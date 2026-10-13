Vidio 是印度尼西亚的一家优秀在线 OTT 流媒体服务提供商，他们面向印尼全国的数百万观众提供高质量、无中断的节目，观众群中体育爱好者（特别是足球迷）的增长速度较快。为保证即便在需求高峰期也能提供清晰流畅的画面，Vidio 使用 Akamai 内容交付网络 (CDN) 来存储在线视频，并采用多种不同的格式将其传输到智能手机、智能电视等各类设备。
为体育、影视及戏剧爱好者带来流畅播放体验
提供无中断、高质量的流媒体体验
Vidio 创立于 2014 年，现已成为印度尼西亚规模最大的视频流媒体平台之一，通过免费收视频道和付费订阅频道播出流媒体直播节目、电影、电视剧和世界各地的精选顶级体育赛事，月活用户数量超过 6000 万。
该平台的收视率提高 150% 以上，Vidio 应用程序下载量超过 500 万次。在东京奥运会期间，该应用程序在印度尼西亚 Apple App Store 的所有类别中均排名第一。
如此之高的应用程序下载量和移动端观看量突显出了 Vidio 的一项重大挑战。其观众期望始终在智能手机、4K 智能电视等各种设备上获得出色的流媒体体验。具体来说，无论使用的是接入 Wi-Fi 的设备，还是使用电信运营商数据服务的移动设备，观众都希望始终获得清晰流畅的观看体验 - 保持出色的高清画面，而且无缓冲。
与此同时，Vidio 的流媒体基础架构必须能应对热门节目和直播体育赛事播出期间的需求高峰。在东京奥运会期间，该平台的同时在线用户峰值数量超过 40 万。但在 2021 年 12 月至 2022 年 1 月举办的 2020 年铃木杯东南亚足球锦标赛 (AFF Suzuki Cup 2020) 期间，由于印尼队入围决赛，这一数量再创新高。在这场锦标赛的收视高峰期，需求超过 3.5 Tb（同时服务 177 万名观众），在经过进一步优化后，可同时服务 206.7 万粉丝（每秒 3.02 Tb）。
Vidio 首席技术官 Tommy Sullivan 表示：“我们拥有数百万的专业制作内容。如何以高速、高效且可靠的方式交付这些内容就成了我们最大的挑战。消费者根本不关心我们对于服务不够完美的种种理由。他们只是希望每次都能获得无中断的沉浸式视频流媒体收视体验，特别是在 2021 年到 2022 年举办的 2020 年铃木杯东南亚足球锦标赛等有印尼国家队参赛的大型体育赛事期间更是如此。”
随着一些媒体巨头进军印度尼西亚市场，竞争变得异常激烈。为了确保出色的视频质量，Vidio 选择了 Akamai。该公司还希望通过改善观众体验来减少观众流失，留住更多忠实观众，最终凭借订阅服务和广告获得更多收入。
体育爱好者都十分狂热。正因如此，Akamai 产品成了我们视频流媒体质量的基石。Vidio 首席技术官 Tommy Sullivan
在各类设备、各种网络上提供优质播放体验
Sullivan 重申了观众体验的重要性：“无论观众是在超高清智能电视前观看，还是在智能手机上观看，流畅播放体验才是王道。“正是借助 Akamai 的 Adaptive Media Delivery (AMD) 等内容交付网络技术，我们才能为快速增长的在线观众群提供高分辨率、无中断的内容。无论是新观众，还是老观众，都能享受这种优质体验。”
另外，Vidio 还使用 App & API Protector 来保护其系统。该产品不仅可抵御拒绝服务攻击和 Web 应用程序攻击，而且降低了停机、数据被窃和网站篡改等风险。
