L'Enhanced CIRMP met l'accent sur la séparation des systèmes, l'évaluation des risques liés à l'IA, la gestion des technologies héritées, la résilience de la chaîne d'approvisionnement, la gestion des risques internes, le renforcement de la journalisation et de la surveillance, la visibilité sur les API et les applications, ainsi que la continuité des services essentiels en cas de perturbation.