|Nome do país/região
|Razão Social
|Endereço corporativo registrado
|Bélgica
|Akamai Technologies Belgium SRL
|Robert Schumanplein 6 bus 5, 1040 Etterbeek, Bruxelas, Bélgica
|República Tcheca
|Akamai Technologies s.r.o
|Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praga, República Tcheca
|Dinamarca
|Akamai Technologies Denmark ApS
|Ordnung Kampmannsgade 2, 1604 Copenhagen V, Dinamarca
|França
|Akamai Technologies SARL
|69 Boulevard Haussmann, Bâtiment Mathurins, 75008 Paris, França
|França
|AIBV - Filial francesa
|69 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, França
|Alemanha
|Akamai Technologies GmbH
|Parkring 22, 85748 Garching, Alemanha
|Irlanda
|Akamai Ireland Unlimited Company
|25 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Irlanda
|Irlanda
|Akamai Technologies Ireland Limited
|Hume Street House, 3-8 Hume Street, Dublin 2, D02C624, Irlanda
|Israel
|Akamai Technologies Israel Limited
|8 Totseret HaArets St., 6744130 Tel Aviv, Israel
|Israel
|Guardicore Ltd. — em dissolução
|8 Totseret HaArets St., 6744130 Tel Aviv, Israel
|Israel
|Noname Gate Ltd — em dissolução
|8 Totseret HaArets St., 6744130 Tel Aviv, Israel
|Itália
|Akamai Technologies S.R.L.
|Foro Buonaparte 70, 20121 Milano (MI), Itália
|Itália
|AIBV - Filial italiana
|Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Países Baixos
Sede secundária: Foro Buonaparte 70, 20121 Milano (MI), Itália
|Luxemburgo
|Akamai Technologies Luxembourg S.à.r.l.
|26, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburgo
|Países Baixos
|Akamai International B.V.
|Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Países Baixos
|Países Baixos
|Akamai Technologies Netherlands B.V.
|Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Países Baixos
|Polônia
|Akamai Technologies Poland Sp. z o.o.
|Ul. Opolska 100, 31-323 Krakow, Polônia
|Espanha
|Akamai Technologies Spain S.L.U.
|Paseo de la Castellana 91, 3º andar, 28046, Madri, Espanha
|Suécia
|Akamai Technologies AB
|Malmskillnadsgatan 44a, 111 57 Estocolmo, Suécia
|Suíça
|Akamai Technologies International AG
|Grafenauweg 8, Zug CH-6300, Suíça
|Turquia
|Akamai Teknoloji Hizmetleri Limited Sirketi
|Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Koç Kaya As Plaza Apt. Número: 1/1, Sarıyer/İstanbul, Turquia
|Emirados Árabes Unidos
|Akamai Technologies Limited (Filial de Dubai)
|Arenco Tower, Al Safouh 2, Unit No. 1704, 17th Floor, Makani No. 1428776320, PO Box 74597,
Dubai, Emirados Árabes Unidos
|Reino Unido
|Akamai Technologies Limited
|7 Air St, 2nd Floor, Soho, London W1B 5AD, Reino Unido
|Reino Unido
|AIBV - Filial do Reino Unido
|7 Air St, 2nd Floor, Soho, London W1B 5AD, Reino Unido
Entidades da Europa, Oriente Médio e África
Entidades da região Ásia-Pacífico e Japão
|Nome do país/região
|Razão Social
|Endereço corporativo registrado
|Austrália
|Akamai Technologies Netherlands B.V. (Filial australiana)
|Level 7, 76 Berry Street, North Sydney NSW 2060, Austrália
|Austrália
|Akamai International B.V. (Filial australiana)
|Level 7, 76 Berry Street, North Sydney NSW 2060, Austrália
|China
|Akamai (Beijing) Technologies Co. Limited
|Unit 01, 37/F, Fortune Finance Center, No.5 East 3rd Ring Road, Chaoyang District, Beijing, 100020, China
|China
|Akamai (Beijing) Technologies Co., Ltd., filial de Xangai
|Sala 2031, F/20, Torre 2, nº 288 Shimenyi Road, JingAn District, Shanghai, China
|China
|Akamai (Beijing) Technologies Co., Ltd., filial de Shenzhen
|Sala 301, Kerry Plaza Tower 1, nº 1 ZhongXin Si Road, Futian District, Shenzhen, China
