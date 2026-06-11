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Affiliate Akamai

Ultimo aggiornamento: 13 gennaio 2026

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Entità in Europa, Medio Oriente e Africa

 

Nome paese/regione Nome legale dell'entità Indirizzo aziendale registrato
Belgio Akamai Technologies Belgium SRL Robert Schumanplein 6 bus 5, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium
Repubblica Ceca Akamai Technologies s.r.o Karla Engliše 3208/5, 150 00 Praha, Czech Republic
Danimarca Akamai Technologies Denmark ApS Ordnung Kampmannsgade 2, 1604 Copenhagen V, Denmark
Francia Akamai Technologies SARL 69 Boulevard Haussmann, Bâtiment Mathurins, 75008 Paris, France
Francia AIBV - French Branch 69 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
Germania Akamai Technologies GmbH Parkring 22, 85748 Garching, Germany
Irlanda Akamai Ireland Unlimited Company 25 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Ireland
Irlanda Akamai Technologies Ireland Limited Hume Street House, 3-8 Hume Street, Dublin 2, D02C624, Ireland
Israele Akamai Technologies Israel Limited 8 Totseret HaArets St., 6744130 Tel Aviv, Israel
Israele Guardicore Ltd. (in liquidazione) 8 Totseret HaArets St., 6744130 Tel Aviv, Israel
Israele Noname Gate Ltd (in liquidazione) 8 Totseret HaArets St., 6744130 Tel Aviv, Israel
Italia Akamai Technologies S.R.L. Foro Buonaparte 70, 20121 Milano (MI), Italia
Italia AIBV - Filiale italiana Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, The Netherlands

Sede secondaria: Foro Buonaparte 70, 20121 Milano (MI), Italia
Lussemburgo Akamai Technologies Luxembourg S.à.r.l. 26, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg
Paesi Bassi Akamai International B.V. Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, The Netherlands
Paesi Bassi Akamai Technologies Netherlands B.V. Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, The Netherlands
Polonia Akamai Technologies Poland Sp. z o.o. Ul. Opolska 100, 31-323 Krakow, Poland
Spagna Akamai Technologies Spain S.L.U. Paseo de la Castellana 91, 3rd floor, 28046 Madrid, Spain
Svezia Akamai Technologies AB Malmskillnadsgatan 44a, 111 57 Stockholm, Sweden
Svizzera Akamai Technologies International AG Grafenauweg 8, Zug CH-6300, Switzerland
Turchia Akamai Teknoloji Hizmetleri Limited Sirketi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Koç Kaya As Plaza Apt. No: 1/1, Sarıyer/İstanbul, Turkey
Emirati Arabi Uniti Akamai Technologies Limited (Dubai Branch) Arenco Tower, Al Safouh 2, Unit No. 1704, 17th Floor, Makani No. 1428776320, PO Box 74597,
Dubai, United Arab Emirates
Regno Unito Akamai Technologies Limited 7 Air St, 2nd Floor, Soho, London W1B 5AD, United Kingdom
Regno Unito AIBV - UK Branch 7 Air St, 2nd Floor, Soho, London W1B 5AD, United Kingdom

 

 

Entità in Asia-Pacifico e Giappone

 

