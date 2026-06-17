마이크로세그멘테이션: LLM 위협에 대응하는 디지털 초동 대응 체계

생성형 AI(GenAI)는 취약점 발견부터 실제 익스플로잇 배포까지 걸리는 시간을 9개월에서 단 9시간으로 크게 단축했습니다.

사람의 속도에 의존하는 기존 패치 방식과 레거시 경계 방화벽만으로는 자동화된 머신 스피드의 사이버 공격과 자산 간의 빠른 측면 이동을 막기에 턱없이 부족합니다.

최신 마이크로세그멘테이션은 중요 비즈니스 애플리케이션 주변에 지속적으로 링펜싱하는 동시에 자동화된 디지털 초동 대응 체계로 작동하는 이중 방어 구조를 제공합니다.

Akamai는 최신 AI 기능을 통합해 이러한 보안 배포 속도를 10배 높이고, 기업이 중요 워크플로를 중단하지 않으면서 취약점을 안전하게 차단할 수 있도록 합니다.

AI로 인해 사이버 보안에는 두 가지 근본적인 변화가 필요해졌습니다. 첫째, 기업은 알려지지 않은 공격에 대비해 지속적으로 방어 장벽을 구축해야 합니다. 둘째, 사후 대응형 방어에서 자동 대응으로 전환해야 합니다.

수십 년 동안 공격과 대응은 기본적으로 다음과 같은 절차를 따랐습니다. 취약점이 발견되면 예측 가능한 대응 시간이 시작되었습니다. 보안팀은 CVE 정보를 파악하고, 취약점을 역분석하고, 패치를 테스트한 뒤 기업 전체에 신중하게 배포할 수 있는 수주, 때로는 수개월의 시간이 있었습니다. 분명 시간과의 싸움이었지만, 사람이 대응할 수 있는 속도의 싸움이었습니다.

생성형 AI는 이러한 시간적 여유를 무너뜨렸습니다. 오늘날 공격자는 대규모 언어 모델(LLM)을 이용해 제로데이 취약점 발견과 익스플로잇 생성을 모두 자동화하고 있으며, 그 속도는 기존 프로세스로는 따라갈 수 없는 수준입니다.

이러한 새로운 현실에서 기업은 네트워크를 지속적으로 마이크로세그멘테이션하고 중요 애플리케이션을 링펜싱해, 침투가 불가피하게 발생하더라도 공격자를 즉시 차단할 수 있어야 합니다.

이제 우리가 경쟁하는 상대는 사람이 아니라 머신 스피드로 움직이는 알고리즘입니다. AI 속도로 발생하는 문제를 사람의 속도로 처리하는 프로세스로 해결할 수는 없습니다. 또한 사후 대응형 패치와 선제적 세분화를 서로 별개의 과제로 취급할 여유도 더 이상 없습니다.