微分段：LLM 威胁的数字优先响应先锋

AI 正在推动网络安全领域发生两大根本性转变。首先，企业必须持续构建防御屏障，以应对未知攻击。其次，企业必须从被动防御转向主动响应。

几十年来，攻防双方一直遵循着一个基本流程：漏洞一旦被发现，倒计时便随之开始。安全团队通常有数周、甚至数月的时间来分析 CVE、进行逆向工程、测试补丁，并在整个企业环境中谨慎部署。这确实是一场竞赛，但过去，对手是人类。

生成式 AI 彻底打破了这场倒计时的节奏。如今，恶意攻击者正利用大语言模型 (LLM) 自动发现零日漏洞并生成漏洞利用程序，其速度已远远超出传统流程的响应能力。

面对这一新形势，企业必须持续实施网络微分段，并隔离关键应用程序，从而在入侵不可避免时，第一时间遏制攻击者的行动。

我们面对的对手已不再是人类，而是以机器速度运行的算法。面对 AI 级别的攻击速度，仅靠人类的响应速度已经无法应对，我们也不能再将被动修补与主动分段视为彼此独立的举措。