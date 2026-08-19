作为全球首家依托 AI 技术的银行，Ryt Bank 致力于向数百万马来西亚客户交付快速、智能且安全的银行业务体验。然而，随着 API 成为驱动整个银行数据流的核心，原有云平台在 API 透明度上的局限性以及随之而来的合规挑战催生出了监测能力盲区，进而对治理架构、运营效率以及客户信任构成了威胁。通过采用 Akamai 解决方案，Ryt Bank 获得了完整的 API 清单，增强了自身的安全态势，并确保其数字生态系统符合 RMiT（技术风险管理）的要求。
打造依托 AI 技术的安全银行业务体验
打造下一代数字银行
自成立以来，Ryt Bank 始终以初创企业的思维模式开展运营：行动迅速、无所畏惧，并致力于实现规模化发展。从智能支付转账、支出数据洞察到对话式支持，AI 技术可以为各项业务赋能。
在塑造马来西亚银行业未来的同时，Ryt Bank 正在为速度、智能化以及用户体验树立新的行业标杆。但成功取决于更深层次的因素：一个由 API 驱动的安全基础，它能够为数字银行业务的新时代提供支持。
在 Ryt Bank 所打造的依托 AI 技术的体验中，API 是核心支柱，它将核心银行业务系统、微服务、供应商集成、AI 模型以及我们的移动应用程序连接在一起。由于 API 与关键系统相连，因此该银行需要全面监测其网络中的每个 API 及其带来的风险。Ryt Bank 首席技术官 Nic Ngoo 解释道：“API 使我们能够提供一个快速、安全且创新的数字银行业务生态系统。但如果缺乏对 API 的全面监测能力，我们就会面临合规问题和运营盲点等风险。”
开放式银行业务提高了人们对安全性的期望
马来西亚的开放式银行业务浪潮加快了该银行对既互联互通又受到监管的生态系统的需求。Ngoo 表示：“开放式银行业务与我们打造用户体验的方式高度契合。但这要求技术架构具备韧性、安全性与周全的治理规范。我们必须将信任与防护机制融入到每一次的集成之中。”
为此，Ryt Bank 需要一个能够应对 API 动态增长、处理 AI 驱动型工作负载并实现持续合规验证的安全平台。
当前环境中的限制引发了潜在的无形风险
缺乏自动化的 API 发现机制以及完整的 API 清单（这两者对于证明合规性都至关重要）导致了沉重的运营负担。Ngoo 解释道：“过去，我的团队不得不花费大量时间来进行人工监控，以弥补我们在 API 监测能力和威胁检测方面的缺失。”
更重要的是，这一局限性带来了安全风险。他继续说道：“API 对我们的服务至关重要。安全防护不足可能会导致敏感数据泄露或服务中断，进而危及客户信任和监管合规性。”
Ryt Bank 为什么选择 Akamai
经过严苛的评估流程，Ryt Bank 最终选择了 Akamai，原因在于后者有完善且具备自适应能力的安全堆栈，并且与银行业务要求及不断演进的安全需求高度契合。Ngoo 表示：“Akamai 凭借其专属的边缘位置网络以及与电信运营商的直接合作，提供了全面的地理覆盖。其自动发现、行为异常检测、WAF 以及爬虫程序防护能力（包括自适应 WAF 引擎）更符合我们的安全态势与不断演进的需求。它还提供了 100% 正常运行时间 SLA。”
该银行采用了两种 Akamai 解决方案：
- App & API Protector：提供自适应 WAF、爬虫程序抵御，并为 Web 和 API 流量提供持续稳定的安全防护
- API Security：实现自动化的 API 发现、盘点、行为分析与异常检测
这些解决方案共同为 Ryt Bank 提供了覆盖 Web、移动和 AI 驱动型环境的统一保护，以及对托管和非托管 API 的全面监测能力。此外，它们还构建了一套自适应的自动化防御体系，该体系依托 WAF 与 API 运行时保护之间的共享智能。
零中断的初始部署
初始部署采取了结构化且分阶段推进的方式，以最大限度地降低风险。系统集成商 Nutworkz 在执行过程中发挥了核心作用。Ngoo 表示：“我们首先对所有的安全控制措施（WAF 规则、爬虫程序设置和 DDoS 策略）进行了梳理，以便在 Akamai 平台中对它们进行复制和优化。”
Nutworkz 还负责了域名迁移的管理工作，并确保了 SSL/TLS 验证和流量路由的过渡顺利完成。此过程让该银行获得了对流量模式与潜在 API 风险的即时监测能力。
实现全面的 API 监测能力和合规就绪性
借助全面且自适应的 API 安全框架，Ryt Bank 降低了运营负担，并增强了抵御不断演变的安全威胁的韧性。Ngoo 表示：“通过实现南北向和东西向流量的完全透明化，我们现在拥有了正在使用的每个 API 的完整、动态清单，且完全无需开发团队的介入。”
此外，该银行迅速识别并消除了影子 API，这是其面临的最大合规风险之一。“Akamai 针对异常使用模式或潜在滥用等可疑行为提供了上下文评分和告警机制。这增强了我们的治理能力，也提升了我们满足 RMiT 要求的信心。”
Ngoo 还强调了该银行对其安全态势充满信心。“我们确信，我们的 API 基础与应用程序已受到端到端保护，能够抵御各类攻击。”
增强安全防护，实现长期增长
Akamai 帮助 Ryt Bank 构建了专为规模化扩展而设计的安全体系。Ngoo 表示：“随着威胁的不断演进以及我们数字足迹的持续扩大，Akamai 让我们充满了信心。”他着重强调了自适应 WAF 防护、稳健的 DDoS 抵御机制，以及专为金融服务设计的 API 安全方案所带来的影响。“Akamai 可提供 100% 的正常运行时间，并且能够全面增强我们的安全态势。”
展望未来，Akamai 仍然是该银行的 AI 和数字银行业务路线图中的核心推动因素之一。Ngoo 总结道：“Akamai 确保我们在规模化扩展的过程中能够安全地进行创新、保持合规性并交付不间断的服务。”
Ryt Bank 简介
Ryt Bank 是全球首家依托 AI 技术的银行，该银行由 YTL Group 牵头，并携手 Sea Limited 共同创立。秉持对包容性创新的坚定承诺，Ryt Bank 将技术与文化智慧相结合，致力于为每一位马来西亚民众打造更简单、更智能、更安全的银行业务体验。
Akamai 简介
Akamai 是一家致力于支持并保护在线业务的网络安全和云计算公司。我们业界领先的安全解决方案、卓越的威胁情报和全球运营团队，可为各地企业数据和应用提供纵深防御。Akamai 的全栈云计算解决方案依托全球分布广泛的平台，兼具高性能与成本效益。全球众多企业坚信，Akamai 能够提供卓越的可靠性、扩展性和专业技术，助其从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。