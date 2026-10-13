Vidio 创立于 2014 年，现已成为印度尼西亚规模最大的视频流媒体平台之一，通过免费收视频道和付费订阅频道播出流媒体直播节目、电影、电视剧和世界各地的精选顶级体育赛事，月活用户数量超过 6000 万。

该平台的收视率提高 150% 以上，Vidio 应用程序下载量超过 500 万次。在东京奥运会期间，该应用程序在印度尼西亚 Apple App Store 的所有类别中均排名第一。

如此之高的应用程序下载量和移动端观看量突显出了 Vidio 的一项重大挑战。其观众期望始终在智能手机、4K 智能电视等各种设备上获得出色的流媒体体验。具体来说，无论使用的是接入 Wi-Fi 的设备，还是使用电信运营商数据服务的移动设备，观众都希望始终获得清晰流畅的观看体验 - 保持出色的高清画面，而且无缓冲。

与此同时，Vidio 的流媒体基础架构必须能应对热门节目和直播体育赛事播出期间的需求高峰。在东京奥运会期间，该平台的同时在线用户峰值数量超过 40 万。但在 2021 年 12 月至 2022 年 1 月举办的 2020 年铃木杯东南亚足球锦标赛 (AFF Suzuki Cup 2020) 期间，由于印尼队入围决赛，这一数量再创新高。在这场锦标赛的收视高峰期，需求超过 3.5 Tb（同时服务 177 万名观众），在经过进一步优化后，可同时服务 206.7 万粉丝（每秒 3.02 Tb）。

Vidio 首席技术官 Tommy Sullivan 表示：“我们拥有数百万的专业制作内容。如何以高速、高效且可靠的方式交付这些内容就成了我们最大的挑战。消费者根本不关心我们对于服务不够完美的种种理由。他们只是希望每次都能获得无中断的沉浸式视频流媒体收视体验，特别是在 2021 年到 2022 年举办的 2020 年铃木杯东南亚足球锦标赛等有印尼国家队参赛的大型体育赛事期间更是如此。”

随着一些媒体巨头进军印度尼西亚市场，竞争变得异常激烈。为了确保出色的视频质量，Vidio 选择了 Akamai。该公司还希望通过改善观众体验来减少观众流失，留住更多忠实观众，最终凭借订阅服务和广告获得更多收入。