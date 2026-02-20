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Maor Dahan

Maor Dahan 是 Akamai 的高级安全研究员，在网络安全领域拥有十多年的深厚经验。Maor 擅长操作系统内部原理分析、漏洞研究和恶意软件分析，并为 EDR、EPP 和基于虚拟化的安全防护等创新安全产品设计和开发了先进的检测和防御机制。

Maor Dahan 的博文 

漏洞修复深度解析：对 CVE-2026-21513 漏洞在野利用情况的分析

February 20, 2026Maor Dahan

查阅 PatchDiff-AI 报告，了解黑客频繁利用 MSHTML 漏洞 CVE-2026-21513 的根本原因，以及 APT28 黑客组织如何在实际攻击中利用该漏洞。

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Patch Wednesday：使用 LLM 进行根本原因分析

December 10, 2025Maor Dahan

PatchDiff-AI 是一个由 AI 驱动的全新多智能体系统，它可以提取 Patch Tuesday 元数据并生成一份完全自动化的根本原因分析报告。

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加密货币挖矿程序深度解析：分析加密货币挖矿程序

March 19, 2025Maor Dahan

本《加密货币挖矿程序深度解析》系列分为三个部分，其中的第二部分将对利用不同挖矿拓扑结构的活跃活动进行全面分析。

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加密挖矿程序深度解析：内部构成与研究

February 06, 2025Maor Dahan

本“加密挖矿程序深度解析”系列包含三部分，第一部分探讨加密货币的基本知识，包括攻击者使用的挖矿拓扑结构及使用原因。

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