el ritmo de los entornos híbridos complejos, lo que deja los sistemas expuestos. La detección y el mapeado basados en IA automatizan el aislamiento del sistema para resistir ciberataques activos.
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El control de API y de la IA es ahora vital para la alineación normativa en el marco del CIRMP.
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Las conexiones de máquina a máquina no protegidas exponen los datos confidenciales y las cargas de trabajo de IA a una exfiltración silenciosa. La visibilidad continua de las API en tiempo de ejecución y las pruebas proactivas eliminan los puntos de entrada ocultos.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
El CIRMP mejorado se centra en la segregación de sistemas, la evaluación de riesgos de IA, la gestión de tecnologías heredadas, la resiliencia de la cadena de suministro, la gestión de riesgos internos, un registro y una supervisión más sólidos, visibilidad de API y aplicaciones y la continuidad de los servicios esenciales durante las interrupciones.
Un acceso interno excesivamente permisivo, la confianza excesiva entre los sistemas y la visibilidad limitada de las dependencias de las aplicaciones, las API y los servicios de IA crean un medio flexible en el que los atacantes pueden moverse lateralmente después de la brecha.
Todas las cargas de trabajo de IA dependen de API, procesos de datos e integraciones. Las API desprotegidas crean rutas críticas para la exposición de datos de IA y la manipulación de modelos.
Australia tuvo la mayor frecuencia de incidentes de seguridad de API (96 % en 12 meses), pero solo el 30 % de los encuestados sabía qué API devolvían datos confidenciales, y ninguna empresa en los sectores de la atención sanitaria, la fabricación o los servicios financieros hizo pruebas en las API en tiempo real.
La IA automatiza la detección y el etiquetado de activos, la correlación de dependencias de aplicaciones, la generación de políticas y el análisis de exposición, lo que elimina la complejidad operativa de la aplicación manual.