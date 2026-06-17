Microsegmentazione: la prima linea di difesa digitale contro le minacce basate sui modelli LLM

Concetti chiave
L'AI (GenAI) ha drasticamente ridotto i tempi che intercorrono tra l'individuazione delle vulnerabilità e il loro sfruttamento attivo, passando da nove mesi a sole nove ore.
Le patch tradizionali e i firewall perimetrali legacy sono completamente insufficienti per arrestare attacchi informatici automatizzati ad alta velocità e il rapido movimento laterale tra le risorse.
La microsegmentazione moderna fornisce una doppia architettura essenziale grazie all'isolamento continuo delle applicazioni aziendali critiche e al ruolo della prima linea di difesa digitale automatizzata.
Akamai integra avanzate funzionalità di intelligenza artificiale per rendere questa implementazione della sicurezza 10 volte più veloce, consentendo alle organizzazioni di isolare in modo sicuro le vulnerabilità senza interrompere i workflow critici.
L'intelligenza artificiale sta imponendo due cambiamenti fondamentali nella cybersecurity. In primo luogo, le organizzazioni devono continuamente erigere barriere contro gli attacchi sconosciuti. In secondo luogo, devono passare da una difesa reattiva ad una risposta automatica.
Per decenni, i flussi di attacco e risposta hanno seguito un processo fondamentale: una volta individuata una vulnerabilità, scattava un tempo prevedibile. I team addetti alla sicurezza avevano settimane, a volte mesi, per acquisire le CVE, decodificare la falla, testare una patch e implementarla accuratamente in tutta l'azienda. Si trattava di una corsa contro il tempo, ma ad un ritmo umano.
L'AI generativa ha infranto questa barriera del tempo. Oggi, i criminali utilizzano modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per automatizzare l'individuazione delle vulnerabilità zero-day e generare exploit ad una velocità con cui i processi tradizionali non riescono a tenere il passo.
Considerando la nuova realtà, le organizzazioni devono continuamente microsegmentare la rete e isolare le applicazioni critiche per garantire che, quando si verifica inevitabilmente una penetrazione, il criminale venga immediatamente contenuto.
Non stiamo più gareggiando contro gli esseri umani, ma contro algoritmi che operano in modo rapido. I problemi legati alla velocità dell'intelligenza artificiale non possono essere risolti con processi che operano al ritmo dell'uomo né possiamo più permetterci di trattare le patch reattive e la segmentazione proattiva come iniziative separate.
Le minacce basate sull'intelligenza artificiale hanno cambiato il panorama della sicurezza
Per capire perché le nostre tempistiche difensive devono cambiare, dobbiamo analizzare obiettivamente come si è evoluto il contesto delle minacce. L'intelligenza artificiale ha utilizzato a scopi dannosi il ciclo di vita delle vulnerabilità in due modi distinti, ossia con la:
Riduzione dell'intervallo di tempo necessario per applicare le patch
Democratizzazione degli attacchi informatici avanzati
Riduzione dell'intervallo di tempo necessario per applicare le patch
Secondo i recenti dati forniti dalla CSA (Cloud Security Alliance), il tempo medio tra la pubblicazione di una CVE e la distribuzione di un exploit attivo in rete è crollato da nove mesi nell'era pre-AI a nove ore.
Esamina il processo standard utilizzato dalla tua organizzazione per gestire le patch di emergenza. La tua azienda è in grado di testare, verificare e distribuire in modo affidabile una patch critica su migliaia di server distribuiti in meno di un giorno? I tuoi team addetti allo sviluppo sono in grado di risolvere una vulnerabilità rilevata nell'infrastruttura cloud nel giro di poche ore anziché in giorni?
Per la maggior parte degli ambienti aziendali, la risposta è un sonoro No. Il divario operativo tra la disponibilità degli exploit e la distribuzione delle patch è un invito aperto agli script di attacco automatizzati.
Democratizzazione degli attacchi informatici avanzati
Nell'era pre-AI, l'individuazione di vulnerabilità delle applicazioni complesse e la scrittura di exploit affidabili e diffusi richiedevano professionisti altamente specializzati. Queste funzionalità erano in gran parte limitate alle agenzie di intelligence sostenute dai governi nazionali o a sofisticate organizzazioni del dark web.
Oggi, i modelli LLM non deterministici possono analizzare le basi dei codici, identificare le falle esistenti e sintetizzare gli exploit in pochi minuti. L'intelligenza artificiale ha standardizzato in modo efficace avanzate funzionalità di hacking, offrendo anche agli utenti meno esperti l'accesso a un esercito virtuale di sofisticati ingegneri automatizzati. Poiché questi modelli non sono deterministici, un criminale può manipolare i messaggi trasmessi per bypassare i tradizionali meccanismi di rilevamento basati su firme con una semplicità allarmante.
