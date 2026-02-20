Maor Dahan svolge il ruolo di Senior Security Researcher per Akamai e vanta un’esperienza pluridecennale nel settore della cybersecurity. Maor è specializzato nei componenti interni dei sistemi operativi, nelle ricerche sulle vulnerabilità e nelle analisi di malware. Inoltre, si occupa della progettazione e dello sviluppo di avanzati meccanismi di rilevamento e prevenzione per prodotti di sicurezza innovativi, come i sistemi EDR, i prodotti EPP e le soluzioni per la sicurezza basate sulla virtualizzazione.