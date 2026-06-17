Microsegmentation : votre première ligne de défense digitale contre les menaces liées aux LLM

L'IA générative (GenAI) a considérablement réduit le délai entre la découverte d'une vulnérabilité et son exploitation active, qui est passé de neuf mois à seulement neuf heures.

Les processus de correctifs traditionnels, soumis au rythme des interventions humaines, ainsi que les pare-feux périmétriques hérités, sont insuffisants pour contrer des cyberattaques automatisées qui opèrent à la vitesse des machines et les mouvements latéraux rapides entre les actifs.

La microsegmentation avancée offre une double architecture essentielle : elle cloisonne en permanence les applications métier stratégiques tout en jouant le rôle de première ligne de défense digitale automatisée.

Akamai intègre des fonctionnalités d'IA sophistiquées qui permettent de déployer cette approche de sécurité 10 fois plus rapidement, afin de donner aux entreprises la possibilité d'isoler les vulnérabilités en toute sécurité sans affecter les flux de travail critiques.

L'IA impose aujourd'hui deux transformations fondamentales dans le domaine de la cybersécurité. D'une part, les entreprises doivent ériger en permanence des barrières contre des attaques encore inconnues. D'autre part, elles doivent passer d'une logique d'intervention après coup à une logique de réponse automatisée.

Pendant des dizaines d'années, les attaques et les mesures de défense ont suivi un schéma relativement stable. Lorsqu'une vulnérabilité était identifiée, un compte à rebours prévisible s'enclenchait. Les équipes de sécurité disposaient alors de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, pour analyser la CVE concernée, décrypter le fonctionnement de la faille, tester un correctif et le déployer méthodiquement à l'échelle de l'entreprise. Certes, il s'agissait déjà d'une course contre la montre, mais une course menée à un rythme humain.

L'IA générative a fait voler ce modèle en éclats. Aujourd'hui, les acteurs malveillants utilisent des grands modèles de langage (LLM) pour automatiser à la fois la découverte de vulnérabilités Zero Day et la création d'exploits, à une vitesse que les processus traditionnels sont incapables de suivre.

Compte tenu de cette nouvelle réalité, les entreprises doivent microsegmenter systématiquement leurs réseaux et cloisonner leurs applications critiques afin que l'attaquant soit immédiatement contenu en cas de compromission (ce qui est inévitable).

Nos adversaires ne sont plus des êtres humains, mais des algorithmes capables d'agir à la vitesse des machines. Les problèmes engendrés par l'IA ne peuvent pas être résolus à l'aide de processus conçus pour un rythme humain. Nous n'avons plus le luxe de considérer la gestion corrective des vulnérabilités et la segmentation proactive comme deux initiatives distinctes.