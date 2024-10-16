X
Europe, Middle East and Africa Entities
Country/Region Name Entity Legal Name Registered Corporate Address
Belgium Akamai Technologies Belgium SRL Robert Schumanplein 6 bus 5, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium
Czech Republic Akamai Technologies s.r.o Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praha, Czech Republic
Denmark Akamai Technologies Denmark ApS Ordnung Kampmannsgade 2, 1604 Copenhagen V, Denmark
France Akamai Technologies SARL 69 Boulevard Haussmann, Bâtiment Mathurins, 75008 Paris, France
France AIBV - French Branch 69 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
Germany Akamai Technologies GmbH Parkring 22, 85748 Garching, Germany
Ireland Akamai Ireland Limited 25 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Ireland
Ireland Akamai Technologies Ireland Limited Hume Street House, 3-8 Hume Street, Dublin 2, D02C624, Ireland
Israel Akamai Technologies Israel Limited 8 Totseret HaArets St., 6744130 Tel Aviv, Israel
Israel Guardicore Ltd. - Under Dissolution 8 Totseret HaArets St., 6744130 Tel Aviv, Israel
Israel Noname Gate Ltd - Under Dissolution 8 Totseret HaArets St., 6744130 Tel Aviv, Israel
Italy Akamai Technologies S.R.L. Foro Buonaparte 70, 20121 Milano (MI), Italy
Italy AIBV - Italian Branch Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, The Netherlands

Secondary seat: Foro Buonaparte 70, 20121 Milano (MI), Italy
Luxembourg Akamai Technologies Luxembourg S.à.r.l. 26, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg
Netherlands Akamai International B.V. Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, The Netherlands
Netherlands Akamai Technologies Netherlands B.V. Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, The Netherlands
Poland Akamai Technologies Poland Sp. z o.o. Ul. Opolska 100, 31-323 Krakow, Poland
Spain Akamai Technologies Spain S.L.U. Paseo de la Castellana 91, 3rd floor, 28046 Madrid, Spain
Sweden Akamai Technologies AB Malmskillnadsgatan 44a, 111 57 Stockholm, Sweden
Switzerland Akamai Technologies International AG Grafenauweg 8, Zug CH-6300, Switzerland
Turkey Akamai Teknoloji Hizmetleri Limited Sirketi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Koç Kaya As Plaza Apt. No: 1/1, Sarıyer/İstanbul, Turkey
United Arab Emirates Akamai Technologies Limited (Dubai Branch) Arenco Tower, Al Safouh 2, Unit No. 1704, 17th Floor, Makani No. 1428776320, PO Box 74597,
Dubai, United Arab Emirates
United Kingdom Akamai Technologies Limited 7 Air St, 2nd Floor, Soho, London W1B 5AD, United Kingdom
United Kingdom AIBV - UK Branch 7 Air St, 2nd Floor, Soho, London W1B 5AD, United Kingdom
United Kingdom Noname Gate UK Limited 5 New Street Square, London EC4A 3TW, United Kingdom
Asia-Pacific and Japan Entities
Country/Region Name Entity Legal Name  Registered Corporate Address
Australia Akamai Technologies Netherlands B.V. (Australian Branch) Level 7, 76 Berry Street, North Sydney NSW 2060, Australia
Australia Akamai International B.V. (Australian Branch) Level 7, 76 Berry Street, North Sydney NSW 2060, Australia
China Akamai (Beijing) Technologies Co. Limited Unit 01, 37/F, Fortune Finance Center, No.5 East 3rd Ring Road, Chaoyang District, Beijing, 100020, China
China Akamai (Beijing) Technologies Co., Ltd. Shanghai Branch Room 2031, F/20, Tower 2, No.288 Shimenyi Road, JingAn District, Shanghai, China
China Akamai (Beijing) Technologies Co., Ltd. Shenzhen Branch  Room 301, Kerry Plaza Tower 1, No. 1 ZhongXin Si Road, Futian District, Shenzhen, China
Hong Kong Akamai Technologies Hong Kong Limited Unit 3908-11, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street,  Causeway Bay, Hong Kong
Hong Kong Akamai International B.V. (Hong Kong Branch) Unit 3908-11, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street,  Causeway Bay, Hong Kong
