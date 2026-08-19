自成立以来，Ryt Bank 始终以初创企业的思维模式开展运营：行动迅速、无所畏惧，并致力于实现规模化发展。从智能支付转账、支出数据洞察到对话式支持，AI 技术可以为各项业务赋能。

在塑造马来西亚银行业未来的同时，Ryt Bank 正在为速度、智能化以及用户体验树立新的行业标杆。但成功取决于更深层次的因素：一个由 API 驱动的安全基础，它能够为数字银行业务的新时代提供支持。

在 Ryt Bank 所打造的依托 AI 技术的体验中，API 是核心支柱，它将核心银行业务系统、微服务、供应商集成、AI 模型以及我们的移动应用程序连接在一起。由于 API 与关键系统相连，因此该银行需要全面监测其网络中的每个 API 及其带来的风险。Ryt Bank 首席技术官 Nic Ngoo 解释道：“API 使我们能够提供一个快速、安全且创新的数字银行业务生态系统。但如果缺乏对 API 的全面监测能力，我们就会面临合规问题和运营盲点等风险。”