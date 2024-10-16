|Country/Region Name
|Entity Legal Name
|Registered Corporate Address
|Belgium
|Akamai Technologies Belgium SRL
|Robert Schumanplein 6 bus 5, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium
|Czech Republic
|Akamai Technologies s.r.o
|Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praha, Czech Republic
|Denmark
|Akamai Technologies Denmark ApS
|Ordnung Kampmannsgade 2, 1604 Copenhagen V, Denmark
|France
|Akamai Technologies SARL
|69 Boulevard Haussmann, Bâtiment Mathurins, 75008 Paris, France
|France
|AIBV - French Branch
|69 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
|Germany
|Akamai Technologies GmbH
|Parkring 22, 85748 Garching, Germany
|Ireland
|Akamai Ireland Limited
|25 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Ireland
|Ireland
|Akamai Technologies Ireland Limited
|Hume Street House, 3-8 Hume Street, Dublin 2, D02C624, Ireland
|Israel
|Akamai Technologies Israel Limited
|8 Totseret HaArets St., 6744130 Tel Aviv, Israel
|Israel
|Guardicore Ltd. - Under Dissolution
|8 Totseret HaArets St., 6744130 Tel Aviv, Israel
|Israel
|Noname Gate Ltd - Under Dissolution
|8 Totseret HaArets St., 6744130 Tel Aviv, Israel
|Italy
|Akamai Technologies S.R.L.
|Foro Buonaparte 70, 20121 Milano (MI), Italy
|Italy
|AIBV - Italian Branch
|Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, The Netherlands
Secondary seat: Foro Buonaparte 70, 20121 Milano (MI), Italy
|Luxembourg
|Akamai Technologies Luxembourg S.à.r.l.
|26, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg
|Netherlands
|Akamai International B.V.
|Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, The Netherlands
|Netherlands
|Akamai Technologies Netherlands B.V.
|Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, The Netherlands
|Poland
|Akamai Technologies Poland Sp. z o.o.
|Ul. Opolska 100, 31-323 Krakow, Poland
|Spain
|Akamai Technologies Spain S.L.U.
|Paseo de la Castellana 91, 3rd floor, 28046 Madrid, Spain
|Sweden
|Akamai Technologies AB
|Malmskillnadsgatan 44a, 111 57 Stockholm, Sweden
|Switzerland
|Akamai Technologies International AG
|Grafenauweg 8, Zug CH-6300, Switzerland
|Turkey
|Akamai Teknoloji Hizmetleri Limited Sirketi
|Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Koç Kaya As Plaza Apt. No: 1/1, Sarıyer/İstanbul, Turkey
|United Arab Emirates
|Akamai Technologies Limited (Dubai Branch)
|Arenco Tower, Al Safouh 2, Unit No. 1704, 17th Floor, Makani No. 1428776320, PO Box 74597,
Dubai, United Arab Emirates
|United Kingdom
|Akamai Technologies Limited
|7 Air St, 2nd Floor, Soho, London W1B 5AD, United Kingdom
|United Kingdom
|AIBV - UK Branch
|7 Air St, 2nd Floor, Soho, London W1B 5AD, United Kingdom
|United Kingdom
|Noname Gate UK Limited
|5 New Street Square, London EC4A 3TW, United Kingdom
Akamai Affiliates
Last update - 9/18/2025
Europe, Middle East and Africa Entities
Asia-Pacific and Japan Entities
|Country/Region Name
|Entity Legal Name
|Registered Corporate Address
|Australia
|Akamai Technologies Netherlands B.V. (Australian Branch)
|Level 7, 76 Berry Street, North Sydney NSW 2060, Australia
|Australia
|Akamai International B.V. (Australian Branch)
|Level 7, 76 Berry Street, North Sydney NSW 2060, Australia
|China
|Akamai (Beijing) Technologies Co. Limited
|Unit 01, 37/F, Fortune Finance Center, No.5 East 3rd Ring Road, Chaoyang District, Beijing, 100020, China
|China
|Akamai (Beijing) Technologies Co., Ltd. Shanghai Branch
|Room 2031, F/20, Tower 2, No.288 Shimenyi Road, JingAn District, Shanghai, China
|China
|Akamai (Beijing) Technologies Co., Ltd. Shenzhen Branch
|Room 301, Kerry Plaza Tower 1, No. 1 ZhongXin Si Road, Futian District, Shenzhen, China
|Hong Kong
|Akamai Technologies Hong Kong Limited
|Unit 3908-11, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong
|Hong Kong
|Akamai International B.V. (Hong Kong Branch)