India Akamai Technologies India Private Limited Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, India
India Akamai Technologies Solutions (India) Private Limited Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, India
India Akamai India Networks Private Limited Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, India
India Linode Hosting India Private Limited Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, India
Indonesia PT. Akamai Teknologi Indonesia Gedung Satrio Tower Lantai 26 Unit C-D Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi,
Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta 12950, Indonesia
Japan Akamai Technologies GK Tokyo Midtown Yaesu, Yaesu Central Tower, 2-2-1 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, 104-0028, Japan
Japan Akamai International B.V. (Japanese Branch) Tokyo Midtown Yaesu, Yaesu Central Tower, 2-2-1 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, 104-0028, Japan
Malaysia Akamai Technologies Malaysia Sdn Bhd Diligenz Corporation D2-55, IOI Boulevard, Jalan Kenari 5, Bandar Puchong Jaya, 47170 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
New Zealand Akamai Technologies New Zealand Limited Level 11, 41 Shortland Street, Auckland, 1010, New Zealand
South Korea Akamai Technologies Yuhan Hoesa POSCO Tower Yeoksam 12th Floor, 134 Teheran-ro, Gangnam-gu, 06235 Seoul
Singapore Akamai Technologies Singapore PTE Limited 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, 049315 Singapore
Singapore Akamai Technologies APJ PTE Limited 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, 049315 Singapore
Singapore Noname Gate SG Private Limited - Under Dissolution 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, 049315 Singapore
Taiwan Akamai Technologies Limited 34F No.100, Songren Rd, Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan
Americas Entities
Country/Region Name Entity Legal Name  Registered Corporate Address
Argentina Akamai Technologies Argentina S.R.L. Avenida Leandro N. Alem. 882, Piso 13°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Brazil Akamai Tecnologias e Serviços do Brasil Ltda. Avenida Roque Petroni Junior 850, 10º Andar, Torre Bacaetava, CEP 04707-000, São Paulo - SP, Brazil
Canada Akamai Technologies Canada Inc. 207 Queen Street, Suite 400, Ottawa, Ontario, K1P 6E5, Canada
Colombia Akamai Technologies Colombia S.A.S. Cl 70 Bis No. 4 41, Bogota D.C., 110231 Bogota 
Costa Rica Akamai Technologies Costa Rica, S.R.L. Escazú, Trejos Montealegre, del Restaurante Tony Roma’s, 600 Oeste, Piso 6, San José, Costa Rica
Mexico Akam Mexico Technologies S. de R.L. de C.V. Avenida Paseo de la Reforma, Numero 404, Piso 13, Colonia, Juárez, Delegación, Cuauhtémoc, Código Postal,
06600, México, D.F, México
United States of America  Akamai Technologies, Inc. 51 Little Falls Drive, Suite 400, City of Wilmington, 19808, County of New Castle, USA
United States of America  AKAM Insurance LLC 463 Mountain View Drive, Suite 301, Colchester, VT 05446
United States of America  Akamai Technologies Securities Corporation Corporation Service Company, 84 State Street, Boston, MA 02109, USA
United States of America  Asavie Technologies, Inc. 251 Little Falls Drive, New Castle, Wilmington, DE 19808, USA
United States of America  Linode Limited Liability Company 249 Arch Street, Philadelphia, Pennsylvania 19106
United States of America  Lindia LLC 249 Arch Street, Philadelphia, Pennsylvania 19106
United States of America  Linode International Services, Co. 249 Arch Street, Philadelphia, Pennsylvania 19106
United States of America  Linodians LLC 30 Fox Hunt Drive, Unit 30 Bear, Delaware 19701 c/o Robert E. Salad
United States of America 
 StorageOS, Inc.
 Corporation Service Copmany, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808