此外，Vidio 还采用了 Cloud Wrapper，从而尽可能减少对源站服务器的调用，并更好地管理与此流程相关的成本。Sullivan 表示：“对于大多数节目，只需调用源站服务器一次即可，而大多数流量均通过 Cloud Wrapper 缓存提供。这不仅降低了数据传输成本，而且减轻了我们分布较为广泛的基础架构上的压力。在一次路由事件期间，Akamai Cloud Wrapper 为我们省下了 4 万美元的费用。”
Akamai 在印度尼西亚设有 CDN 入网点，这也意味着 Vidio 大多数节目的流媒体传输都可在印尼境内完成，而无需依靠境外网络。因此，内容也不必在跨境网络中传输后再返回给印尼观众。这不仅有助于减少遭遇软件和基础设施问题（比如线缆损坏）的风险，而且有助于为观众提供更好的体验。
对直播体育赛事内容的需求不断攀升
Akamai 助力 Vidio 提供出色观看体验，即使面对重大体育赛事的需求激增与高峰时段，观看体验依然出色。Sullivan 表示：“我们拥有印尼本土市场规模最为庞大的本地和全球体育赛事内容库，包括西班牙足球联赛和意大利足球联赛、欧洲冠军联赛、ATP 巡回赛、BWF、F1 和 NBA。”
Sullivan 还补充道：“体育爱好者都十分狂热。除了国家队出战的国际赛事之外，印尼自己还会举办该地区规模最大的足球联赛‘印尼甲级联赛’。即便是短暂的中断或者分辨率的下降也会让他们对平台产生负面印象。体育爱好者会在社交媒体上毫无顾忌地分享自己的不良体验，而这可能会严重损害我们的声誉。正因如此，Akamai 产品成了我们视频流媒体质量的基石，而这又进一步让我们在竞争中脱颖而出。”
有了 Akamai 的支持，我们对保持市场优势地位以及持续吸引投资信心十足。——Vidio 首席技术官 Tommy Sullivan
应对当今和未来的竞争
在众多新的视频流媒体服务正进军印尼市场的大背景下，对 Vidio 来说，为观众奉上优质体验对于继续扩大市场份额以及减少观众流失都至关重要。Sullivan 表示：“在过去 12 个月左右的时间里，我们看到已有多家媒体巨头在这里推出了自己的服务。但有了 Akamai 的支持，我们对保持市场优势地位以及持续吸引投资信心十足。”
在 AFF 锦标赛期间，收视需求激增，Vidio 需要实现每秒 3.5 Tb 的数据传输速率，而 Akamai 致力于帮助客户取得成功的这种理念让 Sullivan 信心十足。“达到这个阈值是迟早的事情，我们一直都心知肚明。但我们相信，Akamai 能够妥善应对这种级别的需求。他们一直在全心全意为我们大规模增长的观众群、收入和投资提供支持，这让我感到十分安心。”
此外，他还强调了 Akamai Plus Service and Support 套餐的重要作用，其中包括针对 Akamai 解决方案部署与集成的专家协助，以及持续支持与维护。“我与 Akamai 团队的关系非常密切。我最满意的一点是，他们会主动联系我们，帮我们充分利用 Akamai 解决方案的新版本并从中获得更多价值。”
关于 Vidio
Vidio 创立于 2014 年，是印度尼西亚排名第一的本土 OTT 流媒体服务提供商，平均月活用户数 (MAU) 超过 6000 万，其应用程序在 Google Play 商店的娱乐分类中获得 OTT 排行第一。Vidio 凭借体育和娱乐领域的独家内容而闻名，包括印尼甲级联赛、UCL、UEL、F1 和 NBA。Vidio 还被公认为发布本土原创剧集最多的 OTT 服务提供商，拥有最大的内容库，包括 100 多万个 VOD 节目、60 个频道、33 个广播电台，涵盖本土、韩国、宝莱坞、亚洲和好莱坞等多种类别的内容。Vidio 目前支持所有联网平台：移动端、Web 端、智能电视和机顶盒。Vidio 归 PT Surya Citra Media Tbk 所有，隶属于更大规模的 PT Elang Mahkota Teknologi Tbk 传媒与科技集团。https://www.vidio.com/
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