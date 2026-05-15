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Vertragspartner von Akamai

Letzte Aktualisierung –13.01.2026

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Firmen in Europa, im Nahen Osten und in Afrika

 

Name des Landes/der Region Offizieller Firmenname Eingetragene Unternehmensadresse
Belgien Akamai Technologies Belgium SRL Robert Schumanplein 6 bus 5, 1040 Etterbeek, Brüssel, Belgien
Tschechische Republik Akamai Technologies s.r.o Karla Engliše 3208/5, 150 00 Prag, Tschechische Republik
Dänemark Akamai Technologies Denmark ApS Ordnung Kampmannsgade 2, 1604 Kopenhagen V, Dänemark
Frankreich Akamai Technologies SARL 69 Boulevard Haussmann, Bâtiment Mathurins, 75008 Paris, Frankreich
Frankreich AIBV – Französische Niederlassung 69 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, Frankreich
Deutschland Akamai Technologies GmbH Parkring 22, 85748 Garching, Deutschland
Irland Akamai Ireland Unlimited Company 25 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Irland
Irland Akamai Technologies Ireland Limited Hume Street House, 3-8 Hume Street, Dublin 2, D02C624, Irland
Israel Akamai Technologies Israel Limited 8 Totseret HaArets St., 6744130 Tel Aviv, Israel
Israel Guardicore Ltd. – wird aufgelöst 8 Totseret HaArets St., 6744130 Tel Aviv, Israel
Israel Noname Gate Ltd.– wird aufgelöst 8 Totseret HaArets St., 6744130 Tel Aviv, Israel
Italien Akamai Technologies S.R.L. Foro Buonaparte 70, 20121 Mailand (MI), Italien
Italien AIBV – Italienische Niederlassung Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Niederlande

Zweitniederlassung: Foro Buonaparte 70, 20121 Mailand (MI), Italien
Luxemburg Akamai Technologies Luxembourg S.à.r.l. 26, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg
Niederlande Akamai International B.V. Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Niederlande
Niederlande Akamai Technologies Netherlands B.V. Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Niederlande
Polen Akamai Technologies Poland Sp. z o.o. Ul. Opolska 100, 31-323 Krakau, Polen
Spanien Akamai Technologies Spain S.L.U. Paseo de la Castellana 91, 3. Stock, 28046 Madrid, Spanien
Schweden Akamai Technologies AB Malmskillnadsgatan 44a, 111 57 Stockholm, Schweden
Schweiz Akamai Technologies International AG Grafenauweg 8, Zug CH-6300, Schweiz
Türkei Akamai Teknoloji Hizmetleri Limited Sirketi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Koç Kaya As Plaza Apt. No: 1/1, Sarıyer/Istanbul, Türkei
Vereinigte Arabische Emirate Akamai Technologies Limited (Niederlassung Dubai) Arenco Tower, Al Safouh 2, Unit No. 1704, 17th Floor, Makani No. 1428776320, PO Box 74597,
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Vereinigtes Königreich Akamai Technologies Limited 7 Air St, 2nd Floor, Soho, London W1B 5AD, Vereinigtes Königreich
Vereinigtes Königreich AIBV – Niederlassung Vereinigtes Königreich 7 Air St, 2nd Floor, Soho, London W1B 5AD, Vereinigtes Königreich

 

 

Firmen im asiatisch-pazifischen Raum und in Japan

 

