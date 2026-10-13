如今，Stuart 利用 mPulse 提供的唯一事实来源来了解性能对 Shop Direct 业务的影响。“mPulse 可以了解购物者如何与我们的网站互动，这是关键所在。”他解释道。



该公司基于班组的全新灵活团队由设计师、开发人员、业务分析师和数据分析师组成，他正在借助这些团队使用 mPulse 数据来推动性能文化。通过 mPulse 仪表板，Stuart 说明了性能的影响。



Stuart 还使用 mPulse 来培训团队并让性能成为首要关注因素，以便他们做出更明智的决策。“mPulse 为我们提供了所需的证据来帮助我们了解和证明更改造成的影响，例如降低跳出率。通过这种方式，它使我能够推动与转化率和客户保留等目标保持一致的正确活动。”他解释道。



展望未来，Stuart 希望更多团队成员能够创建自己的 mPulse 仪表板，从而更好地掌控性能。“我们希望我们的团队从一开始就考虑性能，通过 mPulse，他们可以根据事实（而非直觉或最佳猜测）做出决策。”Stuart 总结道。