Microssegmentação: Seu primeiro respondente digital contra ameaças de LLM

A IA generativa (GenAI) reduziu drasticamente o intervalo entre a descoberta de uma vulnerabilidade e a implantação ativa de um exploit, de nove meses para apenas nove horas.

Os processos tradicionais de aplicação de patches, realizados no ritmo humano, e os firewalls de perímetro legados são totalmente insuficientes para impedir ataques cibernéticos automatizados em velocidade de máquina e a rápida movimentação lateral entre ativos.

A microssegmentação moderna oferece uma arquitetura dupla essencial ao isolar continuamente aplicações essenciais aos negócios e atuar como uma primeira linha de resposta digital automatizada.

A Akamai integra recursos avançados de IA para tornar essa implantação de segurança 10 vezes mais rápida, permitindo que as organizações isolem vulnerabilidades com segurança sem interromper fluxos de trabalho essenciais.

A IA está provocando duas mudanças fundamentais na segurança cibernética. Primeiro, as organizações precisam criar barreiras constantemente contra ataques desconhecidos. Segundo, precisam passar de uma defesa reativa para uma resposta automática.

Durante décadas, os ataques e as respostas seguiram um processo fundamental: Quando uma vulnerabilidade era descoberta, começava uma contagem regressiva previsível. As equipes de segurança tinham semanas, às vezes meses, para analisar o CVE, fazer a engenharia reversa da falha, testar um patch e implantá-lo cuidadosamente em toda a empresa. Era uma corrida, sem dúvida, mas no ritmo humano.

A IA generativa destruiu esse cronômetro. Hoje, agentes mal-intencionados estão usando grandes modelos de linguagem (LLMs) para automatizar tanto a descoberta de vulnerabilidades de dia zero quanto a geração de exploits em uma velocidade que os processos tradicionais não conseguem acompanhar.

Diante dessa nova realidade, as organizações precisam microssegmentar continuamente a rede e isolar aplicações essenciais para garantir que, quando uma invasão inevitavelmente ocorrer, o invasor seja contido imediatamente.

Não estamos mais competindo com humanos; estamos competindo com algoritmos que operam na velocidade das máquinas. Problemas que surgem na velocidade da IA não podem ser resolvidos por processos que funcionam no ritmo humano, e não podemos mais nos dar ao luxo de tratar a aplicação reativa de patches e a segmentação proativa como iniciativas separadas.