Name des Landes/der Region Offizieller Firmenname  Eingetragene Unternehmensadresse
Australien Akamai Technologies Netherlands B.V. (Niederlassung Australien) Level 7, 76 Berry Street, North Sydney NSW 2060, Australien
Australien Akamai International B.V. (Niederlassung Australien) Level 7, 76 Berry Street, North Sydney NSW 2060, Australien
China Akamai (Beijing) Technologies Co. Limited Unit 01, 02, 03-1, 37/F, Fortune Finance Center, No.5 East 3rd Ring Road, Chaoyang District, Beijing, 100020, China
China Akamai (Beijing) Technologies Co., Ltd. Shanghai Branch Room 2031, F/20, Tower 2, No.288 Shimenyi Road, JingAn District, Shanghai, China
China Akamai (Beijing) Technologies Co., Ltd. Shenzhen Branch  Room 301, Kerry Plaza Tower 1, No. 1 ZhongXin Si Road, Futian District, Shenzhen, China
Hongkong Akamai Technologies Hong Kong Limited Unit 3908-11, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong
Hongkong Akamai International B.V. (Hong Kong Branch) Unit 3908-11, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong
Indien Akamai Technologies India Private Limited Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, Indien
Indien Akamai Technologies Solutions (Indien) Private Limited Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, Indien
Indien Akamai India Networks Private Limited Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, Indien
Indien Linode Hosting India Private Limited Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, Indien
Indonesien PT. Akamai Teknologi Indonesia Gedung Satrio Tower Lantai 26 Unit C-D Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi,
Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta 12950, Indonesien
Japan Akamai Technologies GK Tokyo Midtown Yaesu, Yaesu Central Tower, 2-2-1 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, 104-0028, Japan
Japan Akamai International B.V. (Niederlassung Japan) Tokyo Midtown Yaesu, Yaesu Central Tower, 2-2-1 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, 104-0028, Japan
Malaysia Akamai Technologies Malaysia Sdn Bhd Diligenz Corporation D2-55, IOI Boulevard, Jalan Kenari 5, Bandar Puchong Jaya, 47170 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Neuseeland Akamai Technologies New Zealand Limited Level 11, 41 Shortland Street, Auckland, 1010, Neuseeland
Südkorea Akamai Technologies Yuhan Hoesa POSCO Tower Yeoksam 12th Floor, 134 Teheran-ro, Gangnam-gu, 06235 Seoul
Singapur Akamai Technologies Singapore PTE Limited 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, 049315 Singapur
Singapur Akamai Technologies APJ PTE Limited 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, 049315 Singapur
Taiwan Akamai Technologies Limited 34F No.100, Songren Rd, Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan

 

 

Firmen in Nord- und Südamerika

 

Name des Landes/der Region Offizieller Firmenname  Eingetragene Unternehmensadresse
Argentinien Akamai Technologies Argentina S.R.L. Avenida Leandro N. Alem. 882, Piso 13°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentinien
Brasilien Akamai Tecnologias e Serviços do Brasil Ltda. Avenida Roque Petroni Junior 850, 10º Andar, Torre Bacaetava, CEP 04707-000, São Paulo – SP, Brasilien
Kanada Akamai Technologies Canada Inc. 207 Queen Street, Suite 400, Ottawa, Ontario, K1P 6E5, Kanada
Kolumbien Akamai Technologies Colombia S.A.S. Cl 70 Bis No. 4 41, Bogota D.C., 110231 Bogota 
Costa Rica Akamai Technologies Costa Rica, S.R.L. Escazú, Trejos Montealegre, del Restaurante Tony Roma’s, 600 Oeste, Piso 6, San José, Costa Rica
Mexiko Akam Mexico Technologies S. de R.L. de C.V. Avenida Paseo de la Reforma, Numero 404, Piso 13, Colonia, Juárez, Delegación, Cuauhtémoc, Código Postal,
06600, Mexiko-Stadt, D.F, Mexiko
Vereinigte Staaten von Amerika  Akamai Technologies, Inc. 51 Little Falls Drive, Suite 400, City of Wilmington, 19808, County of New Castle, USA
Vereinigte Staaten von Amerika  AKAM Insurance LLC 463 Mountain View Drive, Suite 301, Colchester, VT 05446
Vereinigte Staaten von Amerika  Fermyon Technologies, Inc.  1209 Orange Street Wilmington, Delaware 19801
Vereinigte Staaten von Amerika  Linode Limited Liability Company 249 Arch Street, Philadelphia, Pennsylvania 19106
Vereinigte Staaten von Amerika  Lindia LLC 249 Arch Street, Philadelphia, Pennsylvania 19106