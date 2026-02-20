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Maor Dahan

Maor Dahan svolge il ruolo di Senior Security Researcher per Akamai e vanta un’esperienza pluridecennale nel settore della cybersecurity. Maor è specializzato nei componenti interni dei sistemi operativi, nelle ricerche sulle vulnerabilità e nelle analisi di malware. Inoltre, si occupa della progettazione e dello sviluppo di avanzati meccanismi di rilevamento e prevenzione per prodotti di sicurezza innovativi, come i sistemi EDR, i prodotti EPP e le soluzioni per la sicurezza basate sulla virtualizzazione.

Articoli di Maor Dahan

Dentro la correzione: analisi della vulnerabilità CVE-2026-21513 sfruttata in rete

February 20, 2026Maor Dahan

Scoprite come PatchDiff-AI ha scoperto la causa principale di CVE-2026-21513, una vulnerabilità MSHTML sfruttata attivamente, e come è stata sfruttata dal gruppo APT28 in attacchi reali.

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Informazioni del mercoledì dopo il Patch Tuesday: analisi della causa principale con i modelli LLM

December 10, 2025Maor Dahan

Lo strumento PatchDiff-AI è un nuovo sistema multi-agente basato sull'intelligenza artificiale che consente di inserire i metadati del Patch Tuesday e generare un rapporto completamente automatizzato sull'analisi della causa principale.

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Anatomia dei cryptominer: un'analisi dettagliata

March 19, 2025Maor Dahan

La seconda parte della serie Anatomia dei cryptominer, costituita da tre parti, presenta un'analisi completa delle campagne attive che sfruttano diverse topologie di mining.

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Anatomia dei cryptominer: i componenti interni del cryptomining

February 06, 2025Maor Dahan

Nella prima parte di questa serie sull'anatomia dei cryptominer in tre parti vengono esaminati gli elementi fondamentali delle criptovalute, tra cui le topologie di mining utilizzate dai criminali e il motivo alla base della loro scelta.

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