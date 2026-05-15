|Name des Landes/der Region
|Offizieller Firmenname
|Eingetragene Unternehmensadresse
|Belgien
|Akamai Technologies Belgium SRL
|Robert Schumanplein 6 bus 5, 1040 Etterbeek, Brüssel, Belgien
|Tschechische Republik
|Akamai Technologies s.r.o
|Karla Engliše 3208/5, 150 00 Prag, Tschechische Republik
|Dänemark
|Akamai Technologies Denmark ApS
|Ordnung Kampmannsgade 2, 1604 Kopenhagen V, Dänemark
|Frankreich
|Akamai Technologies SARL
|69 Boulevard Haussmann, Bâtiment Mathurins, 75008 Paris, Frankreich
|Frankreich
|AIBV – Französische Niederlassung
|69 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankreich
|Deutschland
|Akamai Technologies GmbH
|Parkring 22, 85748 Garching, Deutschland
|Irland
|Akamai Ireland Unlimited Company
|25 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Irland
|Irland
|Akamai Technologies Ireland Limited
|Hume Street House, 3-8 Hume Street, Dublin 2, D02C624, Irland
|Israel
|Akamai Technologies Israel Limited
|8 Totseret HaArets St., 6744130 Tel Aviv, Israel
|Israel
|Guardicore Ltd. – wird aufgelöst
|8 Totseret HaArets St., 6744130 Tel Aviv, Israel
|Israel
|Noname Gate Ltd.– wird aufgelöst
|8 Totseret HaArets St., 6744130 Tel Aviv, Israel
|Italien
|Akamai Technologies S.R.L.
|Foro Buonaparte 70, 20121 Mailand (MI), Italien
|Italien
|AIBV – Italienische Niederlassung
|Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Niederlande
Zweitniederlassung: Foro Buonaparte 70, 20121 Mailand (MI), Italien
|Luxemburg
|Akamai Technologies Luxembourg S.à.r.l.
|26, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg
|Niederlande
|Akamai International B.V.
|Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Niederlande
|Niederlande
|Akamai Technologies Netherlands B.V.
|Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Niederlande
|Polen
|Akamai Technologies Poland Sp. z o.o.
|Ul. Opolska 100, 31-323 Krakau, Polen
|Spanien
|Akamai Technologies Spain S.L.U.
|Paseo de la Castellana 91, 3. Stock, 28046 Madrid, Spanien
|Schweden
|Akamai Technologies AB
|Malmskillnadsgatan 44a, 111 57 Stockholm, Schweden
|Schweiz
|Akamai Technologies International AG
|Grafenauweg 8, Zug CH-6300, Schweiz
|Türkei
|Akamai Teknoloji Hizmetleri Limited Sirketi
|Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Koç Kaya As Plaza Apt. No: 1/1, Sarıyer/Istanbul, Türkei
|Vereinigte Arabische Emirate
|Akamai Technologies Limited (Niederlassung Dubai)
|Arenco Tower, Al Safouh 2, Unit No. 1704, 17th Floor, Makani No. 1428776320, PO Box 74597,
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
|Vereinigtes Königreich
|Akamai Technologies Limited
|7 Air St, 2nd Floor, Soho, London W1B 5AD, Vereinigtes Königreich
|Vereinigtes Königreich
|AIBV – Niederlassung Vereinigtes Königreich
|7 Air St, 2nd Floor, Soho, London W1B 5AD, Vereinigtes Königreich
Firmen in Europa, im Nahen Osten und in Afrika
Firmen im asiatisch-pazifischen Raum und in Japan
|Name des Landes/der Region
|Offizieller Firmenname
|Eingetragene Unternehmensadresse
|Australien
|Akamai Technologies Netherlands B.V. (Niederlassung Australien)
|Level 7, 76 Berry Street, North Sydney NSW 2060, Australien
|Australien
|Akamai International B.V. (Niederlassung Australien)
|Level 7, 76 Berry Street, North Sydney NSW 2060, Australien
|China
|Akamai (Beijing) Technologies Co. Limited
|Unit 01, 02, 03-1, 37/F, Fortune Finance Center, No.5 East 3rd Ring Road, Chaoyang District, Beijing, 100020, China
|China
|Akamai (Beijing) Technologies Co., Ltd. Shanghai Branch
|Room 2031, F/20, Tower 2, No.288 Shimenyi Road, JingAn District, Shanghai, China
|China
|Akamai (Beijing) Technologies Co., Ltd. Shenzhen Branch
