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Afiliadas da Akamai

Última atualização: 13 de janeiro de 2026

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Entidades da Europa, Oriente Médio e África

 

Nome do país/região Razão Social Endereço corporativo registrado
Bélgica Akamai Technologies Belgium SRL Robert Schumanplein 6 bus 5, 1040 Etterbeek, Bruxelas, Bélgica
República Tcheca Akamai Technologies s.r.o Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praga, República Tcheca
Dinamarca Akamai Technologies Denmark ApS Ordnung Kampmannsgade 2, 1604 Copenhagen V, Dinamarca
França Akamai Technologies SARL 69 Boulevard Haussmann, Bâtiment Mathurins, 75008 Paris, França
França AIBV - Filial francesa 69 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, França
Alemanha Akamai Technologies GmbH Parkring 22, 85748 Garching, Alemanha
Irlanda Akamai Ireland Unlimited Company 25 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Irlanda
Irlanda Akamai Technologies Ireland Limited Hume Street House, 3-8 Hume Street, Dublin 2, D02C624, Irlanda
Israel Akamai Technologies Israel Limited 8 Totseret HaArets St., 6744130 Tel Aviv, Israel
Israel Guardicore Ltd. — em dissolução 8 Totseret HaArets St., 6744130 Tel Aviv, Israel
Israel Noname Gate Ltd — em dissolução 8 Totseret HaArets St., 6744130 Tel Aviv, Israel
Itália Akamai Technologies S.R.L. Foro Buonaparte 70, 20121 Milano (MI), Itália
Itália AIBV - Filial italiana Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Países Baixos

Sede secundária: Foro Buonaparte 70, 20121 Milano (MI), Itália
Luxemburgo Akamai Technologies Luxembourg S.à.r.l. 26, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburgo
Países Baixos Akamai International B.V. Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Países Baixos
Países Baixos Akamai Technologies Netherlands B.V. Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Países Baixos
Polônia Akamai Technologies Poland Sp. z o.o. Ul. Opolska 100, 31-323 Krakow, Polônia
Espanha Akamai Technologies Spain S.L.U. Paseo de la Castellana 91, 3º andar, 28046, Madri, Espanha
Suécia Akamai Technologies AB Malmskillnadsgatan 44a, 111 57 Estocolmo, Suécia
Suíça Akamai Technologies International AG Grafenauweg 8, Zug CH-6300, Suíça
Turquia Akamai Teknoloji Hizmetleri Limited Sirketi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Koç Kaya As Plaza Apt. Número: 1/1, Sarıyer/İstanbul, Turquia
Emirados Árabes Unidos Akamai Technologies Limited (Filial de Dubai) Arenco Tower, Al Safouh 2, Unit No. 1704, 17th Floor, Makani No. 1428776320, PO Box 74597,
Dubai, Emirados Árabes Unidos
Reino Unido Akamai Technologies Limited 7 Air St, 2nd Floor, Soho, London W1B 5AD, Reino Unido
Reino Unido AIBV - Filial do Reino Unido 7 Air St, 2nd Floor, Soho, London W1B 5AD, Reino Unido

 

 

Entidades da região Ásia-Pacífico e Japão

 

Nome do país/região Razão Social  Endereço corporativo registrado
Austrália Akamai Technologies Netherlands B.V. (Filial australiana) Level 7, 76 Berry Street, North Sydney NSW 2060, Austrália
Austrália Akamai International B.V. (Filial australiana) Level 7, 76 Berry Street, North Sydney NSW 2060, Austrália
China Akamai (Beijing) Technologies Co. Limited Unit 01, 37/F, Fortune Finance Center, No.5 East 3rd Ring Road, Chaoyang District, Beijing, 100020, China
China Akamai (Beijing) Technologies Co., Ltd., filial de Xangai Sala 2031, F/20, Torre 2, nº 288 Shimenyi Road, JingAn District, Shanghai, China
China Akamai (Beijing) Technologies Co., Ltd., filial de Shenzhen  Sala 301, Kerry Plaza Tower 1, nº 1 ZhongXin Si Road, Futian District, Shenzhen, China
Hong Kong Akamai Technologies Hong Kong Limited Unit 3908-11, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street,  Causeway Bay, Hong Kong
Hong Kong Akamai International B.V. (Filial de Hong Kong) Unit 3908-11, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street,  Causeway Bay, Hong Kong
Índia Akamai Technologies India Private Limited Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, Índia
Índia Akamai Technologies Solutions (India) Private Limited Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, Índia
Índia Akamai India Networks Private Limited Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, Índia
Índia Linode Hosting India Private Limited Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, Índia
Indonésia PT. Akamai Teknologi Indonesia Gedung Satrio Tower Lantai 26 Unit C-D Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi,
Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta 12950, Indonésia
Japão Akamai Technologies GK Tokyo Midtown Yaesu, Yaesu Central Tower, 2-2-1 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, 104-0028, Japão
Japão Akamai International B.V. (Filial japonesa) Tokyo Midtown Yaesu, Yaesu Central Tower, 2-2-1 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, 104-0028, Japão
Malásia Akamai Technologies Malaysia Sdn Bhd Diligenz Corporation D2-55, IOI Boulevard, Jalan Kenari 5, Bandar Puchong Jaya, 47170 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malásia
Nova Zelândia Akamai Technologies New Zealand Limited Level 11, 41 Shortland Street, Auckland, 1010, Nova Zelândia
Coreia do Sul Akamai Technologies Yuhan Hoesa POSCO Tower Yeoksam 12th Floor, 134 Teheran-ro, Gangnam-gu, 06235 Seul
Singapura Akamai Technologies Singapore PTE Limited 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, 049315 Singapura
Singapura Akamai Technologies APJ PTE Limited 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, 049315 Singapura
Taiwan Akamai Technologies Limited 34F No.100, Songren Rd, Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan

 

 

Entidades das Américas

 

Nome do país/região Razão Social  Endereço corporativo registrado
Argentina Akamai Technologies Argentina S.R.L. Avenida Leandro N. Alem. 882, Piso 13°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Brasil Akamai Tecnologias e Serviços do Brasil Ltda. Avenida Roque Petroni Junior 850, 10º Andar, Torre Bacaetava, CEP 04707-000, São Paulo - SP, Brasil
Canadá Akamai Technologies Canada Inc. 207 Queen Street, Suite 400, Ottawa, Ontario, K1P 6E5, Canadá
Colômbia Akamai Technologies Colombia S.A.S. Cl 70 Bis No. 4 41, Bogota D.C., 110231 Bogota 
Costa Rica Akamai Technologies Costa Rica, S.R.L. Escazú, Trejos Montealegre, del Restaurante Tony Roma’s, 600 Oeste, Piso 6, San José, Costa Rica
México Akam Mexico Technologies S. de R.L. de C.V. Avenida Paseo de la Reforma, Numero 404, Piso 13, Colonia, Juárez, Delegación, Cuauhtémoc, Código Postal,
06600, México, D.F, México
Estados Unidos da América  Akamai Technologies, Inc. 51 Little Falls Drive, Suite 400, Cidade de Wilmington, 19808, Condado de New Castle, Estados Unidos da América
Estados Unidos da América  AKAM Insurance LLC 463 Mountain View Drive, Suite 301, Colchester, VT 05446
Estados Unidos da América  Fermyon Technologies, Inc.  1209 Orange Street Wilmington, Delaware 19801
Estados Unidos da América  Linode Limited Liability Company 249 Arch Street, Philadelphia, Pennsylvania 19106
Estados Unidos da América  Lindia LLC 249 Arch Street, Philadelphia, Pennsylvania 19106