|Unit 3908-11, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong
|India
|Akamai Technologies India Private Limited
|Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, India
|India
|Akamai Technologies Solutions (India) Private Limited
|Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, India
|India
|Akamai India Networks Private Limited
|Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, India
|India
|Linode Hosting India Private Limited
|Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, India
|Indonesia
|PT. Akamai Teknologi Indonesia
|Gedung Satrio Tower Lantai 26 Unit C-D Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi,
Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta 12950, Indonesia
|Japan
|Akamai Technologies GK
|Tokyo Midtown Yaesu, Yaesu Central Tower, 2-2-1 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, 104-0028, Japan
|Japan
|Akamai International B.V. (Japanese Branch)
|Tokyo Midtown Yaesu, Yaesu Central Tower, 2-2-1 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, 104-0028, Japan
|Malaysia
|Akamai Technologies Malaysia Sdn Bhd
|Diligenz Corporation D2-55, IOI Boulevard, Jalan Kenari 5, Bandar Puchong Jaya, 47170 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
|New Zealand
|Akamai Technologies New Zealand Limited
|Level 11, 41 Shortland Street, Auckland, 1010, New Zealand
|South Korea
|Akamai Technologies Yuhan Hoesa
|POSCO Tower Yeoksam 12th Floor, 134 Teheran-ro, Gangnam-gu, 06235 Seoul
|Singapore
|Akamai Technologies Singapore PTE Limited
|10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, 049315 Singapore
|Singapore
|Akamai Technologies APJ PTE Limited
|10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, 049315 Singapore
|Singapore
|Noname Gate SG Private Limited - Under Dissolution
|10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, 049315 Singapore
|Taiwan
|Akamai Technologies Limited
|34F No.100, Songren Rd, Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan
Americas Entities
|Country/Region Name
|Entity Legal Name
|Registered Corporate Address
|Argentina
|Akamai Technologies Argentina S.R.L.
|Avenida Leandro N. Alem. 882, Piso 13°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
|Brazil
|Akamai Tecnologias e Serviços do Brasil Ltda.
|Avenida Roque Petroni Junior 850, 10º Andar, Torre Bacaetava, CEP 04707-000, São Paulo - SP, Brazil
|Canada
|Akamai Technologies Canada Inc.
|207 Queen Street, Suite 400, Ottawa, Ontario, K1P 6E5, Canada
|Colombia
|Akamai Technologies Colombia S.A.S.
|Cl 70 Bis No. 4 41, Bogota D.C., 110231 Bogota
|Costa Rica
|Akamai Technologies Costa Rica, S.R.L.
|Escazú, Trejos Montealegre, del Restaurante Tony Roma’s, 600 Oeste, Piso 6, San José, Costa Rica
|Mexico
|Akam Mexico Technologies S. de R.L. de C.V.
|Avenida Paseo de la Reforma, Numero 404, Piso 13, Colonia, Juárez, Delegación, Cuauhtémoc, Código Postal,
06600, México, D.F, México
|United States of America
|Akamai Technologies, Inc.
|51 Little Falls Drive, Suite 400, City of Wilmington, 19808, County of New Castle, USA
|United States of America
|AKAM Insurance LLC
|463 Mountain View Drive, Suite 301, Colchester, VT 05446
|United States of America
|Akamai Technologies Securities Corporation
|Corporation Service Company, 84 State Street, Boston, MA 02109, USA
|United States of America
|Asavie Technologies, Inc.
|251 Little Falls Drive, New Castle, Wilmington, DE 19808, USA
|United States of America
|Linode Limited Liability Company
|249 Arch Street, Philadelphia, Pennsylvania 19106
|United States of America
|Lindia LLC
|249 Arch Street, Philadelphia, Pennsylvania 19106
|United States of America
|Linode International Services, Co.
|249 Arch Street, Philadelphia, Pennsylvania 19106
|United States of America
|Linodians LLC
|30 Fox Hunt Drive, Unit 30 Bear, Delaware 19701 c/o Robert E. Salad
|United States of America
|StorageOS, Inc.
|Corporation Service Copmany, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808