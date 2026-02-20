Maor Dahan 是 Akamai 的高级安全研究员，在网络安全领域拥有十多年的深厚经验。Maor 擅长操作系统内部原理分析、漏洞研究和恶意软件分析，并为 EDR、EPP 和基于虚拟化的安全防护等创新安全产品设计和开发了先进的检测和防御机制。