Nome paese/regione Nome legale dell'entità  Indirizzo aziendale registrato
Australia Akamai Technologies Netherlands B.V. (Australian Branch) Level 7, 76 Berry Street, North Sydney NSW 2060, Australia
Australia Akamai International B.V. (Australian Branch) Level 7, 76 Berry Street, North Sydney NSW 2060, Australia
Cina Akamai (Beijing) Technologies Co. Limited Unit 01, 37/F, Fortune Finance Center, No.5 East 3rd Ring Road, Chaoyang District, Beijing, 100020, China
Cina Akamai (Beijing) Technologies Co., Ltd. Shanghai Branch Room 2031, F/20, Tower 2, No.288 Shimenyi Road, JingAn District, Shanghai, China
Cina Akamai (Beijing) Technologies Co., Ltd. Shenzhen Branch  Room 301, Kerry Plaza Tower 1, No. 1 ZhongXin Si Road, Futian District, Shenzhen, China
Hong Kong Akamai Technologies Hong Kong Limited Unit 3908-11, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street,  Causeway Bay, Hong Kong
Hong Kong Akamai International B.V. (Hong Kong Branch) Unit 3908-11, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street,  Causeway Bay, Hong Kong
India Akamai Technologies India Private Limited Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, India
India Akamai Technologies Solutions (India) Private Limited Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, India
India Akamai India Networks Private Limited Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, India
India Linode Hosting India Private Limited Augusta Building, Embassy Golf Links Business Park, Off Intermediate Ring Road, Bengaluru – 560071, Karnataka, India
Indonesia PT. Akamai Teknologi Indonesia Gedung Satrio Tower Lantai 26 Unit C-D Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi,
Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta 12950, Indonesia
Giappone Akamai Technologies GK Tokyo Midtown Yaesu, Yaesu Central Tower, 2-2-1 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, 104-0028, Japan
Giappone Akamai International B.V. (Japanese Branch) Tokyo Midtown Yaesu, Yaesu Central Tower, 2-2-1 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo, 104-0028, Japan
Malesia Akamai Technologies Malaysia Sdn Bhd Diligenz Corporation D2-55, IOI Boulevard, Jalan Kenari 5, Bandar Puchong Jaya, 47170 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Nuova Zelanda Akamai Technologies New Zealand Limited Level 11, 41 Shortland Street, Auckland, 1010, New Zealand
Corea del Sud Akamai Technologies Yuhan Hoesa POSCO Tower Yeoksam 12th Floor, 134 Teheran-ro, Gangnam-gu, 06235 Seoul
Singapore Akamai Technologies Singapore PTE Limited 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, 049315 Singapore
Singapore Akamai Technologies APJ PTE Limited 10 Collyer Quay, #10-01 Ocean Financial Centre, 049315 Singapore
Taiwan Akamai Technologies Limited 34F No.100, Songren Rd, Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan

 

 

Entità nelle Americhe

 

Nome paese/regione Nome legale dell'entità  Indirizzo aziendale registrato
Argentina Akamai Technologies Argentina S.R.L. Avenida Leandro N. Alem. 882, Piso 13°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Brasile Akamai Tecnologias e Serviços do Brasil Ltda. Avenida Roque Petroni Junior 850, 10º Andar, Torre Bacaetava, CEP 04707-000, São Paulo - SP, Brazil
Canada Akamai Technologies Canada Inc. 207 Queen Street, Suite 400, Ottawa, Ontario, K1P 6E5, Canada
Colombia Akamai Technologies Colombia S.A.S. Cl 70 Bis No. 4 41, Bogota D.C., 110231 Bogota 
Costa Rica Akamai Technologies Costa Rica, S.R.L. Escazú, Trejos Montealegre, del Restaurante Tony Roma’s, 600 Oeste, Piso 6, San José, Costa Rica
Messico Akam Mexico Technologies S. de R.L. de C.V. Avenida Paseo de la Reforma, Numero 404, Piso 13, Colonia, Juárez, Delegación, Cuauhtémoc, Código Postal,
06600, México, D.F, México
Stati Uniti d'America  Akamai Technologies, Inc. 51 Little Falls Drive, Suite 400, City of Wilmington, 19808, County of New Castle, USA
Stati Uniti d'America  AKAM Insurance LLC 463 Mountain View Drive, Suite 301, Colchester, VT 05446
Stati Uniti d'America  Fermyon Technologies, Inc.  1209 Orange Street Wilmington, Delaware 19801
Stati Uniti d'America  Linode Limited Liability Company 249 Arch Street, Philadelphia, Pennsylvania 19106
Stati Uniti d'America  Lindia LLC 249 Arch Street, Philadelphia, Pennsylvania 19106