为了确保远程工作的安全，我们需要为我们的数据防御边界寻找新的保护方式。因此，我们前往安全市场寻找相关技术，以便更好地控制进入我们环境的流量。我们发现，微分段正是我们要找的技术，因为通过微分段，我们可以为环境筑起屏障，要求用户必须以我们设定的方式进行访问。

然而，促使我们选择 Akamai Guardicore Segmentation 解决方案的是我们的云迁移项目，因为我们需要快速完成该项目。我们必须规划出物理数据中心环境的所有集成和相互关系，并将其迁移至云端。

Akamai Guardicore Segmentation 是一个非常强大的工具。这款强大的解决方案不仅提供了足够的控制措施，而且具有一些易于实施的功能。这让我们的团队获得了全新的视角，得以更好地了解环境之间的相互关系。