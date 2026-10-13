テレワークの普及は、当社のデータ境界に関して、他の保護の形態についても考えるきっかけになりました。そこで、当社の環境に入ってくるものを強力に制御することができるテクノロジーを、市場で探しました。この点で、マイクロセグメンテーションは非常に理にかなっていました。私たちの意図に沿った環境へのアクセスのみが行われるよう、防御を展開することができました。

その中でも特にAkamai Guardicore Segmentationソリューションに魅かれたのは、クラウド移行プロジェクトを極めて迅速に行う必要があったからでした。物理データセンターで使用していた環境にある統合と相互関係をすべてマッピングし、クラウドに移行する必要がありました。

Akamai Guardicore Segmentationは非常に強力なツールです。強力な制御を備えた堅牢なソリューションであり、いくつかの機能のおかげで実装も容易です。これにより、私たちのチームは新たな観点が得られ、環境がどのように相互に関連しているのかについて理解を深められました。