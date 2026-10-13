作为日本领先的金融集团之一，SBI Holdings 旗下拥有超过600家子公司，其庞大复杂的业务生态正面临着日益严峻的网络安全风险。随着隐蔽性网络攻击与日俱增，加之监管机构要求强化运营韧性，该机构亟需一种能够有效阻断横向移动、深化零信任架构，并在超大规模下实现高效运营的解决方案。Akamai Guardicore Segmentation 通过可视化通信模式、利用微分段隔离系统，并在多云和本地部署环境中实现快速、集中式管控，帮助 SBI Holdings 实现了这些目标。
“借助 Akamai Guardicore Segmentation，我们终于能够在不增加运营负担的情况下，提升数百家公司的安全标准。”— SBI Holdings, Inc. IT 总经理 Terumasa Ura
应对庞大金融集团所面临日益严峻的网络安全威胁
日本日益严峻的网络安全危机亟需全新的应对方式
SBI Holdings 的业务涵盖银行、证券、保险、资产管理、风险投资、加密资产等多个领域。如此庞大的业务规模，也让负责统筹整个集团网络安全战略并领导计算机安全事件响应团队（CSIRT）的 IT 总经理浦正雅面临更大的挑战。他还参与了国家网络安全政策的制定工作，分析影响日本防御策略的趋势。
与此同时，监管机构提出的要求也进一步加剧了紧迫感。近年来，日本金融厅要求金融机构加强供应链安全防护并提升运营韧性，进一步凸显了采用更稳健、现代化安全方案的必要性。
计算机安全事件响应团队（CSIRT）日益感受到严峻的危机：“网络安全一直是金融机构的首要任务。然而，我们已经到了无法再依赖传统方法的地步。” Ura 解释道。日本发生的多起备受关注的网络安全事件，包括长期未被发现的入侵事件和复杂的“就地取材”攻击（Living-off-the-Land，LotL），证实了仅依赖传统预防措施的安全模式已不足以应对当前威胁。
尤其是，随着 AI 驱动的混合型攻击手段日益增多，同时强化预防能力和快速检测能力变得至关重要。他接着解释道：“基于 Zero Trust 理念，我们需要实现对整个环境的可视化、对进程的管控以及主动威胁搜寻，从而能够有效预防、检测并遏制威胁。”
网络安全事件分析为 SBI Holdings 制定微分段策略提供了指导
在新法规生效之前，浦正雅分析了全球网络安全事件，以了解网络安全入侵事件不断升级的原因。其中有三点经验尤为突出：安全违规绝不能在整个集团内引发连锁反应，关键任务系统必须与低等级系统有效隔离，而整个集团的整体安全水平往往取决于最薄弱的一家子公司。这些深刻洞察指引着 SBI Holdings 去寻找一种能够在超大规模环境下贯彻并执行上述原则的解决方案。
该集团需要一款具备以下能力的微分段解决方案：
- 统一 AWS、Microsoft Azure、本地数据中心及传统系统的安全防护，覆盖数千个终端和数百台服务器。
- 遵守日本的数据治理规定
- 高效开展运营，尽可能减少对专业技术人员的依赖
经过对多家供应商的评估，只有 Akamai Guardicore Segmentation 满足所有要求。托管在海外的其他 SaaS 平台无法满足相关监管要求。
Akamai Guardicore Segmentation 是一款 Zero Trust 安全解决方案，可实施精细化微分段，并深入呈现网络通信情况。通过实时管控东西向流量，Akamai Guardicore Segmentation 可防止攻击者在基础设施中横向移动，为抵御现代勒索软件和隐蔽攻击提供关键防护。
Akamai 的解决方案能够映射应用程序依赖关系和进程级活动，深入、动态地呈现整个基础设施的运行情况，无论工作负载部署在本地环境，还是部署在 IP 地址频繁变化的云环境中。这些洞察有助于快速识别异常通信、制定有据可依的安全策略，并实施精准的主机间访问控制。通过基于标签的策略管理，组织能够在不同类型的系统中一致地实施安全规则，并在环境不断变化的情况下，始终清晰掌握整体状况。
清晰掌握整个环境：概念验证（PoC）揭示潜在问题
由于 SBI Holdings 选择部署基于代理的 Guardicore Segmentation 版本，计算机安全事件响应团队（CSIRT）最初担心该方案会影响金融系统的性能。Ura 表示：“我们建立了一套流程，全面检查系统处理负载是否会增加，以及是否会造成过重的性能负担。”
