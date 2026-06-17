Microsegmentazione: la prima linea di difesa digitale contro le minacce basate sui modelli LLM

In un recente Akamai Customer Advisory Board a cui ho partecipato, il viceresponsabile della cybersecurity in una multinazionale ha catturato l'attenzione di tutti i presenti in sala in un modo in cui non avrebbero mai potuto fare i rapporti degli analisti e le notizie sulla cybersecurity.

A tal fine, ha affermato: "Di notte, dormo molto meglio al pensiero di una minaccia all'intelligenza artificiale. Ho eseguito la microsegmentazione e, ovviamente, nulla è certo al 100% nella cybersecurity, ma so che la probabilità che le mie applicazioni critiche vengano violate è molto più bassa rispetto a chi non l'ha implementata".

Poiché la sua organizzazione aveva stabilito in modo proattivo i confini del modello Zero Trust intorno ai suoi sistemi finanziari, alle applicazioni di verifica delle credenziali e al software operativo di base, il raggio d'azione di qualsiasi attacco automatizzato è ora intrinsecamente limitato. Anche se un exploit basato sull'intelligenza artificiale riuscisse a violare un dispositivo sull'edge, si troverebbe isolato senza via di uscita.

Le organizzazioni che creano barriere di segmentazione interna riescono a resistere ai rapidi attacchi basati sull'intelligenza artificiale perché hanno neutralizzato la risorsa più importante dei criminali: il movimento laterale.

In effetti, abbiamo assistito a una tendenza con i nostri clienti che hanno adottato la microsegmentazione: hanno accelerato il percorso verso l'adozione della microsegmentazione perché si sentono sicuri di poterla implementare in modo sicuro.