如果您是一家领先的数字零售商，您需要在每一个细节都超越客户的期望，从而保持领先地位。虽然一流的客户体验取决于许多方面，但在网络零售领域，网站性能非常重要。了解性能对收入的影响 - 并优化这种影响 - 是关键所在。
这正是英国最大的综合性单一经营数字零售商和金融服务提供商 Shop Direct 所面临的情况，该企业 2018 年的年销售额为 19.6 亿英镑。它的网站每天接待超过 140 万访问者，其销售额的 74％ 来自移动设备。通过该零售商的数字商店以及 Littlewoods 和 Very 品牌的五星评级应用程序，它销售超过 1,800 个知名品牌，每年向 400 万客户交付 4900 万件产品。
借助 Akamai mPulse，我们可以查明性能下降原因并证实性能改进的价值，从而优化客户体验并提高我们的收入。Stuart Gray，Shop Direct 前端网站性能主管
保持行业领先地位
如果您是一家领先的数字零售商，您需要在每一个细节都超越客户的期望，从而保持领先地位。虽然一流的客户体验取决于许多方面，但在网络零售领域，网站性能非常重要。了解性能对收入的影响 - 并优化这种影响 - 是关键所在。
因网站更改而陷入困境
Shop Direct 的存在是为了让更多人轻松获得优质商品。凭借其众多种类的知名品牌、市场领先的技术和数据功能，以及提供灵活支付方式的独特金融服务产品，无疑能够有效实现这一愿景承诺。
Shop Direct 每天都会对其网站进行非功能性更改，例如更新内容或添加图像。其开发人员会定期发布新的网站功能。尽管初衷美好，并且经过全面的测试，但这些更改偶尔会影响到性能。Shop Direct 的开发经理 Gareth Naser 负责寻找维持网站性能的新方法。
Shop Direct 最初采用应用程序性能管理 (APM) 解决方案。但是，从 APM 解决方案导出数据并不容易，它也没有展示网站性能对收入的影响。
获得对网站性能的真实洞察力
该公司随后选择了 Akamai mPulse。负责 Shop Direct 前端站点性能的 Stuart Gray 负责推动性能。
“mPulse 具有出色的功能。”Stuart 解释道。“它包含我们需要的功能，例如轻松访问、分析和导出数据的功能。此外，它还得到经验丰富的专业人士的支持，他们可以帮助我们进一步完善性能管理过程。”
作为真实用户监控 (RUM) 解决方案，mPulse 补充了 Shop Direct 使用的综合监控工具（名为 CatchPoint）。mPulse 展示了真实购物者如何与其网站进行互动，使电子零售商能够对其性能进行基准测试，并让 Shop Direct 了解网站的性能。CatchPoint 帮助数字零售商查明出现当前页面性能状况的原因。
利用循证决策打造性能文化
如今，Stuart 利用 mPulse 提供的唯一事实来源来了解性能对 Shop Direct 业务的影响。“mPulse 可以了解购物者如何与我们的网站互动，这是关键所在。”他解释道。
该公司基于班组的全新灵活团队由设计师、开发人员、业务分析师和数据分析师组成，他正在借助这些团队使用 mPulse 数据来推动性能文化。通过 mPulse 仪表板，Stuart 说明了性能的影响。
Stuart 还使用 mPulse 来培训团队并让性能成为首要关注因素，以便他们做出更明智的决策。“mPulse 为我们提供了所需的证据来帮助我们了解和证明更改造成的影响，例如降低跳出率。通过这种方式，它使我能够推动与转化率和客户保留等目标保持一致的正确活动。”他解释道。
展望未来，Stuart 希望更多团队成员能够创建自己的 mPulse 仪表板，从而更好地掌控性能。“我们希望我们的团队从一开始就考虑性能，通过 mPulse，他们可以根据事实（而非直觉或最佳猜测）做出决策。”Stuart 总结道。
关于 Shop Direct
作为英国最大的综合性单一经营数字零售商和金融服务提供商，Shop Direct 的年销售额为 19.6 亿英镑。我们的品牌包括 Very.co.uk、Littlewoods.com 和 LittlewoodsIreland.ie。我们每天平均收到超过 140 万次网站访问，其中 74％ 的在线销售在移动设备上完成。
我们的存在是为了让更多人轻松获得优质商品。凭借我们多种类别的知名品牌、市场领先的技术和数据功能以及提供灵活支付方式的独特金融服务产品，我们无疑能够有效实现这一愿景承诺。
我们销售 1800 多个知名品牌，包括顶尖大牌和我们自己的独家品牌。我们拥有四百万客户，每年交付 4900 万件产品。我们免费的点击收货服务 CollectPlus 可向全国 7,000 家商店送货，让客户能够更加轻松便捷地购物。
有关 Shop Direct 的更多信息，请访问 www.shopdirect.com 或在 Twitter 上关注我们的帐号 @ShopDirect。
关于 Akamai
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