|Room 301, Kerry Plaza Tower 1, No. 1 ZhongXin Si Road, Futian District, Shenzhen, China
|Hongkong
|Akamai Technologies Hong Kong Limited
|Unit 3908-11, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong
|Hongkong
|Akamai International B.V. (Hong Kong Branch)
|Unit 3908-11, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong
|Indien
|Akamai Technologies India Private Limited
|Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, Indien
|Indien
|Akamai Technologies Solutions (Indien) Private Limited
|Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, Indien
|Indien
|Akamai India Networks Private Limited
|Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, Indien
|Indien
|Linode Hosting India Private Limited
|Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, Indien
|Indonesien
|PT. Akamai Teknologi Indonesia
|Gedung Satrio Tower Lantai 26 Unit C-D Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi,
Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta 12950, Indonesien
|Japan
|Akamai Technologies GK
|Tokyo Midtown Yaesu, Yaesu Central Tower, 2-2-1 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, 104-0028, Japan
|Japan
|Akamai International B.V. (Niederlassung Japan)
|Tokyo Midtown Yaesu, Yaesu Central Tower, 2-2-1 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, 104-0028, Japan
|Malaysia
|Akamai Technologies Malaysia Sdn Bhd
|Diligenz Corporation D2-55, IOI Boulevard, Jalan Kenari 5, Bandar Puchong Jaya, 47170 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
|Neuseeland
|Akamai Technologies New Zealand Limited
|Level 11, 41 Shortland Street, Auckland, 1010, Neuseeland
|Südkorea
|Akamai Technologies Yuhan Hoesa
|POSCO Tower Yeoksam 12th Floor, 134 Teheran-ro, Gangnam-gu, 06235 Seoul
|Singapur
|Akamai Technologies Singapore PTE Limited
|10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, 049315 Singapur
|Singapur
|Akamai Technologies APJ PTE Limited
|10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, 049315 Singapur
|Taiwan
|Akamai Technologies Limited
|34F No.100, Songren Rd, Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan
Firmen in Nord- und Südamerika
|Name des Landes/der Region
|Offizieller Firmenname
|Eingetragene Unternehmensadresse
|Argentinien
|Akamai Technologies Argentina S.R.L.
|Avenida Leandro N. Alem. 882, Piso 13°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentinien
|Brasilien
|Akamai Tecnologias e Serviços do Brasil Ltda.
|Avenida Roque Petroni Junior 850, 10º Andar, Torre Bacaetava, CEP 04707-000, São Paulo – SP, Brasilien
|Kanada
|Akamai Technologies Canada Inc.
|207 Queen Street, Suite 400, Ottawa, Ontario, K1P 6E5, Kanada
|Kolumbien
|Akamai Technologies Colombia S.A.S.
|Cl 70 Bis No. 4 41, Bogota D.C., 110231 Bogota
|Costa Rica
|Akamai Technologies Costa Rica, S.R.L.
|Escazú, Trejos Montealegre, del Restaurante Tony Roma’s, 600 Oeste, Piso 6, San José, Costa Rica
|Mexiko
|Akam Mexico Technologies S. de R.L. de C.V.
|Avenida Paseo de la Reforma, Numero 404, Piso 13, Colonia, Juárez, Delegación, Cuauhtémoc, Código Postal,
06600, Mexiko-Stadt, D.F, Mexiko
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Akamai Technologies, Inc.
|51 Little Falls Drive, Suite 400, City of Wilmington, 19808, County of New Castle, USA
|Vereinigte Staaten von Amerika
|AKAM Insurance LLC
|463 Mountain View Drive, Suite 301, Colchester, VT 05446
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Fermyon Technologies, Inc.
|1209 Orange Street Wilmington, Delaware 19801
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Linode Limited Liability Company
|249 Arch Street, Philadelphia, Pennsylvania 19106
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Lindia LLC
|249 Arch Street, Philadelphia, Pennsylvania 19106