Il ritardo nella microsegmentazione rappresenta una minaccia diretta per l'azienda
Fortunatamente, lo strumento necessario per garantire questo isolamento costante e proattivo esiste già ed è stato un pilastro centrale delle iniziative Zero Trust: la microsegmentazione. Purtroppo, un numero esiguo di organizzazioni l'ha già implementata.
Da anni, i responsabili aziendali ne temono complessità, problemi operativi e danni involontari alle applicazioni business-critical, quindi hanno ritardato gli investimenti nella microsegmentazione, rinviando l'adozione di strategie complete ai budget dell'anno prossimo. Ciò ha lasciato le reti interne esposte al movimento laterale, esattamente nel momento storico in cui i criminali sono riusciti a velocizzare la loro capacità di esecuzione.
Se la tua organizzazione si è mostrata titubante e ha rimandato i progetti di microsegmentazione, devi capire che questo temporeggiare è diventato un rischio esistenziale. In un'epoca in cui il malware automatizzato è in grado di mappare una rete e compromettere le risorse in pochi minuti, ritardare la segmentazione non è più una decisione finanziaria prudente, ma rappresenta una minaccia diretta per l'azienda.
Il duplice approccio della moderna microsegmentazione
Con un criminale che utilizza le falle per scopi dannosi in poche ore, le strategie difensive tradizionali si sgretolano. Sono necessarie iniziative Shift-Left, ossia tali da correggere le vulnerabilità direttamente all'interno del codice sorgente durante il ciclo di vita dello sviluppo, ma che non possono affrontare la crisi immediata di un exploit attivo. Il divario tra la scrittura di una correzione del codice e il suo invio in fase di produzione è troppo ampio.
Allo stesso modo, i firewall perimetrali legacy sono troppo approssimativi per impedire il movimento laterale; forniscono confini generici e dettagliati, ma sono fondamentalmente incapaci di eseguire un isolamento granulare a livello di applicazione.
In caso di attacco zero-day, la gestione delle patch non può far risparmiare tempo. Le patch non possono essere applicate abbastanza velocemente, pertanto, è necessario essere in grado di isolare con una rapidità adeguata.
Ciò richiede un cambiamento fondamentale nel modo di pensare. Una microsegmentazione efficace non è un progetto di rete statica o un semplice pulsante di emergenza, ma è un'architettura di sicurezza con doppia funzionalità che protegge l'azienda operando simultaneamente su due fronti:
Isolamento continuo delle applicazioni
Prima linea di difesa digitale
Isolamento continuo delle applicazioni
Questa funzione è simile a quella di un rilevatore di fumo integrato e di un sistema di irrigazione della rete e viene eseguita costantemente in background, stabilendo confini permanenti del modello Zero Trust intorno alle risorse più importanti. Verificando continuamente il traffico est-ovest e garantendo che le applicazioni critiche comunichino solo con le risorse esplicitamente autorizzate, questa funzione limita intrinsecamente il raggio d'azione di qualsiasi minaccia sconosciuta.
Se un criminale riesce a superare il perimetro, questo isolamento persistente fa in modo che si ritrovi intrappolato come se fosse in una stanza chiusa senza via di uscita.
Prima linea di difesa digitale
Quando viene identificata una minaccia critica o una CVE priva di patch, la microsegmentazione diventa immediatamente il sistema di risposta di emergenza per l'infrastruttura. Questa tecnologia non attende che i team addetti alla progettazione scrivano una correzione del codice o interrompano un sistema per la manutenzione, ma, al contrario, agisce immediatamente per eliminare la minaccia irrigidendo dinamicamente le policy relative a specifiche risorse vulnerabili.
Questo rapido isolamento blocca la capacità del criminale di sfruttare la vulnerabilità con il movimento laterale, facendo acquisire ai team le settimane o i giorni necessari per testare e distribuire le patch permanenti in tutta sicurezza.
Chi prima arriva, dorme sonni tranquilli
In un recente Akamai Customer Advisory Board a cui ho partecipato, il viceresponsabile della cybersecurity in una multinazionale ha catturato l'attenzione di tutti i presenti in sala in un modo in cui non avrebbero mai potuto fare i rapporti degli analisti e le notizie sulla cybersecurity.
A tal fine, ha affermato: "Di notte, dormo molto meglio al pensiero di una minaccia all'intelligenza artificiale. Ho eseguito la microsegmentazione e, ovviamente, nulla è certo al 100% nella cybersecurity, ma so che la probabilità che le mie applicazioni critiche vengano violate è molto più bassa rispetto a chi non l'ha implementata".
