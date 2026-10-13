我是 Cristiano Silveira，Unimed Porto Alegre 的技术和数字解决方案总监。
如今，我们的 Unimed Porto Alegre 医疗合作社拥有 690,000 名患者以及 6,900 名提供医疗服务的医生。正因如此，技术对我们来说是十分重要的根基，甚至可以说是不可或缺。
我是 Cristiano Silveira，Unimed Porto Alegre 的技术和数字解决方案总监。
如今，我们的 Unimed Porto Alegre 医疗合作社拥有 690,000 名患者以及 6,900 名提供医疗服务的医生。正因如此，技术对我们来说是十分重要的根基，甚至可以说是不可或缺。
我认为，数据安全是我们当前面临的主要挑战。作为一家医疗合作社，我们处理的是一些非常敏感的数据。
“Guardicore 是一个非常强大的工具。这款强大的解决方案不仅提供了足够的控制措施，而且具有一些易于实施的功能。”— Cristiano Silveira，Unimed Porto Alegre 技术和数字解决方案总监
为了确保远程工作的安全，我们需要为我们的数据防御边界寻找新的保护方式。因此，我们前往安全市场寻找相关技术，以便更好地控制进入我们环境的流量。我们发现，微分段正是我们要找的技术，因为通过微分段，我们可以为环境筑起屏障，要求用户必须以我们设定的方式进行访问。
然而，促使我们选择 Akamai Guardicore Segmentation 解决方案的是我们的云迁移项目，因为我们需要快速完成该项目。我们必须规划出物理数据中心环境的所有集成和相互关系，并将其迁移至云端。
Akamai Guardicore Segmentation 是一个非常强大的工具。这款强大的解决方案不仅提供了足够的控制措施，而且具有一些易于实施的功能。这让我们的团队获得了全新的视角，得以更好地了解环境之间的相互关系。
我经常说，Akamai Guardicore Segmentation 简直就是为我们而设计的，而且它还使我们顺利完成了云迁移。如果没有这款解决方案，我们就必须自己处理这一切。
我想说的是，尽管我们的环境非常复杂，但这款解决方案能够让我们对整个连接结构一目了然，这一点非常重要。我们当前采用的是一个混合环境，这意味着我们不得不对这种环境进行全面而深入的了解。
如今，有了 Akamai Guardicore Segmentation 解决方案提供的信息，我们便可进行修正和改进（甚至进行新的投资）。这款解决方案不仅让我们安全无忧，而且有助于技术分析师根据客观信息采取行动。我不想再使用访问控制设备了，我想在云端进行访问控制。
由于我们无法准确量化网络攻击造成的所有损害，因此我对首席信息官的建议是改变看待解决方案的方式。研究各种解决方案，提出支持或反对使用这些解决方案的论据，并通过相关的数字、数据和事实（包括来自市场本身的数据）使论据更有说服力。这项投资对您的公司来说至关重要，它能帮您避免因发生网络安全事件而导致的两倍甚至三倍的成本。
Unimed 是一家巴西医疗合作社和健康保险运营商，成立于 1967 年，公司旨在取代基于资本的健康计划。它在全球同类机构中规模较大，拥有超过 105,000 名医生、386 个分支机构以及超过 1500 万名的受益者。
Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。