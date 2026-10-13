SBI Holdings 的业务涵盖银行、证券、保险、资产管理、风险投资、加密资产等多个领域。如此庞大的业务规模，也让负责统筹整个集团网络安全战略并领导计算机安全事件响应团队（CSIRT）的 IT 总经理浦正雅面临更大的挑战。他还参与了国家网络安全政策的制定工作，分析影响日本防御策略的趋势。

与此同时，监管机构提出的要求也进一步加剧了紧迫感。近年来，日本金融厅要求金融机构加强供应链安全防护并提升运营韧性，进一步凸显了采用更稳健、现代化安全方案的必要性。

计算机安全事件响应团队（CSIRT）日益感受到严峻的危机：“网络安全一直是金融机构的首要任务。然而，我们已经到了无法再依赖传统方法的地步。” Ura 解释道。日本发生的多起备受关注的网络安全事件，包括长期未被发现的入侵事件和复杂的“就地取材”攻击（Living-off-the-Land，LotL），证实了仅依赖传统预防措施的安全模式已不足以应对当前威胁。

尤其是，随着 AI 驱动的混合型攻击手段日益增多，同时强化预防能力和快速检测能力变得至关重要。他接着解释道：“基于 Zero Trust 理念，我们需要实现对整个环境的可视化、对进程的管控以及主动威胁搜寻，从而能够有效预防、检测并遏制威胁。”