Poiché la sua organizzazione aveva stabilito in modo proattivo i confini del modello Zero Trust intorno ai suoi sistemi finanziari, alle applicazioni di verifica delle credenziali e al software operativo di base, il raggio d'azione di qualsiasi attacco automatizzato è ora intrinsecamente limitato. Anche se un exploit basato sull'intelligenza artificiale riuscisse a violare un dispositivo sull'edge, si troverebbe isolato senza via di uscita.
Le organizzazioni che creano barriere di segmentazione interna riescono a resistere ai rapidi attacchi basati sull'intelligenza artificiale perché hanno neutralizzato la risorsa più importante dei criminali: il movimento laterale.
In effetti, abbiamo assistito a una tendenza con i nostri clienti che hanno adottato la microsegmentazione: hanno accelerato il percorso verso l'adozione della microsegmentazione perché si sentono sicuri di poterla implementare in modo sicuro.
Sfruttare a proprio vantaggio l'AI per la difesa
Rispondere agli attacchi basati sull'intelligenza artificiale che si muovono troppo velocemente per gli addetti alla sicurezza non significa aggiungere più personale. Il problema dei progetti di microsegmentazione è la loro reputazione di essere lenti, complessi dal punto di vista operativo e laboriosi. Per sconfiggere un criminale che utilizza l'intelligenza artificiale, è richiesta una difesa basata sull'AI in grado di accelerare il percorso verso la microsegmentazione.
La risposta, forse non sorprendentemente, è ricorrere di più all'intelligenza artificiale. Akamai ha effettuato ingenti investimenti per integrare un'avanzata intelligenza artificiale direttamente nel nostro sistema di cybersecurity. Ciò ha trasformato la microsegmentazione da un'iniziativa difficoltosa e complessa in una rapida implementazione. Utilizzando analisi delle vulnerabilità e cicli di risposte basati sull'intelligenza artificiale, Akamai aiuta le aziende a contenere le minacce in modo più rapido, semplice e sicuro.
Di conseguenza, Akamai sta rendendo il percorso verso la segmentazione 10 volte più veloce, semplice e sicuro tramite:
Accelerazione del percorso di applicazione delle policy. Automatizzando l'etichettatura delle risorse e la mappatura delle dipendenze del traffico, Akamai elimina i problemi manuali che tradizionalmente bloccano i progetti di segmentazione. In questo modo, è possibile trasformare ciò che prima era un progetto manuale impegnativo in una realtà operativa semplificata.
Prevenzione delle interruzioni operative. Un motivo principale per cui i team addetti alla sicurezza esitano ad applicare le policy di segmentazione è il timore di bloccare inavvertitamente le applicazioni business-critical. Il motore dell'intelligenza artificiale di Akamai fornisce punteggi di affidabilità predittiva, confermando che i blocchi consigliati andranno ad isolare le minacce senza interrompere i workflow aziendali legittimi, offrendo ai responsabili della strategia la certezza di passare dalla visibilità all'applicazione attiva delle policy fin da subito.
Nel frattempo, gli investimenti nell'intelligenza artificiale di Akamai hanno semplificato la mitigazione dei problemi in tempo reale con funzionalità che includono:
Mappatura autonoma delle vulnerabilità alle policy. Nel momento in cui viene annunciata una vulnerabilità, il sistema analizza automaticamente la topologia di rete interna per identificare immediatamente ogni server vulnerabile (ad esempio, individuando i server 15, 17 e 85).
Consigli per l'applicazione intelligente di patch virtuali. Invece di costringere gli amministratori a creare manualmente complesse regole del firewall sotto pressione, l'intelligenza artificiale di Akamai agisce come un avanzato tecnico virtuale, consigliando automaticamente policy di correzione immediate e sicure, come il blocco di specifici siti dannosi in uscita o l'invio di avvisi sul traffico est-ovest anomalo.
Conclusione Il tempo è scaduto
Oggi più che mai, il tempo è un lusso che i team addetti alla sicurezza non possono concedersi. In qualità di responsabili della sicurezza, non possiamo più affidarci a tempi di gestione delle patch più lenti rispetto a quelli degli exploit che ci prendono di mira.
Le nostre priorità devono cambiare per indirizzarsi verso:
Monitoraggio e segmentazione costanti della rete per limitare il movimento laterale
Riduzione del raggio d'azione degli attacchi grazie al contenimento immediato e automatico delle nuove CVE
Implementando la segmentazione basata sull'intelligenza artificiale, non solo possiamo creare barriere in modo più veloce e sicuro che mai, ma implementiamo anche un dispositivo intelligente e adattivo come prima linea di difesa digitale in grado di neutralizzare le minacce nel momento in cui si presentano. La velocità con cui agiscono i criminali non richiede niente di meno.
Come iniziare
Non aspettare che gli attacchi LLM diventino più veloci. Inizia oggi stesso il tuo percorso verso la microsegmentazione (e dormi sonni tranquilli nell'era dell'intelligenza artificiale) con Akamai Guardicore Segmentation.
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