|Hong Kong
|Akamai Technologies Hong Kong Limited
|Unit 3908-11, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong
|Hong Kong
|Akamai International B.V. (Filial de Hong Kong)
|Unit 3908-11, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong
|Índia
|Akamai Technologies India Private Limited
|Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, Índia
|Índia
|Akamai Technologies Solutions (India) Private Limited
|Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, Índia
|Índia
|Akamai India Networks Private Limited
|Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, Índia
|Índia
|Linode Hosting India Private Limited
|Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, Índia
|Indonésia
|PT. Akamai Teknologi Indonesia
|Gedung Satrio Tower Lantai 26 Unit C-D Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi,
Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta 12950, Indonésia
|Japão
|Akamai Technologies GK
|Tokyo Midtown Yaesu, Yaesu Central Tower, 2-2-1 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, 104-0028, Japão
|Japão
|Akamai International B.V. (Filial japonesa)
|Tokyo Midtown Yaesu, Yaesu Central Tower, 2-2-1 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, 104-0028, Japão
|Malásia
|Akamai Technologies Malaysia Sdn Bhd
|Diligenz Corporation D2-55, IOI Boulevard, Jalan Kenari 5, Bandar Puchong Jaya, 47170 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malásia
|Nova Zelândia
|Akamai Technologies New Zealand Limited
|Level 11, 41 Shortland Street, Auckland, 1010, Nova Zelândia
|Coreia do Sul
|Akamai Technologies Yuhan Hoesa
|POSCO Tower Yeoksam 12th Floor, 134 Teheran-ro, Gangnam-gu, 06235 Seul
|Singapura
|Akamai Technologies Singapore PTE Limited
|10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, 049315 Singapura
|Singapura
|Akamai Technologies APJ PTE Limited
|10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, 049315 Singapura
|Taiwan
|Akamai Technologies Limited
|34F No.100, Songren Rd, Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan
Entidades das Américas
|Nome do país/região
|Razão Social
|Endereço corporativo registrado
|Argentina
|Akamai Technologies Argentina S.R.L.
|Avenida Leandro N. Alem. 882, Piso 13°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
|Brasil
|Akamai Tecnologias e Serviços do Brasil Ltda.
|Avenida Roque Petroni Junior 850, 10º Andar, Torre Bacaetava, CEP 04707-000, São Paulo - SP, Brasil
|Canadá
|Akamai Technologies Canada Inc.
|207 Queen Street, Suite 400, Ottawa, Ontario, K1P 6E5, Canadá
|Colômbia
|Akamai Technologies Colombia S.A.S.
|Cl 70 Bis No. 4 41, Bogota D.C., 110231 Bogota
|Costa Rica
|Akamai Technologies Costa Rica, S.R.L.
|Escazú, Trejos Montealegre, del Restaurante Tony Roma’s, 600 Oeste, Piso 6, San José, Costa Rica
|México
|Akam Mexico Technologies S. de R.L. de C.V.
|Avenida Paseo de la Reforma, Numero 404, Piso 13, Colonia, Juárez, Delegación, Cuauhtémoc, Código Postal,
06600, México, D.F, México
|Estados Unidos da América
|Akamai Technologies, Inc.
|51 Little Falls Drive, Suite 400, Cidade de Wilmington, 19808, Condado de New Castle, Estados Unidos da América
|Estados Unidos da América
|AKAM Insurance LLC
|463 Mountain View Drive, Suite 301, Colchester, VT 05446
|Estados Unidos da América
|Fermyon Technologies, Inc.
|1209 Orange Street Wilmington, Delaware 19801
|Estados Unidos da América
|Linode Limited Liability Company
|249 Arch Street, Philadelphia, Pennsylvania 19106
|Estados Unidos da América
|Lindia LLC
|249 Arch Street, Philadelphia, Pennsylvania 19106