经过为期四个月的概念验证（PoC）测试，团队在 40 台客户端和 5 台服务器上进行验证，未发现任何负面性能影响。此外，团队还解决了该方案与现有安全工具及代理连接之间的冲突，确认其能够顺利集成到现有环境中。
随后，团队有了一个意想不到的发现：Akamai Guardicore Segmentation 提供的可视性揭示了团队此前未曾察觉的网络通信路径。Ura 回忆道：“我们发现了一些非预期的通信路径。”“能够发现此前从未察觉的问题，是一项重大成果。”
借助 AI 和全球威胁情报，提升网络韧性与运营效率
作为其暴露面分析与响应（Exposure Analysis & Response）能力的一部分，Akamai Guardicore Segmentation 还提供 AI 驱动的威胁搜寻功能，可学习正常行为模式并识别异常活动，包括“就地取材”攻击（Living-off-the-Land，LotL）的迹象。这使 SBI Holdings 能够检测侦察行为，并进一步优化微分段规则。
威胁搜寻能力不仅提升了安全性，也提高了运营效率。通过获得专家分析人员的支持和全球威胁情报，CSIRT 团队进一步增强了应对威胁的能力。Ura 指出，Akamai 提供的全球威胁情报有助于 SBI Holdings 抢先应对网络攻击，因为这些攻击往往先在海外发生，随后才波及日本。他表示：“这项能力对于持续更新我们的安全策略至关重要。”
此外，借助 Akamai 的全球威胁情报，SBI Holdings 可以利用 Akamai Guardicore Segmentation 的动态欺骗技术，自动将攻击者引诱至蜜罐陷阱，以便进行监控和分析。
通过自动化与合作伙伴协作，提升安全运营效率
手动管理数千个终端需要投入大量人力。面对金融行业网络安全专业人才短缺的问题，浦正雅认为，Akamai Guardicore Segmentation 易于使用这一特点也带来了额外价值。
该解决方案基于标签的管理模式，以及针对防勒索等用例预置的模板，使 SBI Holdings 能够以极低的资源投入实现高效运营。Ura 表示：“Akamai Guardicore Segmentation 帮助我们在最大限度减轻运营负担的同时，提升了整个集团的安全防护水平。”
正如 Ura 所强调的：“这类解决方案不仅要足够直观，让非专业人员也能轻松上手，同时又要足够强大，以满足专业人员的深度需求。凭借强大的易用性与清晰直观的可视化能力，Akamai 解决方案让我们的技术专家得以抽身，专注于更具战略意义的核心任务。”
十多年来，SBI Holdings 一直信赖 Akamai 提供 DDoS 防护服务，而 Akamai 在部署 Akamai Guardicore Segmentation 过程中提供的支持，进一步巩固了双方的合作关系。他接着说道：“从概念验证（PoC）到设计阶段，针对我们遇到的技术难题，Akamai 都提供了高质量的支持。”
为 SBI Holdings 构建可持续的 Zero Trust 安全体系
SBI Holdings 的实践证明，微分段能够有效划分逻辑网络区域（即安全区域）、隔离关键系统，并提升大型、多元化组织的整体安全水平。Akamai Guardicore Segmentation 为核心，该集团正全力推进兼顾安全性与运营效率的下一代 Zero Trust 架构。
Ura 强调，Akamai Guardicore Segmentation 与集团的长期 Zero Trust 愿景高度契合："Akamai Guardicore Segmentation 的可视化与验证功能与Zero Trust（即‘永不信任’）的核心理念不谋而合。我们相信这将成为我们零信任安全战略与架构的关键组成部分。
展望未来，Ura 对双方的合作伙伴关系充满信心：“我们期待 Akamai 能够持续提供支持，助力我们全面提升整个集团的防御能力。”
关于 SBI Holdings
SBI 集团成立于 1999 年，是日本互联网金融服务的先驱。该公司的业务版图十分广泛，主要涵盖三大核心板块：金融服务业务，重点围绕证券、银行及保险领域提供多元化的金融产品与相关服务；私募股权投资业务，涵盖风险投资及其他类型基金的运营与管理；以及资产管理业务，专注提供与财富管理及投资管理相关的全方位服务。此外，该集团还布局了加密资产业务（涵盖本土加密货币交易所运营及做市商业务），并积极开拓生物医疗与医疗信息化、Web3 等面向未来的下一代前沿产业。
关于 Akamai
Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。